KAO NA FILMU: Objavljen snimak stravične nesreće na aerodromu u Njujorku! (VIDEO)

Objavljen je video stravične nesreće u Njujorku u kojoj je avion Air Canada Express udario u vatrogasno vozilo pri čemu su poginuli pilot i kopilot.
Na snimku se vidi kako je avion išao pistom velikom brzinom, a ispred njega se iz nekog razloga pojavilo vatrogasno vozilo u kojeg je udario.
Od siline udarca vatrogasno vozilo je odletelo nekoliko desetina metara, dok je na avionu pričinjena velika materijalna šteta.
Osim dva smrtna slučaja, u ovoj nesreći je povrede zadobilo više desetina osoba.
NBC televizija je navela da su vatrogasnim vozilom upravljali policijski službenici. Ranije je objavljeno da su jedan narednik i jedan policajac zadobili slomljene kosti i da su u stabilnom stanju u bolnici.
Avion Air Canada Express CRJ-900 prevozio je 72 putnika i četiri člana posade iz Montreala, prema preliminarnoj listi putnika koja još uvek podleže potvrdi.
Letelica je udarila vatrogasno vozilo brzinom od oko 39 km/h, navodi stranica za praćenje letova Flightradar24.
Autor: D.Bošković