AKTUELNO

Svet

Marija izbodena 12 puta na svoj rođendan: Stravičan zločin šokirao sve

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

Lekari se bore za život Marije B. koju je u sredu 25. marta, na njen rođendan, izbo bivši dečko! On je, kako se veruje, upao u Marijin stan u Moskvi i zadao joj 12 uboda u grudi i leđa, nakon čega je pobegao.

Kako prenose mediji, nedugo nakon zločina, napadač je učestvovao u teškoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je smrtno stradao.

Kako prenose mediji, komšije su u sredu čuli krike iz Marijinog stana, zbog čega su pozvali policiju. Kada je patrola stigla, u hodniku stana zatekli su Mariju bez svesti, u lokvi krvi i sa brojnim ubodnim ranama. Ona je odmah prebačena u bolnicu gde se lekari i dalje bore za njen život.

Usledila je opsežna potraga za napadačem koji je, kako je ubrzo ustanovljeno, Marijin bivši dečko. Naime, osumnjičeni 30-ogodišnjak je u Marijinom stanu ostavio pisanu poruku. Veruje se da je krvavom napadu prethodila svađa, nakon čega je osumnjičeni potegao nož na Mariju.

"Žrtvi je zadao brojne ubode po telu, najviše u predelu grudi i leđa. Nakon toga je ostavio oproštajno pismo, u kojem je Mariju okrivio za to što će da se ubije i onda je pobegao iz stana", otkriva izvor iz istrage.

Prema nezvaničnim informacijama, pre nego što je napustio stan, fotografisao je Mariju kako krvava leži i fotografije poslao njenim prijateljima.

Komšije su u potpunom šoku.

"Priča se da se krio negde kod ulaza i da je pratio kada je ušla, onda je nekako ušao u zgradu, a onda i u njen stan. Video sam kada su je bolničari iznosili u ambulantna kola. Bila je sva u krvi", rekao je jedan od komšija.

Ubrzo potom stigla je vest o stravičnoj nesreći u Moskovskom regionu. Ispostaviće se da je u jednom od vozila bio upravo Marijin bivši dečko.

Kako se navodi, osumnjičeni se automobilom zakucao u kamion koji je dolazio iz suprotnog pravca, nakon čega se njegovo vozilo zapalilo. Poginuo je na licu mesta.

pročitajte još

Autor: Marija Radić

#Marija

#Rođendan

#Rusija

#Smrt

#ubadanje

POVEZANE VESTI

