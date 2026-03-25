Decenije ulaganja i milijarde dolara narodnog novca, utrošene na izgradnju gigantskih podzemnih vojnih kompleksa u Iranu, nestaju u plamenu dok se intenziviraju napadi na stratešku infrastrukturu Islamske Republike.

Izveštaji sa terena ukazuju na sistematsko uništavanje tajnih mreža tunela koje su bile ukopane i do 500 metara ispod zemlje, a koje je režim ponosno nazivao svojim „raketnim metro sistemom“.

Ovaj masivni poduhvat, koji je obuhvatao hiljade kilometara armiranih tunela i automatizovanih šinskih sistema za transport balističkih raketa, sada se pokazuje kao tragičan spomenik pogrešnim prioritetima. Dok su se iranske vlasti godinama pravdale da su ogromna sredstva neophodna za razvoj civilnog metroa i infrastrukture, dokazi potvrđuju da je taj novac zapravo preusmeravan u izgradnju utvrđenih lansirnih mesta i skladišta oružja. Umesto u kvalitet života građana i modernizaciju zemlje, bogatstvo Irana slivalo se u mračne dubine planina, gde su građeni gradovi-tvrđave koji su trebali da budu neosvojivi.

Kritičari režima naglašavaju da je ovo bespovratno rasipanje resursa direktno uticalo na siromašenje generacija Iranaca, čije su osnovne potrebe godinama bile u drugom planu. Uprkos tvrdnjama Teherana da će ovi podzemni sistemi osigurati nacionalnu bezbednost i mir, trenutni sukobi pokazuju suprotno. Raketne mreže nisu uspele da zaustave rat niti da garantuju mirnu budućnost, ostavljajući iza sebe samo srušene ulaze u tunele i duboke kratere kao dokaz propale vojne strategije koja je iscrpela nacionalnu riznicu.

