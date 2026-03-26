Mađari: Naftovod sa Srbijom je prioritet - Ovo će se uraditi za novi dodotok nafte

Mađarska vlada je predložila uredbu kojom se izgradnja naftovoda Mađarska-Srbija i prateće infrastrukture proglašava prioritetnim investicionim projektom, što bi ubrzalo administrativne procese i izgradnju.

Očekuje se da sistem bude operativan 2027. ili 2028. godine, preneli su mađarski mediji.

Planovi mađarske vlade, piše portal "Ungarn hojte", podrazumevaju i bolju koordinaciju tržišta energenata Mađarske, Srbije i Slovačke kako bi se ostvarili stabilniji tržišni uslovi.

Pozivajući se na mađarski ekonomski list "Vilagazdašag", navode da je cilj mađarske vlade da sistem bude u potpunosti operativan 2027. ili 2028. godine, čime bi se uspostavila nova osnova za snabdevanje regiona naftom.

Portal "Ungarn hojte" navodi da je mađarska vlada u poslednje vreme više puta isticala da je snabdevanje energijom u centralnoj Evropi ranjivo, posebno u slučaju zemalja bez izlaza na more i da je jedan od glavnih ciljeva mađarsko-srpskog naftovoda upravo stvaranje alternativne rute i smanjenje jednostrane zavisnosti.

Mađarska vlada, prema njihovoj oceni, ovaj naftovod vidi kao strateški projekat koji može igrati ključnu ulogu u smanjenju energetske zavisnosti te zemlje.

Na sajtu mađarske vlade navodi se da je predlog uredbe trenutno u procesu javne rasprave, koji će trajati najkasnije do 28. marta.

I ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović nedavno je govorila o ubrzanju gradnje naftovoda i objasnila dokle se kod nas stiglo sa ovim projektom.

- U toku je proces javne nabavke za izgradnju naftovoda u Srbiji, tehnička dokumentacija je završena, a dozvole koje su neophodne obezbeđene. Nadamo se da će radovi biti ugovoreni tokom leta, a da će početi na jesen. To znači da ćemo do kraja 2027. godine imati izgrađen naftovod - naglasila je ministarka.

Stručnjaci navode da je ovo veoma značajno jer nam je potrebna diversifikacija infrastrukture za dotok nafte.

Bivša ministarka energetike Zorana Mihajlović navodi za Informer da opstanak svake države zavisi od stepena energetske bezbednosti.

- Ako postoji dotok nafte i gasa, ako postoji diversifikacija izvora i dobavljača, zemlja je sigurnija. Mnogo mi je drago što je Mađarska naftovod koji povezuje Srbiju i tu zemlju proklamovala kao prioritet, jer to govori o nekoliko stvari. Najpre o sigurnosti u naše partnerske odnose, koji definitivno jesu nastali zahvaljujući dobrim prijateljskim odnosima našeg predsednika i Viktora Orbana, a potom i o tome da je Mađarska sve vreme glas razuma u EU. Dakle, mi smo sigurni saveznici i prijatelji - istakla je Mihajlovićeva.

Veliko ulaganje

Ona je objasnila na koje ćemo sve izvore ubuduće moći da računamo.

- Što se nas tiče, naftu za sada dobijamo Janafom, i to bez prekida. Gradićemo i ovaj naftovod ka Mađarskoj i priključiti se i na Družbu, ali i ka jugu i povezivati se i sa Severnom Makedonijom i Grčkom. Ukoliko Albanija gradi LNG terminal, i o tome ćemo razmisliti, Srbija će tako biti sigurnija. Vreme koje dolazi traži od nas da budemo efikasni i da gradimo - zaključuje Mihajlovićeva.

O naftovodu

* početak gradnje: do kraja 2026.

* visina ulaganja za Srbiju: 150 miliona evra

* dužina naftovoda: oko 200 kilometara

* završetak radova: do 2028. godine

Podsetimo, Sporazum o naftovodu koji bi spojio Pančevo i mesto Alđe u Mađarskoj potpisan je u junu 2024, a izgradnja bi trebalo da traje između 12 i 24 meseca. Procene pokazuju da će Srbija za izgradnju postrojenja koje će spojiti Novi Sad sa mestom Alđe izdvojiti oko 150 miliona evra.

Autor: S.M.