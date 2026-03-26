PAKAO NA BLISKOM ISTOKU! Tramp grmi: Ne zanima me dogovor, nastavljamo da ih 'brišemo'! Izrael likvidirao moćnog iranskog komandanta (FOTO/VIDEO)

Danas je 27. dan rata Izraela i SAD protiv Irana. Dok svet sa strepnjom iščekuje najavljene mirovne pregovore u Pakistanu, situacija na terenu ključa. Rakete paraju nebo iznad Tel Aviva, cena nafte divlja, a Izrael je zadao direktan udarac u srce iranske pomorske moći.

Tramp: "Ili će nas ubediti, ili idemo do kraja!"

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je šokirao svetsku javnost izjavom da mu nije stalo do postizanja dogovora sa Teheranom.

"Na iranskim liderima je da me ubede da prekinem rat. Uopšte me ne zanima dogovor, imamo još meta koje moramo da pogodimo pre nego što odemo. U međuvremenu, nastavićemo da ih brišemo bez zaustavljanja", poručio je Tramp tokom sastanka kabineta u Beloj kući.

Izrael zadao stravičan udarac iranskoj mornarici!

Izraelski ministar odbrane potvrdio je da je u preciznom napadu likvidiran komandant mornarice Islamske revolucionarne garde (IRGC). On je bio ključna figura iza totalne blokade Ormuskog prolaza. Ovaj potez preti da izazove neviđenu odmazdu Teherana.

Israel says it killed Iran’s top naval commander in bid to reopen Strait of Hormuz

Israel said Alireza Tangsiri, commander of the Islamic Revolutionary Guard Corps’ navy, was responsible for blocking the Strait of Hormuz. https://t.co/G7k3c89aXK — Kyaw Zeya (@maungkyawzeya) 26. март 2026.

Nafta ponovo skače, Iran sprema odbranu "žil kucavice"

Dok cene goriva divljaju, iranska vojska upozorava da bi svaka kopnena operacija bila "smrtonosna i preskupa za neprijatelja". Izvori navode da se Iran priprema za mogući američki napad na ostrvo Harg, koje je ekonomska žila kucavica Teherana preko koje ide sav izvoz nafte.

Šta je još poručeno iz Bele kuće?

- Vazdušni udari se nastavljaju: SAD signaliziraju da su spremne za nastavak totalne vojne operacije.

- Uranijum kao meta: Tramp je odbio da odgovori da li će SAD pokušati da osiguraju iranske zalihe uranijuma, nazivajući pitanje "smešnim".

- Pretnja za Nemačku: Predsednik SAD je oštro kritikovao nemačke lidere jer ne podržavaju rat, nazvavši njihove stavove "neprikladnim".

- Nafta kao plen: Tramp je sugerisao da je preuzimanje kontrole nad iranskim zalihama nafte "opcija" i da bi rešenje u Iranu moglo da liči na ono u Venecueli.

TEHERAN ODGOVORIO TRAMPU: "Imamo pravo na Ormuz!"

Iranski državni mediji (Tasnim) potvrdili su da je odgovor na američki mirovni plan dostavljen preko Pakistana. Iran poručuje da je američki predlog "jednostran i nepravedan" jer zahteva razoružavanje Irana u zamenu za nejasna obećanja.

Iranska "kontra-ponuda" sadrži 4 ključna uslova:

Hitna obustava svih "agresija i atentata" od strane Izraela i SAD.

Čvrste garancije da se rat više nikada neće ponoviti.

Isplata ratne odštete i kompenzacija za nanetu štetu.

Prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i saveznike poput Hezbolaha i Huta.

Pretnja eskalacijom: Ukoliko dogovor propadne, Teheran preti da će pored Ormuskog moreuza blokirati i Crveno more (Bab el Mandeb), čime bi svetska trgovina naftom bila potpuno paralizovana.

ŠOK IZ AFRIKE: Uganda se pridružuje Izraelu?

General Muhozi Kainerugaba, načelnik vojske Ugande, izazvao je buru objavama na platformi X. On je otvoreno stao na stranu Izraela i zapretio direktnim vojnim uključivanjem.

Šokantna tvrdnja: "Mogli smo da zauzmemo Teheran za 72 sata bez ikakvog bombardovanja, ali niko ne sluša crnog čoveka", poručio je general.

Motiv: Bliske veze Ugande i Izraela datiraju još od operacije "Entebe", a Uganda planira podizanje spomenika Jonatanu Netanjahuu, bratu aktuelnog izraelskog premijera koji je tamo poginuo 1976. godine.

EU OPTUŽUJE RUSIJU: "Pomažu Iranu da ubija Amerikance"

Visoka predstavnica EU, Kaja Kalas, iznela je teške optužbe na sastanku G7. Prema njenim rečima, Rusija aktivno dostavlja obaveštajne podatke Iranu kako bi preciznije gađali američke vojne baze i vojnike.

Cilj Moskve: Kalas tvrdi da Rusija koristi sukob na Bliskom istoku da odvuče pažnju i resurse SAD sa fronta u Ukrajini.

EKONOMIJA: Nafta "skače" preko 100 dolara

Zbog "jo-jo efekta" u pregovorima i pretnji blokadom mora, cena sirove nafte tipa Brent ponovo je probila granicu od 104 dolara za barel. Tržišta su u panici jer bi svaka nova blokada moreuza dovela do globalnog energetskog kolapsa.

IZRAEL POTVRDIO: Likvidiran Alireza Tangsiri!

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac potvrdio je vest koja je potresla Teheran: u preciznom napadu na Bandar Abas ubijen je Alireza Tangsiri, komandant mornarice Iranske revolucionarne garde (IRCG).

Ko je bio Tangsiri? Arhitekta iranske strategije u Persijskom zalivu od 2018. godine.

Optužbe: Izrael ga direktno krivi za blokadu Ormuskog moreuza i napade na komercijalne brodove.

Poruka Kaca: "Naći ćemo svakog ko ugrožava slobodnu plovidbu. Ovo je jasna poruka vrhu Irana."

TRAMP BRUTALAN: "Iranski pregovarači su čudni, vojno su uništeni!"

Predsednik SAD Donald Tramp oglasio se na mreži Truth Social, ne štedeći uvrede na račun iranskog rukovodstva, ali i prebacujući NATO saveznicima što "posmatraju sa strane".

"Iranski pregovarači su veoma drugačiji i čudni. Oni nas mole za dogovor jer su vojno uništeni, bez šanse za oporavak, a javno glume silu. POGREŠNO!!! Bolje im je da se uozbilje pre nego što bude kasno, jer povratka nema", poručio je Tramp.

Takođe, Tramp je izneo tvrdnju da se iranski lideri plaše sopstvenog naroda: "Toliko žele dogovor, ali ćute jer misle da će ih narod ubiti ako priznaju da pregovaraju sa Amerikom."

DRAMA U EVROPI I EMIRATIMA: Da li London može biti meta?

Dok britanski ministar odbrane Džon Hili odbija da potvrdi da li iranske rakete mogu dobaciti do Londona (razdaljina oko 4.800 km), u drugim delovima sveta padaju žrtve:

Abu Dabi: Dve osobe (državljani Pakistana i Indije) poginule su od delova presretnute rakete.

Izrael: Devojčica (11) iz Safeda doživela je srčani udar od stresa nakon oglašavanja sirena za vazdušnu opasnost. Lekari joj se bore za život.

EKONOMIJA U "JO-JO" EFEKTU: Nafta ponovo trocifrena

Neizvesnost oko mirovnog samita u Islamabadu direktno udara po džepovima građana širom sveta. Cena sirove nafte tipa Brent jutros je ponovo premašila 104 dolara po barelu. Nemački ministar Boris Pistorijus nazvao je ovaj rat "katastrofom za svetsku privredu", naglasivši da Nemačka ne želi biti uvučena u sukob.

LISTA ZA ODSTREL: Pet dana mira za Aragčija i Galibafa?

Interesantan diplomatski obrt prenosi Wall Street Journal:

SAD i Izrael su navodno na maksimalno pet dana uklonili sa liste za eliminaciju iranskog šefa diplomatije Abasa Aragčija i predsednika parlamenta Mohameda Bagera Galibafa.

Razlog: Pakistan je intervenisao rečima: "Ako ih ubijete, nećete imati sa kim da pregovarate."

Plan: Spekuliše se da bi Galibaf mogao postati "iranska verzija Delsi Rodrigez" – lojalan saradnik Vašingtona nakon eventualne smene režima.

VOJNI IZVEŠTAJ: "USS Abraham Lincoln" i pretnja Huta

Iako su iranski mediji tvrdili da je pogođen američki nosač aviona, CENTCOM je objavio fotografije koje potvrđuju da "USS Abraham Lincoln" nesmetano nastavlja operacije. Istovremeno, stižu jeziva upozorenja iz Jemena – Huti su spremni da preuzmu kontrolu nad moreuzom Bab el Mandeb, što bi potpuno odseklo pomorsku vezu Evrope sa Azijom i Afrikom.

Poznat identitet stradalih u Abu Dabiju

Vlasti u Emiratima saopštile su da su ranije danas, tokom raketnog napada, u Abu Dabiju stradale dve osobe - državljani Pakistana i Indije.

Predsednik SAD Donald Tramp ponovo zapretio Iranu.

"Iranski pregovarači su veoma drugačiji i čudni. Oni nas mole da postignemo dogovor, što bi i trebalo da rade jer su vojno uništeni, bez ikakve šanse za oporavak, a ipak javno tvrde da samo razmatraju naš predlog. POGREŠNO!!! Bolje im je da se uskoro uozbilje, pre nego što bude kasno, jer kada se to desi, nema povratka, i neće biti lepo!", poručio je Tramp na mreži Truth Social.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je da je Tangsiri ubijen zajedno sa drugim visokim pomorskim komandantima u napadu tokom noći.

Kac je rekao da je Tangsiri odgovoran za bombardovanja koja su blokirala brodove da pređu Ormuski moreuz. Rekao je da bi napad trebalo da posluži kao "jasna poruka" najvišim iranskim vojnim zvaničnicima da će ih izraelska vojska pronaći.

Iran nije odmah priznao Tangsirijevo ubistvo.

Tramp opet besni na NATO

Američki predsednik Donald Tramp opet je "udario" na saveznike, otvoreno prozivajući NATO što se nije uključio u sukob na Bliskom istoku

Devojčica (11) doživela srčani udar kad je čula sirene za vazdušnu opasnost

Lekari se bore za život devojčice (11), koja je doživela srčani udar kada su se jutros oglasile sirene za vazdušnu opasnost širom Izraela. Devojčici iz Safeda iznenada je pozlilo u trenutku kada su se oglasile sirene tokom jednog od brojnih udara iranskih snaga na gradove širom Izraela.

Tangsiri je bio na čelu mornarice Revolucionarne garde od 2018. godine i važio je za jednog od ključnih arhitekata pomorske strategije u Persijskom zalivu.

Izraelski zvaničnik navodi da je komandant mornarice Iranske Revolucionarne garde, Alireza Tangsiri, ubijen u napadu u Bandar Abasu.

Prema istom izvoru, Tangsiri je bio odgovoran za planove zatvaranja Ormuskog moreuza.

Za sada nema komentara ni iz Irana ni od izraelske vojske o ovom napadu.

Bio je poznat po upotrebi asimetričnih taktika, uključujući brze napadne čamce i dronove, kao i po tvrdim stavovima prema američkom vojnom prisustvu u regionu.

Kina nije potvrdila novi datum samita Tramp-Si: U komunikaciji smo

Bela kuća je juče objavila novi datum samita između američkog predsednika Donalda Trampa i kineskog kolege Si Đinpinga, navevši da će se on održati 14. i 15. maja u Pekingu, ali je Ministarstvo spoljnih poslova Kine odbilo danas da to potvrdi.

Portparol ministarstva Lin Đijan rekao je na redovnoj konferenciji za novinare da su Kina i SAD "u komunikaciji" u vezi sa samitom i da "predsednička diplomatija igra nezamenljivu stratešku vodeću ulogu u odnosima Kine i SAD".

Tramp: Iranci pregovaraju, ali se plaše da priznaju jer misle da će ih narod ubiti

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su razgovori sa iranskim liderima u toku, ali da se oni "plaše" da priznaju da pregovaraju sa SAD.

- Oni pregovaraju. I toliko žele da postignu dogovor, ali se plaše da to kažu jer misle da će ih sopstveni narod ubiti - rekao je Tramp na sinoćnjem skupu za prikupljanje sredstava za Republikansku partiju.

Pakistan tražio od Amerike da "poštede" Galibafa i Aragčija: Ako ih ubijete, nećete imati sa kim da pregovarate

Izrael je uklonio Abasa Aragčija, iranskog ministra spoljnih poslova, sa liste meta za atentat nakon intervencije Pakistana.

To je za Rojters izjavio neimenovani pakistanski zvaničnik.

Aragči i predsedavajući parlamenta Mohamed Baker Kalibaf bili su na listi za eliminaciju sve dok Pakistan nije zatražio od Vašingtona da ih ne ubija, da bi potom Amerika zatražila od Izraela da se takođe "povuče" iz te operacije.

Skaj njuz navodi da je Aragči postaje sve istaknutija politička figura u Iranu od početka rata i ubistva nekoliko visokih zvaničnika u Teheranu.

- Izraelci su imali njihove... koordinate i želeli su da ih eliminišu. Rekli smo SAD da ako i oni budu eliminisani, onda nema nikoga drugog sa kim bi mogli da pregovaraju. Stoga su SAD zamolile Izraelce da se povuku - kazao je pakistanski zvaničnik.

Donald Tramp je tvrdio da SAD pregovaraju s Iranom o prekidu vatre, što Teheran poriče.

Obe zemlje su bjavile odvojene predloge za prekid vatre.

U ranijem unosu u ovaj blog naveli smo da je Volstrit džurnal (WSJ) objavio, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, da su SAD i Izrael privremeno na maksimalno pet dana uklonili sa liste za eliminaciju Galibafa i Aragčija.

Rafael Grosi, generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) izjavio je juče da bi već ovog vikenda moglo da dođe do pregovora između Irana i SAD u Islamabadu, glavom gradu Pakistana.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif objavio je utorak na društvenoj mreži X da je njegova zemlja spremna da bude domaćin pregovora između SAD i Irana kako bi se rešio sukob na Bliskom istoku.

Podsećamo da je upravo Tramp bio ključni faktor u uspostavljanju mira između Pakistana i Indije tokom prošlogodišnjeg kraćeg oružanog sukoba dve zemlje koje poseduju nuklearno oružje.

Zvanična pres služba vlasti Abu Dabija saopštila je na društvenoj mreži X da su dve osobe poginule u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) od delova presretnute rakete, a da su još troje ljudi ranjeno.

Nije navedeno odakle je raketa lansirana niti nacionalnost žrtava.

Iran: Huti spremni za napad na moreuz Bab el Mandeb, ključnu pomorsku vezu Evrope s Afrikom i Azijom

Iranska državna novinska agencija Tasnim objavila je, pozivajući se na "informisani izvor", da su jemenski pobunjenici Huti koje podržava Iran spremni da se pridruže ratu protiv SAD i Izraela.

- Huti, poznati i kao jemenski Ansarulah, spremni su da preuzmu kontrolu nad moreuzom Bab el Mandeb, što bi bio lak zadatak - navodi se u izveštaju Tasnima koji prenosi CNN.

Moreuz Bab el Mandeb je pomorski prolaz od vitalnog značaja između Sredozemnog i Arapskog mora koji povezuje Evropu s Afrikom i Azijom.

Nemački ministar odbrane: Ne želimo da budemo uvučeni u ovaj rat, ali smo spremni da obezbeđujemo mir

Boris Pistorijus, nemački ministar odbrane, nazvao je rat na Bliskom istoku "katastrofom za svetske privrede".

Skaj njuz podseća da je sukob izazvao nagli porast cene nafte i gasa poslednjih nedelja, a u nekoliko navrata premašena je granica od 100 dolara po barelu.

Pistorijus je rekao da Nemačka ne želi da bude "uvučena" u sukob, ali da je spremna da pomogne u obezbeđivanju mira kada on bude postignut.

- Od početka nismo bili konsultovani. Niko nas ranije nije pitao. To nije naš rat i stoga ne želimo da budemo uvučeni u taj rat - poručio je Pistorijus.

CENTCOM: "USS Abraham Linkoln" nastavlja operacije

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, objavila je noćas na društvenoj mreži X fotografije nastavka operacija nosača aviona "USS Abraham Linkoln" u regionu.

USS Abraham Lincoln continues flight operations against military targets in Iran while sailing in regional waters. pic.twitter.com/GsLQKNaTbN — U.S. Central Command (@CENTCOM) 26. март 2026.

Objava je usledila nakon što su iranski državni mediji juče objavili snimak ispaljivanja raketa sa kopna ka ovom nosaču aviona, tvrdeći da je "USS Abraham Linkoln" pogođen.

- "USS Abraham Linkoln" nastavlja vazdušne operacije protiv vojnih meta u Iranu dok plovi regionalnim vodama - piše u objavi CENTCOM.

IDF: Dva talasa raketnih napada iz Irana u sat vremena

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su jutros da su uočili dva talasa raketa lansiranih iz Irana prema Izraelu u roku od sat vremena, upozorivši stanovništvo da se skloni na sigurno mesto.

תיעוד ההרס בזירת הנפילה בכפר קאסם. צילום: לפי סעיף 27 א׳ pic.twitter.com/uqfeAykAPD — החדשות - N12 (@N12News) 26. март 2026.

Magen David Adom, izraelska verzija Hitne pomoći, saopštila je da pruža medicinsku pomoć dvema osobama u centralnom delu Izraela.

Autor: Jovana Nerić