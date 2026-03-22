POZNATI POLITIČAR SE SRUŠIO NA STAZI I PREMINUO! Jeziva sudbina visoko rangiranog člana Bundestaga

Izvor: Pink.rs/Jutarnji

Nemački političar Karsten Treger (52) srušio se u subotu u Tirolu, na skijaškoj stazi na glečeru Štubai. Socijaldemokratski političar je prevezen u bolnicu u Inzbruku, gde je kasnije preminuo, prenosi Kronen cajtung. Lekari, kako pišu, nisu mogli ništa da učine da ga spasu.

Treger je dugi niz godina bio poslanik u Bundestagu, a od maja 2025. godine obavljao je dužnost državnog sekretara u nemačkom saveznom ministarstvu za životnu sredinu. Iza sebe je ostavio suprugu i dve ćerke.

Nakon njegove iznenadne smrti, zastave na nemačkom Bundestagu u Berlinu spuštene su na pola koplja. To je u nedelju objavila predsednica parlamenta Julija Klekner (CDU).

„Duboko smo potreseni. Njegova smrt ostavlja prazninu koja se ne može ispuniti“, izjavio je Matijas Mirš, šef poslaničke grupe SPD-a.

Predsednici bavarskog SPD-a, Ronja Endres i Sebastijan Rolof, izjavili su da su izgubili „strastvenog borca za socijalnu pravdu“.

„Treger je mnogima od nas bio mnogo više od kolege. Bio je prijatelj, savetnik i uzor“, dodali su.

U sredu će Bundestag takođe odati počast Tregeru na plenarnoj sednici, piše Kronen cajtung.

Autor: Iva Besarabić

