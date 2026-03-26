Nova uzbuna na Balkanu: Podignuta dva borbena aviona, građani prijavili jake detonacije

Građani severnog dela okruga Tulča prijavili su jake detonacije nakon ruskih napada.

Ministarstvo nacionalne odbrane Rumunije (MApN) saopštilo je da se vojni dron, koji je preusmerila ukrajinska protivvazdušna odbrana, srušio na teritoriji zemlje, oko četiri kilometra unutar nacionalnog vazdušnog prostora.

Prema navodima tog ministarstva, Rusija je tokom noći izvela novu seriju napada dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u Ukrajini, u blizini rečne granice sa Rumunijom, u severnom delu okruga Tulča, prenosi Agerpres.

Rumunsko ratno vazduhoplovstvo podiglo je dva borbena aviona F-16 u 00.16 iz 86. vazduhoplovne baze radi praćenja situacije u vazdušnom prostoru.

Nacionalni vojni komandni centar obavestio je službe za vanredne situacije, nakon čega je u 00.35 putem sistema RO-ALERT poslato upozorenje stanovništvu severnog dela okruga Tulča na mogući pad objekata iz vazdušnog prostora.

U 00.44 dron, koji je prethodno preusmerila ukrajinska protivvazdušna odbrana, ušao je u rumunski vazdušni prostor i srušio se oko dva kilometra od sela Parče, van naseljenog područja.

Na lice mesta upućeni su timovi MApN i Rumunske obaveštajne službe (SRI), koji su pronašli izgorelu vegetaciju i ostatke drona.

Prema dostupnim informacijama, nema izveštaja o žrtvama niti materijalnoj šteti. Područje je obezbeđeno, a istragu će sprovesti specijalizovani timovi ministarstva i SRI.

Tokom večeri najmanje 10 građana je pozvalo hitni broj 112 nakon što su čuli glasne detonacije povezane sa ruskim napadima na ukrajinske gradove u blizini granice. Prema podacima Inspektorata za vanredne situacije (ISU) Delta, građani su prijavili snažne zvuke i tražili objašnjenje njihovog porekla.

Stanovništvo severnog dela okruga Tulča primilo je tokom noći i novo upozorenje o ekstremnoj opasnosti putem sistema RO-ALERT, uz preporuke za samoprotekciju.

Autor: S.M.