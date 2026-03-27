HOTELI SA AMERIČKIM TRUPAMA POSTAJU META IRANA! Lansirane balističke rakete na Rijad, NOVI NAPADI na luke u Kuvajtu (FOTO+VIDEO)

28. dan rata Izraela i Amerike protiv Irana. Tramp je ponovo produžio rok svoje pretnje bombardovanjem iranskih energetskih postrojenja, ovog puta do 6. aprila Danas je 28. dan rata Izraela i Amerike protiv Irana. Američki predsednik Donald Tramp ponovo je produžio rok svoje pretnje bombardovanjem iranskih energetskih postrojenja, ovog puta do 6. aprila. Tvrdi da pregovori sa Iranom idu u dobrom smeru, dok Iranci demantuju da uopšte postoje pregovori.

Cene nafte su pale nakon što je Donald Tramp odložio svoj ultimatum. Iran je izneo pet uslova za okončanje rata, a Tramp je pomerio rok ultimatuma Iranu do 6. aprila.

Prema medijima, Iran je mobilisao više od milion vojnika, dok pojedini izvori navode da Tramp razmatra kopnenu invaziju na Iran.

Teheran, s druge strane, razmatra mogućnost otmica američkih državljana širom Bliskog istoka.

Američki lider tvrdi da mu je Iran omogućio nesmetan prolazak deset tankera kroz Ormuski moreuz, dok posle pada, cene nafte ponovo beleže rast.

Izrael tvrdi da je pogođen „glavni“ iranski lokalitet za proizvodnju morskih mina i raketa

Izraelske odbrambene snage tvrde da je lokacija u Jazdu, u centralnom Iranu, korišćena za razvoj, sklapanje i skladištenje raketa namenjenih pomorskim ciljevima.

Nije jasno da li je Iran rasporedio svoje morske mine, ali one nose ogroman potencijal da oštete komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu, a samim tim i svetsku ekonomiju.

IRCG vratio tri broda koja su pokušala da prođu kroz Ormuski moreuz

Iranski Islamski revolucionarni gardijski korpus (IRGC) tvrdi da je jutros vratio tri broda koja su pokušavala da prođu kroz Ormuski moreuz.

"Tri kontejnerska broda različitih nacionalnosti pokušala su da se upute ka određenom koridoru za ovlašćena plovila. Vraćeni su nakon upozorenja mornarice IRGC-a“ navodi se u saopštenju za odnose s javnošću IRGC-a.

U saopštenju se takođe navodi da je „Ormuski moreuz zatvoren i da će svaki tranzit kroz njega biti dočekan čvrstim odgovorom“.

"Prolazak bilo kog plovila do i iz luka koje pripadaju saveznicima i pristalicama SAD i Izraela, do bilo koje destinacije i preko bilo kog koridora, je zabranjen", navodi se.

Presretnute balističke rakete lansirane prema Rijadu

Šest balističkih raketa lansirano je prema području Rijada, gde se nalazi prestonica Saudijske Arabije, saopštilo je saudijsko ministarstvo odbrane.

Dve balističke rakete su presretnute, a četiri su pale u Arapskom zalivu i nenaseljenim područjima, navodi se.

Iranska vojska: Hoteli koji su domaćini američkim trupama postaju legitimna meta

Iranska vojska je upozorila da će ciljati hotele na Bliskom istoku koji su domaćini američkim trupama u njihovom sukobu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, izveštava Al Džazira.

- U trenutku kada američke snage uđu u hotel, iz naše perspektive taj hotel postaje američki - rekao je portparol oružanih snaga Abolfazl Šekarči državnoj televiziji.

- Da li treba samo da stojimo po strani i pustimo da nas Amerikanci napadnu? Kada uzvratimo, prirodno je da ćemo udariti tamo gde su oni - zaključio je Šekarči.

Kuvajt prijavio nove napade na luke

Kuvajt je prijavio dodatne napade na svoje luke, nekoliko sati nakon što je saopštio da je njegova glavna komercijalna luka napadnuta dronovima.

Luka Mubarak Al-Kabir pogođena je "dvostrukim napadom" neprijateljskih dronova i krstarećih raketa", saopštilo je Ministarstvo javnih radova Kuvajta.

Navodi se da je pričinjena "materijalna šteta2, ali da nije bilo žrtava.

Kuvajt je ranije saopštio da je napadnuta njegova glavna komercijalna luka u Šuvajku.

Šef UN za ljudska prava osudio napad na iransku školu

ISRAEL TARGETS SCHOOL, KlLLS 36



Iran's IRNA news agency reports 36 female students were kiIIed in a joint Israeli-US strike in Hormozgan southern Iran.



Iran's IRNA news agency reports 36 female students were kiIIed in a joint Israeli-US strike in Hormozgan southern Iran.

Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Turk osvrnuo se na napad na iransku žensku školu 28. februara, u kojem je poginulo više od 170 ljudi, uglavnom učenica.

Govoreći pred Savetom UN za ljudska prava, Turk je rekao da je „bombardovanje osnovne škole Šadžare Tajebeh u Minabu izazvalo dubok užas“.

- Od onih koji su izvršili napad očekuje se da ga brzo, nepristrasno, transparentno i temeljno istraže - rekao je u Ženevi.

- Visoki američki zvaničnici su rekli da je napad pod istragom. Pozivam da se taj proces završi što je pre moguće i da se njegovi nalazi objave javno. Mora postojati pravda za strašnu štetu koja je načinjena - rekao je Turk.

IRGC poziva civile da napuste američke baze

Iranska revolucionarna garda pozvala je civile u regionu da napuste područja gde su raspoređene američke snage, rekavši da su „obavezni“ da napadnu američke vojnike „gde god ih pronađu“.

- Snažno preporučujemo da odmah napustite područja gde su raspoređene američke snage kako biste izbegli žrtve - saopštila je kancelarija za odnose s javnošću IRGC-a, koju je prenela novinska agencija Tasnim.

Iran: 250 učenika i nastavnika poginulo u napadima

U napadima SAD i Izraela na Iran do sada je poginulo ukupno 250 nastavnika, učenika i studenata, rekao je šef centra za odnose s javnošću iranskog Ministarstva prosvete.

U napadima je takođe oštećeno 723 obrazovna i kulturna objekta, javila je iranska novinska agencija IRNA, pozivajući se na Hoseina Sadegija.

Ukupan broj poginulih u Iranu sada je najmanje 1.937 od početka rata 28. februara, prema rečima zamenika iranskog ministra zdravlja Alija Džafarijana.

Tramp: Odložio sam napade na zahtev Irana, Iranci: Nismo tražili odlaganje

Američki predsednik Donald Tramp ranije je izjavio da će napadi na iranski energetski sektor biti pauzirani 10 dana, do 6. aprila, tvrdeći da je produženje na zahtev Irana, izvestio je "Volstrit džornal".

Međutim, izvori su rekli da Iran nije podneo takav zahtev, prema pisanju novina. Iranski zvaničnici izrazili su interes za razgovore, ali su rekli da rukovodstvo zemlje još nije donelo konačnu odluku.

SAD su predstavile plan od 15 tačaka kojim se nudi ublažavanje sankcija u zamenu za iranske ustupke. Predlog uključuje uslove vezane za iranski nuklearni program, raketne aktivnosti i regionalno delovanje.

Iranski zvaničnici zatražili su od SAD da smanji ono što su opisali kao preterane zahteve. Takođe su odbili da rasprave o raketnim programima učine početnom tačkom i izjavili da ne žele da se obavezuju na trajni prekid obogaćivanja uranijuma.

Izvori su rekli da je verovatnoća prekida vatre i dalje niska. Obe strane su zadržale stavove koje je druga strana smatrala neprihvatljivim.

Izraelska vojska upozorila stanovnike sela na jugu Libana

Izraelska vojska poručila je stanovnicima sela Sadžd na jugu Libana da odmah odu jer će izraelske snage tamo "snažno da deluju".

Stanovnici moraju da napuste selo, koje se nalazi u okrugu Džezine u pokrajini Nabateja, i "pomere se severno od reke Zahrani", objavila je vojska.

Reka Zahrani nalazi se oko 50 kilometara severno od granice juga Libana s Izraelom, a izraelske snage ranije su upozorile sve stanovnike južnog Libana da se povuku severno od te linije.

Savet bezbednosti UN danas o Iranu

Savet bezbednosti UN zakazalo je za petak u 10 sati po njujorškom vremenu, odnosno u 14 sati po GMT-u, zatvorene konsultacije o Iranu.

Prema AP, sastanak je zatražila Rusija zbog američko-izraelskih napada na civilnu infrastrukturu u toj zemlji, rekla su dvojica diplomatskih izvora iz UN.

Sjedinjene Države, koje trenutno predsedavaju SB, zakazale su sastanak.

Potraga za preživelima u Teheranu posle izraelskog napada

Iranski spasioci i vatrogasci pokušavaju da pronađu ljude "zarobljene u ruševinama" nakon vazdušnih napada na Teheran i da istovremeno intervenišu i u Komu, gde je, prema ranijim izveštajima, poginulo šest ljudi.

Rojters i drugi mediji poslednjih dana objavljuju snimke i izveštaje o potragama za preživelima u srušenim zgradama u Teheranu i Komu.

Tramp: CIA mi je rekla da je iranski vrhovni vođa gej

Predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je da je primio izveštaj Centralne obaveštajne agencije (CIA) u kojem se navodi da je novi iranskih vrhovni vođa Modžtaba Hamnei homoseksualac.

"Njujork post" je 16. marta prvi objavio tu informaciju, navodeći kako CIA veruje da je njegov ubijeni otac Ali Hamnei smatrao da ga sinova homoseksualnost čini neprikladnim naslednikom na mestu vrhovnog vođe.

Prema navodima "Njujork posta", Donalda Trampa je zabavila procena CIA da je mlađi Hamnei bio u dugotrajnoj vezi sa svojim učiteljem iz detinjstva.

Na pitanje u intervjuu za "Foks njuz" da li mu je CIA zaista rekla da je Hamnei gej, Donald Tramp je odgovorio: "Rekli su to. Mislim da to govori mnogo ljudi, što ga stavlja u loš položaj u toj zemlji."

Donald Tramp je potom brzo skrenuo pažnju na kritiku feminističkih i kvir grupa koje podržavaju Palestince.

- Moram da se pomalo nasmejem kad vidim ljude koji pokušavaju da brane palestinski režim u ime žena, žena za Palestinu. Ali oni ubijaju žene ako ne nose određenu odeću preko celog lica - rekao je Donald Tramp.

- Kad vidim "Gejevi za Palestinu", a oni ubijaju gejeve, pitam se ko su ti "Gejevi za Palestinu" - dodao je.

Gađane kuće u iranskom Komu, poginulo najmanje šestoro ljudi

Najmanje šest ljudi poginulo je nakon vazdušnog udara na tri stambene kuće u iranskom gradu Komu, prema izveštajima lokalnih medija i iranskih zvaničnika. Iranska agencija Fars, pozivajući se na zamenika guvernera pokrajine, navodi da je broj ranjenih za sada nepoznat.

Six killed in US-Israeli air attack on residential area in Iran's Qom: Report



Collateral damage, as accepted. — colin diplock (@DiplockColin) 27. март 2026.

Autor: D.Bošković