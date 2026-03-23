RAT NA BLISKOM ISTOKU, 24. DAN: Zastrašujući odgovor Irana na Trampove pretnje, nastavljeni udari

Danas je 24. dan od napada SAD i Izraela na Iran

Iran ispalio rakete prema Izraelu

IDF u svom najnovijem izveštaju navodi da je Iran ispalio rakete prema Izraelu.

Sistemi protivvazdušne odbrane presretaju napade, saopštila je IDF.

Ranije se saznalo da su eksplozije pogodile nekoliko lokacija u iranskoj prestonici Teheranu. Još jedan talas napada, uključujući kasetnu municiju, oboren je iznad Tel Aviva tokom noći.

Talas izraelskih vazdušnih napada na više lokacija u Teheranu

Izraelska vojska pokrenula je rano jutros širok talas vazdušnih napada na lokacije širom Teherana.

Iranski državni mediji, uključujući i novinsku agenciju Fars povezanu sa Revolucionarnom gadom Irana (IRGC) preneli su da se detonacije čuju širom iranske prestonice, prenosi BBC.

"Građani su prijavljivali da se širom grada čuju snažne eksplozije", prenela je agencija Fars.

U međuvremenu, Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je cilj vazdušnih udara "teroristička infrastruktura" u Teheranu.

Stramer najavio novi sastanak o uticaju na Bliski istok

Premijer Velike Britanije Kir Starmer će danas popodne voditi sastanak britanskog vladinog odbora za vanredne situacije, Kobre, kako bi se razgovaralo o ekonomskim posledicama sukoba na Bliskom istoku.

Kancelarka Rejčel Rivs, ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper i guverner Banke Engleske Endru Bejli pridružiće se sastanku, na kojem se očekuje da će se fokusirati na energetsku bezbednost i otpornost lanaca snabdevanja.

Dauning strit se suočava sa pritiskom da utvrdi kako će podržati domaćinstva i preduzeća dok sukob traje. Ranije je šef Međunarodne agencije za energiju uporedio trenutnu energetsku krizu sa onima iz 1970-ih i uticajem ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

"Spasioci pomažu povređenima"

Iranski Crveni polumesec saopštio je da spasioci pomažu povređenima nakon što je vazdušni napad pogodio stambeno područje u Urmiji, na severozapadu Irana

Spasioci pružaju pomoć povređenima nakon što je vazdušni napad pogodio stambeno područje u Urmiji, na severozapadu Irana, saopštio je Iranski Crveni polumesec u objavi za X. Video koji je objavila organizacija prikazuje spasioce kako gaze kroz ruševine srušenih zgrada.

Takođe, iranska novinska agencija Tasnim koja je povezana sa Korpusom Iranske revolucionarne garde (IRGC) javila je da je "najmanje jedna osoba poginula, a jedna povređena u napadu na radio-stanicu na jugu Irana".

Agencija navodi da je u napadu poginuo pripadnik obezbeđenja u Radio-televizijskom centru u lučkom gradu Bandar Abas koji se nalazi na južnoj obali Irana, pored Ormuskog moreuza, preneo je BBC.

Iran je za taj napad okrivio Sjedinjene Američke Države i Izrael. U napadu je pogođen predajnik u Bandar Abasu.

Nova serija napada

Jedna osoba je ranjena u padu ruševina u Abu Dabiju, prema saopštenju vlasti, dok zemlje u Zalivu kažu da presretaju dronove i rakete, a smrtonosni vazdušni napadi su prijavljeni u nekoliko iranskih gradova rano u ponedeljak ujutru.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, indijski državljanin je zadobio lakše povrede od pada krhotina u predgrađu Al Šavameh u Abu Dabiju nakon "presretanja balističke rakete", saopštila je vladina kancelarija za medije. Ministarstvo odbrane UAE saopštilo je da reaguje na "dolazeće raketne i napade dronovima iz Irana".

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da reaguje na dronove u istočnim i severnim pograničnim oblastima zemlje. Dve balističke rakete koje su se kretale ka glavnom gradu Rijadu su presretnute, dodaje se.

Kuvajtska protivvazdušna odbrana je takođe presretala "neprijateljske raketne i dronske pretnje", prema saopštenju oružanih snaga zemlje.



A sirene su se oglasile u Bahreinu, prema saopštenju ministarstva unutrašnjih poslova.

Iranski državni mediji izveštavaju o vazdušnim napadima u više oblasti Teherana, dok je izraelska vojska saopštila da je pokrenula "široki talas napada" u prestonici. Ranije je jedna osoba ubijena, a druga ranjena u lučkom gradu Bandar Abas u napadu usmerenom na radio-predajnik Centra za emitovanje u Persijskom zalivu, saopštila je državna novinska agencija Mehr. Iranski Crveni polumesec saopštio je da reaguje na napad koji je pogodio stambeno naselje u Urmiji, na severozapadu Irana. A poluzvanična novinska agencija Fars izvestila je o napadima u stambenom naselju Horamabada u kojima je poginulo i ranjeno nekoliko ljudi.

Azijska tržišta padaju zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku

Azijske akcije su pale u ranim jutarnjim satima u ponedeljak, dok su Sjedinjene Države i Iran eskalirali pretnje jedni drugima, a dok je kritična trasa za isporuku nafte i gasa - Ormuski moreuz i dalje efikasno zatvorena.

Japanski referentni indeks Nikei 225 pao je za 3,5% do 10:53 časova po lokalnom vremenu, a južnokorejski Kospi za 4,9%. Hongkonški indeks Hang Seng pao je za 2,7%, a tajvanski Taieks za 2,2%.

Japan, Južna Koreja, Tajvan i druge istočnoazijske ekonomije u velikoj meri zavise od uvoza nafte i gasa iz zemalja Zaliva, a veliki deo je transportovan kroz Ormuski moreuz pre početka rata. Za sada, trio drži dovoljne zalihe sirove nafte za nekoliko meseci.

Od početka rata, Nikei 225 i Kospi su pali za oko 12%. Indeks Hang Seng i Taieks su izgubili oko 8% i 7% respektivno.

Poziv Amerikancima u inostranstvu "da budu oprezniji"

Američki Stejt department danas je savetovao Amerikance koji su u inostranstvu, posebno na Bliskom istoku, "da praktikuju povećani oprez".

"Amerikanci u inostranstvu treba da slede smernice u bezbednosnim upozorenjima koje je izdala najbliža američka ambasada ili konzulat", saopštilo je ministarstvo u svetskom upozorenju, napominjući da "periodična" zatvaranja vazdušnog prostora mogu da poremete putovanja i da su ciljane zgrade američkih diplomatija.



Ministarstvo je pozvalo Amerikance da se registruju na step.state.gov kako bi primali najnovija bezbednosna upozorenja i da prate kanal "Savezni department SAD - Bezbednosna ažuriranja za građane SAD" na WhatsApp-u ili @TravelGov na X-u.



Upozorenje dolazi u trenutku kada je Stejt department preduzeo korake za jačanje bezbednosnih mera usred rata sa Iranom. Prošle nedelje, agencija je naredila svim diplomatskim predstavništvima da "odmah" preispitaju svoje bezbednosne stavove usred nestabilne situacije na Bliskom istoku "i potencijala za posledice prelivanja", prema diplomatskoj depeši poslatoj širom sveta, koju je video CNN.

Worldwide Caution: The Department of State advises Americans worldwide, and especially in the Middle East, to exercise increased caution. Americans abroad should follow the guidance in security alerts issued by the nearest U.S. embassy or consulate. Periodic airspace closures… pic.twitter.com/mX0ULIEzLv — TravelGov (@TravelGov) 22. март 2026.

"Teheran će monetizovati kontrolu nad Ormuskim moreuzom"

Iranski izvor je rekao za CNN da Teheran napreduje sa monetizacijom kontrole nad Ormuskim moreuzom, gde Teheran kontroliše ko prolazi i pod kojim uslovima.

- Nastavićemo da potiskujemo Izrael i uspostavljamo novi pravni režim u Ormuskom moreuzu - rekao je izvor, očigledno se pozivajući na neke izveštaje koji detaljno opisuju plaćanja u rasponu od 2 miliona dolara po tankeru za prolazak.

Izvor je dodao da bi Tramp trebalo da "prihvati iranske uslove" o okončanju rata, rekavši da rizikuje političko samoubistvo.

- Čini se da bi Tramp, suočen sa pritiskom iz Amerike i rastućim globalnim cenama nafte, trebalo da se izvuče iz zamke koju mu je Netanjahu postavio što pre i da prihvati iranske uslove. Ako ne da Iranu potrebne ustupke, mogao bi da uđe u beskrajan put koji rizikuje da prokocka celu njegovu političku karijeru - rekao je izvor.



Usledio zastrašujući odgovor Irana

Iranski zvaničnici i državni mediji zavetovali su se na odmazdu širom regiona ako američki predsednik Donald Tramp sprovede pretnju da će bombardovati iranske elektrane.

Tramp je u subotu rekao da će narediti bombardovanje ako Ormuski moreuz ne bude potpuno otvoren za brodarstvo u roku od 48 sati.

U petak je američki predsednik rekao da američke operacije na Bliskom istoku počinju da se smanjuju, ali njegova naknadna upozorenja i iranski odgovor sugerišu da bi u sledećoj nedelji moglo biti ciljano više civilnih objekata širom regiona.

Kritična infrastruktura i energetski objekti na Bliskom istoku mogli bi biti "nepovratno uništeni" ako bi iranske elektrane bile ciljane, rekao je predsednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf u komentarima objavljenim na X u nedelju. Kalibaf je rekao da bi regionalna infrastruktura postala "legitimne mete" ukoliko bi iranski objekti bili pogođeni i da bi njihova odmazda povećala cenu nafte na dugo vremena.

Iranski poluzvanični Mehr njuz objavio je mapu elektrana u Zalivu, upozoravajući: "Recite zbogom električnoj energiji", ukoliko Tramp sprovede svoju pretnju. "U slučaju čak i najmanjeg napada na iransku električnu infrastrukturu, ceo region će biti utonut u tamu... 70% do 80% glavnih elektrana nalazi se duž obale Persijskog zaliva... Sve unutar dometa odvraćanja Irana", navodi se.

Agencija Nurnjuz, povezana sa Vrhovnim savetom za nacionalnu bezbednost Irana, saopštila je da Trampova pretnja nije bila pokazivanje snage već je otkrila ranjivosti SAD uprkos njihovim tvrdnjama o energetskoj nezavisnosti: "Svaka eskalacija bi pokrenula višeslojnu odmazdu Irana, usmerenu na regionalnu imovinu i izazvala šire ekonomske, društvene i ekološke krize".

U još jednom primeru prkosne retorike koja dolazi iz Teherana, komandant štaba iranskih oružanih snaga je rekao: "Doktrina naših oružanih snaga se promenila iz defanzivne u ofanzivnu. Nova iznenađenja su na putu".

Tramp oštro zapretio: Iran će biti potpuno uništen ako ne popusti

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će ishod ultimatuma koji je uputio Iranu u vezi sa energetskim postrojenjima biti "veoma dobar", uz kritike na račun zemalja NATO-a da "ne rade ništa" i upozorenje Teheranu na "potpuno uništenje".

U razgovoru za izraelski Kanal 13, Tramp se osvrnuo na rat sa Iranom i ultimatum koji se odnosi na energetska postrojenja Islamske Republike, navodeći da će posledice uskoro biti poznate.

