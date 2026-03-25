NUKLEARNA SILA POTVRDILA, IRAN PRIMIO TRAMPOV PLAN OD 15 TAČAKA! Zvaničnici za AP objavili šta su glavni zahtevi Amerike Teheranu za kraj rata

Danas je 26. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, Amerika uporedo sa mirovnim naporima raspoređuje nove trupe u region Bliskog istoka. Obnovljena nadanja u okončanje sukoba ponovo su spustila cenu barela sirove nafte tipa Brent na malo ispod 100 dolara.

Nisu održani nikakvi pregovori sa Amerikom, kaže iranski ambasador u Pakistanu

Iranski ambasador u Pakistanu ponovio je da njegova zemlja nije ni direktno ni indirektno pregovarala sa SAD, javili su državni mediji.

Reza Amiri Mogadam je, međutim, dodao da „prijateljske zemlje žele da postave temelje za dijalog između Teherana i Vašingtona, za koji se nadamo da će biti plodonosan u okončanju ovog nametnutog rata“.

Pakistanski zvaničnici su ranije izjavili za Asošijejted pres da je Iran dobio američki predlog od 15 tačaka za okončanje američko-izraelskog napada.

Nestanak interneta u Iranu prešao 600 sati

Grupa za praćenje interneta NetBlocks izveštava da je 26. dan zabrane pristupa internetu u Iranu, koju je nametnula vlada, prešao granicu od 600 sati.

NetBloks kaže da mera ostavlja ljude u Iranu odsečenim od međunarodnih mreža, „kršeći njihovo pravo na pristup informacijama u vreme rata“.

⚠️ Update: The internet blackout in #Iran has now entered its 26th day after passing the 600 hour mark.



The measure leaves civilians cut off from international networks, violating their right to access information in times of war. pic.twitter.com/2AsPc39EXP — NetBlocks (@netblocks) 25. март 2026.

Rakete i dronovi udaraju širom regiona uprkos Trampoj tvrdnji o pobedi nad Iranom

Uprkos tvrdnjama američkog predsednika Donalda Trampa da su SAD pobedile u ratu s Iranom, sukobljene strane su nastavile sa napadima tokom protekle noći i jutros.

- Izraelske odbrambene snage objavile su na Telegram da su pokrenule napade usmerene na infrastrukturu širom Teherana. Iranska novinska agencija SNN saopštila je da je u vazdušnim udarima pogođeno stambeno naselje.

🎯STRUCK: Iran’s central explosives production facility in Isfahan, used by the regime to develop materials for weapons.



The site had been previously targeted, and recent efforts to restore its capabilities were identified.



In parallel, dozens of additional targets were struck,… pic.twitter.com/txvFgng2wH — Israel Defense Forces (@IDF) 24. март 2026.

- Iranska Revolucionarna garda je saopštila da je pokrenula napade na lokacije u Izraelu, uključujući Tel Aviv i Kirjat Šmonu, kao i na američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu.

Portparol iranske vojske: Trampe, otpušten si!

Američki predsednik Donald Tramp je sinoć u Beloj kući, prilikom polaganja zakletve novog ministra unutrašnje bezbednosti, ponovio tvrdnje da Iran više nema mornaricu, vođe niti radarske sisteme za prevenciju vazdušnih udara i nazvao vojnu operaciju SAD "ogromnim uspehom".

- Razgovaramo sa pravim ljudima i oni očajnički žele da postignu dogovor - kazao je Tramp o mirovnim pregovorima sa Teheranom za koje je naveo da se vode "upravo sada" i da u njima pored ranijih američkih pregovarača - njegovog izaslanika za Bliski istok Stiva Vitkofa i zeta Džareda Kušnera sada učestvuju i potpredsednik Džej Di Vens i šef Stejt departmenta Marko Rubio.

Ubrzo je stigao podsmešljiv odgovor iz Teherana na Trampove tvrdnje o napretku u pregovorima.

Brigadni general Ebrahim Zolfagari, portparol Generalštaba iranske vojske, obratio se predsedniku SAD na način na koji se Tramp obraćao učesnicima rijalija "Šegrt" i "VIP šegrt" kada ih je izbacivao iz ovog TV šou programa koji je veoma uspešno vodio neko vreme pre ulaska u politiku.

- Hej Trampe, otpušten si. Poznata ti je ova rečenica. Hvala na pažnji u vezi s ovim pitanjem - kazao je Zolfagari.

Iran: Brodovi koji nisu neprijateljski mogu kroz Ormuski moreuz u koordinaciji sa nama

Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama je saopštila da "brodovi koji nisu neprijateljski" mogu da procđu kroz Ormuski moreuz pod uslovom da koordinišu to sa "nadležnim iranskim vlastima".

Svetski mediji su i prethodnih dana javljali da su se pojedine i zemlje i pomorske kompanije direktno s Iranom u tajnosti dogovarale oko dozvole za prolazak tim plovnim putem koji je od vitalnog značaja za globalno snabdevanje energentima, a navodno je "cena" dozvole išla i do dva miliona dolara.

Pentagon spreme 3.000 padobranaca za desant na ostrvo Harg?

Američki mediji su sinoć objavili da se očekuje da će Pentagon rasporediti trupe iz 82. vazdušno-desantne divizije na Bliski istok.

Ove padobranske jedinice mogle bi da budu iskorišćene za zauzimanje ostrva Harg, strateški ključnog ostrva za Teheran na kojem se nalaze skladišta i objekti za utovar nafte i preko kojeg ide oko 90% izvoza iranske nafte.

Bivši zvaničnici Pentagona i vojni stručnjaci smatraju da bi američke trupe verovatno lako mogle da preuzmu kontrolu nad ovim malim ostrvom.

Autor: Iva Besarabić