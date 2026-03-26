NOELIA CASTILLO RAMOS NIJE PREMINULA, VEĆ JE UBIJENA?! Filip Gašpar: Ovo više nije neuspjeh, ovo je civilizacijski slom! (FOTO)

Slučaj dvadesetpetogodišnje Katalonke Noelie Castillo Ramos izazvao je nezapamćeno ogorčenje širom Evrope. Devojka koja je prošla kroz pakao grupnog silovanja dok je bila pod zaštitom države, danas je eutanazirana, a javnost postavlja pitanje: Da li je država, koja je nije zaštitila, zapravo potpisala njeno ubistvo?

Noelia je 2022. godine, kao štićenica doma pod državnim nadzorom, postala žrtva zverskog grupnog silovanja od strane ilegalnih migranata. Država, koja je bila dužna da joj garantuje bezbednost, potpuno je zakazala.

Od pokušaja samoubistva do sudske eutanazije

Slomljena užasom, Noelia je pokušala da oduzme sebi život skokom sa petog sprata. Preživela je, ali je ostala paraplegična, u teškim bolovima i potpuno zavisna od tuđe nege. Godine 2024. podnela je zahtev za eutanaziju, koji je sproveden 26. marta, uprkos očajničkim pokušajima porodice da spreče izvršenje.

Jezive optužbe: Pritisak klinike i "planiranje organa"

Slučaj prate šokantni detalji. Udruženje „Abogados Cristianos“ izvestilo je o navodnim pritiscima klinike da se eutanazija sprovede, dok su se pojavile i spekulacije o unapred planiranim organima za transplantaciju, iako je majka žrtve to izričito zabranila. Prijateljima je navodno bio zabranjen pristup kako Noelia ne bi promenila odluku.

Filip Gašpar: Civilizacijski slom

Poznati publicista Filip Gašpar oštro je reagovao na ovu tragediju, ukazujući na dvostruki neuspeh sistema:

"Ovo više nije neuspjeh, ovo je civilizacijski slom. Država prvo ne štiti mladu ženu od grupnog silovanja od strane ilegalnih migranata, iako se nalazi pod njenim nadzorom, a potom joj omogućava smrt jer ju je dovela u ovu bezizlaznu situaciju. Neka počiva u miru", poručio je Gašpar.

Noelia je pre smrti kratko rekla da joj više ništa nije do volje i da samo želi da prestane da pati, ostavljajući za sobom priču koja je osramotila modernu Evropu.

Autor: D.S.