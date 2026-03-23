IZRAELSKI MEDIJI TVRDE: Vašington odredio datum za kraj rata s Iranom!

Prema pisanju izraelskih medija, SAD su navodno odredile 9. april kao mogući datum završetka rata sa Iranom.

Sjedinjene Države odredile su 9. april kao mogući datum za završetak rata sa Iranom, a očekuje se da će razgovori između dve strane uskoro započeti, prenose izraelski mediji.

Prema novinama Yedioth Ahronoth, neimenovani izraelski zvaničnik rekao je da je "Vašington odredio 9. april kao ciljni datum za završetak rata, ostavljajući oko 21 dan za nastavak borbi i pregovora."

Isti izvor dodaje da se "razgovori između Irana i Sjedinjenih Država očekuju kasnije ove nedelje u Pakistanu", napominjući da Vašington nije obavestio Izraelo detaljima svojih kontakata sa predsednikom iranskog parlamenta Mohamadom Bagerom Galibafom.

Iran opovrgava razgovore sa SAD

Novine takođe navode izraelske procene da SAD već vode indirektne razgovore sa Galibafom, nakon izjava američkog predsednika o kontaktima sa Iranom radi okončanja rata.

Međutim, Galibaf je izjavio da nije bilo razgovora sa Sjedinjenim Državama, odbacujući izveštaje kao "lažne vesti" koje služe za manipulaciju finansijskim i naftnim tržištima.

Petodnevni prekid napada

Američki predsednik Donald Tramp ranije je u ponedeljak izjavio da je naredio petodnevni prekid svih udara na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu, navodeći kao razlog "vrlo dobre i produktivne" razgovore sa Teheranom u protekla dva dana.

Regionalna eskalacija sukoba

Regionalna eskalacija nastavila je da raste otkako su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana, u kojoj je ubijeno više od 1.340 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Hamneija.

Teheran je odgovorio napadima dronovima i raketama na Izrael, kao i na Jordan, Irak i zalivske države u kojima se nalaze američki vojni objekti, izazivajući žrtve i štetu na infrastrukturi, a takođe poremetivši globalna tržišta i vazdušni saobraćaj.

Autor: A.A.