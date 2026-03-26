KLJUČNI IRANSKI PREGOVARAČI SKLONJENI S 'LISTE ZA ODSTREL'! Neočekivan potez SAD i Izraela: Nastavljene vazdušne operacije protiv vojnih meta u Iranu (FOTO)

Danas je 27. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, neizvesnost oko mirovnih pregovora se nastavlja.

Nakon najava da bi do susreta američkih i iranskih pregovarača moglo da dođe već ovog vikenda u Pakistanu, ponovo su se pojavile oprečne izjave s obe strane.

Cena sirove nafte tipe Brent zbog toga ponovo varira i u skladu sa "jo-jo efektom" koji ne prestaje od početka rata jutros je opet na trocifrenom nivou od skoro 104 dolara za barel.

Nemački ministar odbrane: Ne želimo da budemo uvučeni u ovaj rat, ali smo spremni da obezbeđujemo mir

Boris Pistorijus, nemački ministar odbrane, nazvao je rat na Bliskom istoku "katastrofom za svetske privrede".

Skaj njuz podseća da je sukob izazvao nagli porast cene nafte i gasa poslednjih nedelja, a u nekoliko navrata premašena je granica od 100 dolara po barelu.

Pistorijus je rekao da Nemačka ne želi da bude "uvučena" u sukob, ali da je spremna da pomogne u obezbeđivanju mira kada on bude postignut.

- Od početka nismo bili konsultovani. Niko nas ranije nije pitao. To nije naš rat i stoga ne želimo da budemo uvučeni u taj rat - poručio je Pistorijus.

WSJ: Galibaf i Aragči uklonjeni sa "liste za odstrel" na pet dana

Volstrit džurnal (WSJ) je objavio, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, da su SAD i Izrael privremeno uklonili sa liste za eliminaciju predsedavajućeg iranskog parlamenta Mohameda Bagera Galibafa i šefa diplomatije Abasa Aragčija, pošto su u toku kontakti Vašingtona sa Teheranom u vezi sa mirovnim pregovorima.

Prema informacijama lista koje prenosi italijanski Korijere dela sera, uklanjanje Galibafa i Aragčija sa "liste sa odstrel" trajalo bi maksimalno pet dana.

Ovo se desilo nakon što je Galibaf juče ponovo pretio Americi putem društvene mreže X.

- Pažljivo pratimo sva kretanja SAD u regionu, posebno raspoređivanje trupa. Ono što su generali pokvarili, vojnici ne mogu da poprave; umesto toga, postaće žrtve Netanjahuovih zabluda. Ne testirajte našu odlučnost da branimo našu zemlju - poručio je Galibaf.

On je od početka rata u više navrata pretio odmazdom SAD, ali uprkos tome administracija američkog predsednika Donalda Trampa razmatra upravo Galibafa kao potencijalnog partnera, pa čak i budućeg lidera Irana.

Galigaf bi, prema informacijama Politika, bio iranska verzija Delsi Rodrigez, potpredsednice Venecuele pre američkog hapšenja predsednika Nikolasa Madura, koja je potom preuzela vlast u Karakasu nakon što je on odveden u SAD i postala lojalni saradnik Vašingtona.

I Galibaf i Aragči su povezivani sa mirovnim pregovorima koji bi mogli da se održe u Pakistanu vež ovog vikenda.

CENTCOM: "USS Abraham Linkoln" nastavlja operacije

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, objavila je noćas na društvenoj mreži X fotografije nastavka operacija nosača aviona "USS Abraham Linkoln" u regionu.

USS Abraham Lincoln continues flight operations against military targets in Iran while sailing in regional waters.

Objava je usledila nakon što su iranski državni mediji juče objavili snimak ispaljivanja raketa sa kopna ka ovom nosaču aviona, tvrdeći da je "USS Abraham Linkoln" pogođen.

- "USS Abraham Linkoln" nastavlja vazdušne operacije protiv vojnih meta u Iranu dok plovi regionalnim vodama - piše u objavi CENTCOM.

IDF: Dva talasa raketnih napada iz Irana u sat vremena

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su jutros da su uočili dva talasa raketa lansiranih iz Irana prema Izraelu u roku od sat vremena, upozorivši stanovništvo da se skloni na sigurno mesto.

תיעוד ההרס בזירת הנפילה בכפר קאסם. צילום: לפי סעיף 27 א׳ pic.twitter.com/uqfeAykAPD — החדשות - N12 (@N12News) 26. март 2026.

Magen David Adom, izraelska verzija Hitne pomoći, saopštila je da pruža medicinsku pomoć dvema osobama u centralnom delu Izraela.

Autor: Jovana Nerić