Haos na Bliskom istoku se nastavlja: Oprečne izjave SAD i Irana o pregovorima, Saudijska Arabija i UAE ulaze u rat?

Rat na Bliskom istoku ušao je u 25. dan.

Stižu prvi snimci iz Tel Aviva

Brojne zgrade i vozila oštećeni su u noćašnjim napadima Irana na Izrael. U Tel Avivu je, kao što smo ranije izvestili, povređeno šestoro ljudi.

בניין בתל אביב נפגע במטח לעבר המרכז הבוקר, מכוניות עלו באש; מד"א: אין נפגעים@tuvyayagelnik pic.twitter.com/vKPDvZZ0WA — גלצ (@GLZRadio) 24. март 2026.

Prema prvim informacijama, u pitanju su lakše povrede.

Poskupelo gorivo i u Sloveniji

Cene goriva na benzinskim pumpama u Sloveniji, van autoputeva i brzih puteva, značajno su porasle u ponoć, uprkos smanjenju poreza.

Litar benzina od 95 oktana poskupeo je za 11,5 centi na 1,581 evro, litar dizel goriva za 16,8 centi na 1,696 evra, a litar lož ulja za 18,3 centa na 1,342 evra. Nove cene će važiti samo nedelju dana.

Vijetnam ukida domaće letove zbog goriva

Vijetnamski nacionalni avio-prevoznik obustaviće skoro dvadesetak domaćih letova nedeljno počev od sledećeg meseca zbog ograničenih zaliha goriva izazvanih ratom na Bliskom istoku, saopštila je nacionalna uprava za civilno vazduhoplovstvo.

Cena goriva za avione skočila je od početka rata, što je izazvalo skok cena nafte i strah od nestašice goriva.

"Vietnam Airlines planira da privremeno obustavi operacije na nekoliko ruta od 1. aprila", ukupno 23 leta nedeljno, saopštila je uprava za civilno vazduhoplovstvo zemlje.

"Ograničena zaliha goriva za avione (Jat A-1) zbog sukoba na Bliskom istoku dovela je domaće avio-kompanije u opasnost od nestašice goriva", što je dovelo do smanjenja letova, saopštila je uprava.

Glavne domaće rute i međunarodni letovi biće zadržani, navodi se.

Australija ostaje bez goriva

U Australiji, broj benzinskih pumpi kojima ponestaje goriva nastavlja da raste kako se rat na Bliskom istoku odugovlači, sa najmanje 184 pumpe bez goriva u tri najnaseljenije države zemlje.

U utorak je 51 benzinska pumpa u državi Novi Južni Vels ostala bez goriva, a 164 bez dizela, u poređenju sa 38 i 131 prethodnog dana, rekao je premijer Kris Mins.

U državi Viktorija, 101 benzinska pumpa je ostala bez benzina, a 83 bez dizela, a ministar energetike te države je rekao da je potražnja porasla za čak 400% u nekim oblastima, izveštava Australian Associated Press.

U Kvinslendu, 32 pumpe su ostale bez običnog bezolovnog benzina, a 47 pumpi nije imalo dizel.

Rastuća nestašica dolazi u trenutku kada će se radna grupa australijske vlade za snabdevanje gorivom sastati prvi put u utorak.

Žestoki udari po Izraelu

Od ponoći je na Izrael izvedeno čak šest napada. U Tel Avivu je povređeno šest osoba, a pričinjena je šteta na zgradama i vozilima.

"Mir 'ključan' za globalno snabdevanje energijom"

Govoreći tokom posete Australiji, šefica Evropske unije Ursula fon der Lajen naglasila je potrebu za pregovorima postignutim mirom kako bi se okončao rat u Iranu, rekavši da je "duboko zabrinuta" zbog tekućeg sukoba.

- Od najveće je važnosti da dođemo do rešenja koje se pregovara, a to će okončati neprijateljstva koja vidimo na Bliskom istoku - rekla je fon der Lajen zajedno sa australijskim premijerom Entonijem Albanezeom u Kanberi.

Neke zemlje EU se spremaju da pomognu u "misiji" zaštite Ormuskog moreuza kada se rat završi, poručila je fon der Lajen.

- Svi osećamo posledice na cene gasa i nafte, naša preduzeća i naša društva - kazala je, dodajući da je trgovinski kanal "ključan za linije snabdevanja energijom širom sveta".

Detektovana šteta na jugu Izraela nakon udara

Izraelske odbrambene snage (IDF) kažu da se kreću ka "nekoliko područja" na jugu zemlje gde su "primljeni izveštaji o udarima", navodi se u saopštenju.

Tokom noći izdato je nekoliko upozorenja o raketama lansiranim iz Irana prema Izraelu.

Saudijska Arabija i UAE ulaze u rat?

Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati se navodno približavaju aktivnom pridruživanju borbi protiv Irana, dok se rat na Bliskom istoku nastavlja.

Prema pisanju Wall Street Journal, države Persijskog zaliva "polako se kreću ka aktivnijoj ulozi", nakon što je Rijad dozvolio američkim snagama da koriste vazduhoplovnu bazu unutar njegovih granica.

Izvor koji je citirala novinska kuća rekao je da je samo pitanje vremena kada će Saudijska Arabija ući u rat, nakon što je njen ministar spoljnih poslova prošle nedelje rekao da njeno strpljenje za iranske napade "nije neograničeno".

Hrvatska digla cene goriva

U Hrvatskoj su u ponoć na snagu stupile nove, više cene goriva.

U popodnevnim satima u ponedeljak širom Hrvatske zabeležene su gužve na benzinskim stanicama, a neke stanice ostale su bez goriva samo dan pre nego što će na snagu stupiti nove cene koje donose poskupljenje.

Od utorka eurodizel u Hrvatskoj košta 1,73 evra po litru, a plavi dizel 1,19. S druge strane, eurosuper je poskupeo s dosadašnjih 1.50 na 1.62 evra po litru.

Ponovo sirene u Izraelu

Izrael je, po treći put u utorak, proglasio uzbunu na vazdušnu opasnost.

Nove eksplozije u Libanu

Izraelska vojska je tokom noći izvršila napade na više naselja u južnim predgrađima Bejruta, navodeći da je ciljala infrastrukturu Hezbolaha. U napadima nije bilo povređenih.

Stanovnici Bejruta su tokom noći čuli avione kako preleću prestonicu Libana.

Vojska je ranije obnovila upozorenja na evakuaciju za nekoliko naselja, jer su desetine hiljada stanovnika već pobegle iz tog područja.

Sirene u Izraelu

Izrael je po drugi put tokom noći proglasio uzbunu zbog napada iz Irana.

Južna Koreja ograničava upotrebu automobila

Južna Koreja će ograničiti javnim službenicima upotrebu automobila i produžiti ograničenja cena goriva koje je vlada postavila, dok pokušava da prebrodi šok zbog rata u Iranu koji je otkrio ranjivosti ekonomije koja je u velikoj meri zavisna od trgovine i uvozne energije.

Najavljujući mere na sastanku kabineta u utorak, predsednik Li Dže Mjung pozvao je na nacionalno jedinstvo kako bi se prevazišao rastući pritisak rata, koji je uporedio sa izazovima sa kojima se zemlja suočila tokom pandemije kovida-19 i prošlih finansijskih kriza.

Javni službenici sa vozilima na fosilna goriva biće obavezni da drže svoje automobile van puta najmanje jedan dan nedeljno, počev od srede. Električna i vozila na vodonik biće izuzeta.

Južna Koreja je ranije ovog meseca ponovo uvela ograničenja cena goriva koja su ukinuta 1990-ih kako bi se obuzdali rastući troškovi, a Li je potvrdio da će privremena dvonedeljna ograničenja biti produžena.

Japan kreće da troši naftu iz rezervi

Premijerka Japana Sanae Takaiči izjavila je da će Japan u četvrtak početi da oslobađa deo svojih nacionalnih zaliha nafte, kao odgovor na rastuću zabrinutost zbog snabdevanja.

Takaiči je saopštila da će se sa oslobađanjem rezervi krenuti 26. marta.

Japan je već prošle nedelje posegnuo za privatnim rezervama kako bi obezbedio "količine potrebne za Japan u celini", navodi se u objavi Takaiči na X.

Američki i iranski zvaničnici daju oprečne izjave

Američki i iranski zvaničnici iznose oprečne tvrdnje o razgovorima između dve zemlje o ratu, nakon što je predsednik SAD Donald Trump odlučio da odloži najavljene napade na iranska energetska postrojenja.

Podsetimo, u subotu je Tramp dao Iranu rok od 48 sati da otvori Ormuski moreuz, ili će SAD "zbrisati" njegova energetska postrojenja.

Međutim, u ponedeljak je Tramp izjavio da je odložio napade nakon "produktivnih" razgovora sa Teheranom, ali je predsednik iranskog parlamenta negirao da su takvi razgovori vođeni, nazvavši to "lažnim vestima".

Ipak, visoki iranski zvaničnik rekao je za CBS News da su "primili tačke od SAD preko posrednika i one se razmatraju."

CBS pojašnjava da je ovaj korak preduzet "kao mogući uvod u razgovore", te da pregovori nisu potvrđeni niti su u toku.

I Bela kuća je pozvala na oprez, navodeći da je situacija "promenljiva" i da "spekulacije o sastancima ne treba smatrati konačnim dok ih Bela kuća zvanično ne potvrdi".

Autor: Marija Radić