TRAMP 'GNJAVIO' KRALJICU ELIZABETU: Hteo je da sazna ko joj je omiljeni američki predsednik i kakvo mišljenje ima o Hariju i Megan

Predsednik SAD Donald Tramp tokom državne posete Velikoj Britaniji 2019. godine navodno je u više navrata ispitivao pokojnu britansku kraljicu Elizabetu II o njenom mišljenju o princu Hariju i njegovoj supruzi Megan Markl, navodi se u novoj knjizi američke autorke Suzan Pejdž.

U knjizi "Kraljica i njeni predsednici: Skrivena ruka koja je oblikovala istoriju" detaljno su opisani odnosi kraljice tokom više decenija sa nizom američkih predsednika, od njenog prvog susreta sa Harijem Trumanom, kada je bila princeza Elizabeta 1951. godine, do državne večere održane 2019. godine u čast Trampa, prenosi "Indipendent".

Prema navodima iz knjige, Tramp je pokušavao da dobije informacije od kraljice o navodnim tenzijama u britanskoj kraljevskoj porodici, ali je ona izbegavala da iznese bilo kakve negativne stavove.

Izvodi iz knjige, koju je objavio "Ju-Es-Ej tudej", navodno otkrivaju Trampovu verziju o tome kako je proteklo njegovo ispitivanje pokojne kraljice.

"Stalno sam je pitao o tome. Govorio bih: 'Hajde, reci mi (šta zaista misliš)' ", na šta je ona odgovarala: "Ne, ne. Oni su tako dobri".

Donald Trump adored Elizabeth II. But was he the Queen's favorite president? An exclusive excerpt from "The Queen and Her Presidents," by USA TODAY's Susan Page looks behind-the-scenes of the relationship between Elizabeth II, Trump and other presidents. https://t.co/JJJ2B3tgCx — USA TODAY (@USATODAY) 24. март 2026.

Uprkos kraljičinoj pristojnosti, Tramp očigledno nije bio ubeđen.

"Zaista mislim da ju je to povredilo. Jednostavno ne mislim da su se prema njoj ophodili sa poštovanjem koje je trebalo da ima, iskreno", naveo je Tramp, prema autorki knjige.

Tramp je, kako se navodi u knjizi, takođe pokušao da sazna ko joj je bio omiljeni američki predsednik, ali je kraljica odgovorila da su "svi bili dobri".

Uprkos odbijanju da odgovori na pitanje, Tramp je, navodi autorka, imao teoriju da je kraljičin omiljeni predsednik svih vremena niko drugi do on sam.

"Jednostavno smo se slagali", rekao je Tramp, sa čim se složio i njegov tadašnji ambasador, Vudi Džonson, napominjući da "predsednik ima veoma oštar osećaj za takve stvari".

Prema Pejdž, pojedini američki zvaničnici, uključujući bivšeg predsednika Džoa Bajdena i bivše državne sekretarke Hilari Klinton, izrazili su skepticizam prema Trampovoj tvrdnji da je upravo on bio njen favorit.

- Zašto me to ne iznenađuje? Ne mislim da postoje dokazi koji bi mogli da potvrde da je to istina - navela je Klinton.

Pojačane tenzije između SAD i Britanije

Objavljivanje knjige dolazi u trenutku pojačanih tenzija u odnosima između SAD i Velike Britanije, uprkos najavama novih diplomatskih kontakata na najvišem nivou.

Uprkos tome, očekuje se da će Bela kuća ove nedelje objaviti državnu posetu kralja Čarlsa III SAD.

Knjigu "Kraljica i njeni predsednici: Skrivena ruka koja je oblikovala istoriju" objavljuje američka izdavačka kuća Harper i iz štampe će izaći 14. aprila.

Autor: D.Bošković