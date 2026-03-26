NUKLEARNA SILA AMERICI: AKO IH UBIJETE, NEĆETE IMATI SA KIME DA PREGOVARATE! Ovako su Iranci skinuti sa 'LISTE ZA ODSTREL', Izrael ih već imao na nišanu (FOTO+VIDEO)

Danas je 27. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, neizvesnost oko mirovnih pregovora se nastavlja.

Nakon najava da bi do susreta američkih i iranskih pregovarača moglo da dođe već ovog vikenda u Pakistanu, ponovo su se pojavile oprečne izjave s obe strane.

Cena sirove nafte tipe Brent zbog toga ponovo varira i u skladu sa "jo-jo efektom" koji ne prestaje od početka rata jutros je opet na trocifrenom nivou od skoro 104 dolara za barel.

Britanski ministar odbio da kaže da li Iran ima rakete koje mogu da dobace do Londona!

Britanski ministar odbrane Džon Hili više puta je odbio da odgovori na pitanje da li vojni vrh veruje da Iran može pogoditi London raketnim udarom.

Hili je bio pod pritiskom javnosti nakon neuspelog pokušaja Irana da sa dve rakete pogodi britansko-američku bazu Dijego Garsija u Indijskom okeanu, udaljenu oko 4.000 kilometara.

Ako bi se gledala najbliža zapadna tačka Irana do Londona, razdaljina je oko 4.400 kilometara, dok do Teherana ima 4.800.

Izraelski zvaničnik: Ubili smo komandanta mornarice IRCG!

Izraelski zvaničnik navodi da je komandant mornarice Iranske Revolucionarne garde, Alireza Tangsiri, ubijen u napadu u Bandar Abasu.

Prema istom izvoru, Tangsiri je bio odgovoran za planove zatvaranja Ormuskog moreuza.

Za sada nema komentara ni iz Irana ni od izraelske vojske o ovom napadu.

Tangsiri je bio na čelu mornarice Revolucionarne garde od 2018. godine i važio je za jednog od ključnih arhitekata iranske pomorske strategije u Persijskom zalivu.

Bio je poznat po upotrebi asimetričnih taktika, uključujući brze napadne čamce i dronove, kao i po tvrdim stavovima prema američkom vojnom prisustvu u regionu.

Kina nije potvrdila novi datum samita Tramp-Si: U komunikaciji smo

Bela kuća je juče objavila novi datum samita između američkog predsednika Donalda Trampa i kineskog kolege Si Đinpinga, navevši da će se on održati 14. i 15. maja u Pekingu, ali je Ministarstvo spoljnih poslova Kine odbilo danas da to potvrdi.

Portparol ministarstva Lin Đijan rekao je na redovnoj konferenciji za novinare da su Kina i SAD "u komunikaciji" u vezi sa samitom i da "predsednička diplomatija igra nezamenljivu stratešku vodeću ulogu u odnosima Kine i SAD".

Tramp: Iranci pregovaraju, ali se plaše da priznaju jer misle da će ih narod ubiti

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su razgovori sa iranskim liderima u toku, ali da se oni "plaše" da priznaju da pregovaraju sa SAD.

- Oni pregovaraju. I toliko žele da postignu dogovor, ali se plaše da to kažu jer misle da će ih sopstveni narod ubiti - rekao je Tramp na sinoćnjem skupu za prikupljanje sredstava za Republikansku partiju.

Pakistan tražio od Amerike da "poštede" Galibafa i Aragčija: Ako ih ubijete, nećete imati sa kim da pregovarate

Izrael je uklonio Abasa Aragčija, iranskog ministra spoljnih poslova, sa liste meta za atentat nakon intervencije Pakistana.

To je za Rojters izjavio neimenovani pakistanski zvaničnik.

Aragči i predsedavajući parlamenta Mohamed Baker Kalibaf bili su na listi za eliminaciju sve dok Pakistan nije zatražio od Vašingtona da ih ne ubija, da bi potom Amerika zatražila od Izraela da se takođe "povuče" iz te operacije.

Skaj njuz navodi da je Aragči postaje sve istaknutija politička figura u Iranu od početka rata i ubistva nekoliko visokih zvaničnika u Teheranu.

- Izraelci su imali njihove... koordinate i želeli su da ih eliminišu. Rekli smo SAD da ako i oni budu eliminisani, onda nema nikoga drugog sa kim bi mogli da pregovaraju. Stoga su SAD zamolile Izraelce da se povuku - kazao je pakistanski zvaničnik.

Donald Tramp je tvrdio da SAD pregovaraju s Iranom o prekidu vatre, što Teheran poriče.

Obe zemlje su bjavile odvojene predloge za prekid vatre.

U ranijem unosu u ovaj blog naveli smo da je Volstrit džurnal (WSJ) objavio, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, da su SAD i Izrael privremeno na maksimalno pet dana uklonili sa liste za eliminaciju Galibafa i Aragčija.

Rafael Grosi, generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) izjavio je juče da bi već ovog vikenda moglo da dođe do pregovora između Irana i SAD u Islamabadu, glavom gradu Pakistana.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif objavio je utorak na društvenoj mreži X da je njegova zemlja spremna da bude domaćin pregovora između SAD i Irana kako bi se rešio sukob na Bliskom istoku.

Podsećamo da je upravo Tramp bio ključni faktor u uspostavljanju mira između Pakistana i Indije tokom prošlogodišnjeg kraćeg oružanog sukoba dve zemlje koje poseduju nuklearno oružje.

Abu Dabi: Dvoje mrtvih i troje ranjenih od delova presretnute rakete

Zvanična pres služba vlasti Abu Dabija saopštila je na društvenoj mreži X da su dve osobe poginule u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) od delova presretnute rakete, a da su još troje ljudi ranjeno.

Nije navedeno odakle je raketa lansirana niti nacionalnost žrtava.

Iran: Huti spremni za napad na moreuz Bab el Mandeb, ključnu pomorsku vezu Evrope s Afrikom i Azijom

Iranska državna novinska agencija Tasnim objavila je, pozivajući se na "informisani izvor", da su jemenski pobunjenici Huti koje podržava Iran spremni da se pridruže ratu protiv SAD i Izraela.

- Huti, poznati i kao jemenski Ansarulah, spremni su da preuzmu kontrolu nad moreuzom Bab el Mandeb, što bi bio lak zadatak - navodi se u izveštaju Tasnima koji prenosi CNN.

Moreuz Bab el Mandeb je pomorski prolaz od vitalnog značaja između Sredozemnog i Arapskog mora koji povezuje Evropu s Afrikom i Azijom.

Nemački ministar odbrane: Ne želimo da budemo uvučeni u ovaj rat, ali smo spremni da obezbeđujemo mir

Boris Pistorijus, nemački ministar odbrane, nazvao je rat na Bliskom istoku "katastrofom za svetske privrede".

Skaj njuz podseća da je sukob izazvao nagli porast cene nafte i gasa poslednjih nedelja, a u nekoliko navrata premašena je granica od 100 dolara po barelu.

Pistorijus je rekao da Nemačka ne želi da bude "uvučena" u sukob, ali da je spremna da pomogne u obezbeđivanju mira kada on bude postignut.

- Od početka nismo bili konsultovani. Niko nas ranije nije pitao. To nije naš rat i stoga ne želimo da budemo uvučeni u taj rat - poručio je Pistorijus.

WSJ: Galibaf i Aragči uklonjeni sa "liste za odstrel" na pet dana

Volstrit džurnal (WSJ) je objavio, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, da su SAD i Izrael privremeno uklonili sa liste za eliminaciju predsedavajućeg iranskog parlamenta Mohameda Bagera Galibafa i šefa diplomatije Abasa Aragčija, pošto su u toku kontakti Vašingtona sa Teheranom u vezi sa mirovnim pregovorima.

Prema informacijama lista koje prenosi italijanski Korijere dela sera, uklanjanje Galibafa i Aragčija sa "liste sa odstrel" trajalo bi maksimalno pet dana.

Ovo se desilo nakon što je Galibaf juče ponovo pretio Americi putem društvene mreže X.

- Pažljivo pratimo sva kretanja SAD u regionu, posebno raspoređivanje trupa. Ono što su generali pokvarili, vojnici ne mogu da poprave; umesto toga, postaće žrtve Netanjahuovih zabluda. Ne testirajte našu odlučnost da branimo našu zemlju - poručio je Galibaf.

On je od početka rata u više navrata pretio odmazdom SAD, ali uprkos tome administracija američkog predsednika Donalda Trampa razmatra upravo Galibafa kao potencijalnog partnera, pa čak i budućeg lidera Irana.

Galigaf bi, prema informacijama Politika, bio iranska verzija Delsi Rodrigez, potpredsednice Venecuele pre američkog hapšenja predsednika Nikolasa Madura, koja je potom preuzela vlast u Karakasu nakon što je on odveden u SAD i postala lojalni saradnik Vašingtona.

I Galibaf i Aragči su povezivani sa mirovnim pregovorima koji bi mogli da se održe u Pakistanu vež ovog vikenda.

CENTCOM: "USS Abraham Linkoln" nastavlja operacije

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, objavila je noćas na društvenoj mreži X fotografije nastavka operacija nosača aviona "USS Abraham Linkoln" u regionu.

USS Abraham Lincoln continues flight operations against military targets in Iran while sailing in regional waters.

Objava je usledila nakon što su iranski državni mediji juče objavili snimak ispaljivanja raketa sa kopna ka ovom nosaču aviona, tvrdeći da je "USS Abraham Linkoln" pogođen.

- "USS Abraham Linkoln" nastavlja vazdušne operacije protiv vojnih meta u Iranu dok plovi regionalnim vodama - piše u objavi CENTCOM.

IDF: Dva talasa raketnih napada iz Irana u sat vremena

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su jutros da su uočili dva talasa raketa lansiranih iz Irana prema Izraelu u roku od sat vremena, upozorivši stanovništvo da se skloni na sigurno mesto.

תיעוד ההרס בזירת הנפילה בכפר קאסם. צילום: לפי סעיף 27 א׳ pic.twitter.com/uqfeAykAPD — החדשות - N12 (@N12News) 26. март 2026.

Magen David Adom, izraelska verzija Hitne pomoći, saopštila je da pruža medicinsku pomoć dvema osobama u centralnom delu Izraela.

Autor: Jovana Nerić