Rusija otkrila stotine miniranih uložaka za vojničke čizme: Bili 'maskirani' kao humanitarna pomoć

Rusija je zaplenila na stotine miniranih uložaka za vojničke čizme, koji su bili namenjeni trupama Vladimira Putina, potvrdila je Federalna služba bezbednosti (FSB), naslednica nekadašnje KGB.

"Filovani ulošci" za upotrebu u hladnim uslovima bili su, kako se navodi, opremljeni dovoljnom količinom eksploziva da žrtvi raznesu udove, prenosi Daily Mail.

Ruska kontraobaveštajna služba optužuje Ukrajinu i njene tajne službe za plan da osakati više od 504 vojnika.

"Strani državljanin rođen 1994. godine priveden je u Rusiji", saopštio je FSB.

"On je bio uključen u krijumčarenje oružja u Rusiju iz Poljske preko Belorusije, organizovano od strane ukrajinskih obaveštajnih agencija.“

Snaga skrivenog eksploziva u parovima uložaka iznosila je 1,5 grama u TNT ekvivalentu, naveo je FSB.

"Detonacija se aktivira kada se ulošci povežu sa izvorom napajanja i osmišljena je da otkine deo uda vojnika tokom njihove upotrebe u borbenim misijama".

Navodno su ulošci bili deo pošiljke "humanitarne pomoći".

"Ulošci za obuću trebalo je da budu poslati ruskim trupama raspoređenim u zoni takozvane specijalne vojne operacije, maskirani kao humanitarna pomoć", prenela je TASS.

Privedeni muškarac iz Tadžikistana bio je kurir za ove eksplozivne uloške, tvrde ruske službe. Takođe se tvrdi da je Ukrajina pokušala da dođe do dronova u Moskvi, a koji bi mogli biti napunjeni eksplozivom i upotrebljeni protiv ciljeva u ruskoj prestonici.

"U slučaju da su bili opremljeni eksplozivnim napravama, ukrajinske specijalne službe bi dobile moćno sredstvo terora koje su planirale da upotrebe protiv unapred određenih ciljeva u Moskvi", navodi se u saopštenju.

Autor: D.Bošković