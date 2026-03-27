PAKAO NA BLISKOM ISTOKU: Kasetne bombe zasule Tel Aviv, ima MRTVIH! Teheran udario na nuklearni centar, Rubio zapretio: Sravnićemo vas i bez vojske! (FOTO+VIDEO)

DAN 28. PAKLA NA BLISKOM ISTOKU: Dok svet drhti pred Trampovim ultimatumom, Iran je zadao udarac u samo srce američke bezbednosti! Dok hakeri likuju nad privatnim podacima šefa FBI-ja, a Izrael izdaje poslednje upozorenje pred stravične udare na Arak, Bliski istok gori kao nikada pre. Teheran preti hotelima sa američkim trupama, a zlosutne munje nad Burdž Kalifom kao da najavljuju najcrnju noć u istoriji modernog ratovanja. Sat otkucava do 6. aprila – ko će prvi povući okidač?

KLJUČNE VESTI ZA 27. MART:

UDAR NA NUKLEARNO JEZGRO: Izraelske snage (IDF) potvrdile su da su projektili direktno pogodili postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Araku i Ardakanu.

SAJBER PONIŽENJE ZA SAD: Hakerska grupa „Handala“ objavila je privatne mejlove i fotografije direktora FBI-ja Kaša Patela, tvrdeći da je američka bezbednost potpuno probijena.

RAKETE IZNAD RIJADA: Saudijska protivvazdušna odbrana presrela je seriju balističkih raketa iznad prestonice; četiri projektila pala su u Arapski zaliv, izazvavši paniku na naftnim platformama.

ULTIMATUM 6. APRIL: Donald Tramp je zvanično potvrdio pauzu od 10 dana za udare na iransku energetiku — to je finalni rok Teheranu da prihvati mirovni plan ili se suoči sa totalnim uništenjem infrastrukture.

BLOKADA ORMUZA: Iranska revolucionarna garda (IRGC) vratila je tri kontejnerska broda i proglasila moreuz „zatvorenom zonom“ za sve saveznike SAD.

MASAKR IZNAD TEL AVIVA: KASETNE BOMBE UBILE JEDNU OSOBU!

Najmanje jedna osoba je poginula, a dve su povređene nakon što su iranske kasetne bombe eksplodirale na nebu iznad Tel Aviva. Ekipe na terenu svedoče o jezivim scenama – narandžaste čestice svetlosti obasjale su grad pre nego što su "bombice" zasule naseljena mesta. Izraelska vojska potvrđuje da kasetna municija, koja je zabranjena međunarodnim pravom, postaje najveći izazov za njihovu PVO.

SIRENE U BERŠEBI: NAPADNUT NUKLEARNI CENTAR!

Izraelska vojska potvrdila je da je Iran lansirao seriju raketa ka gradu Beršeba i oblastima oko glavnog izraelskog nuklearnog istraživačkog centra. Narod je u skloništima, a ovo je drugi silovit napad na istu metu u poslednjih nedelju dana. Teheran poručuje: "Izrael će platiti visoku cenu!"

MARKO RUBIO JASAN: MOŽEMO DA UNIŠTIMO IRAN BEZ VOJSKE NA TERENU!

Američki državni sekretar Marko Rubio poručio je da SAD mogu da ostvare svoje ciljeve u ratu "bez ijedne čizme na zemlji". Dok Tramp pomera ultimatum za 6. april, Rubio naglašava da američka avijacija i projektili mogu da završe posao bez kopnene invazije.

SVET NA IVICI KOLAPSA: FILIPINI PROGLASILI VANREDNO STANJE!

Zatvaranje Ormuskog prolaza izazvalo je prvi zvanični državni kolaps – Filipini su prva zemlja koja je proglasila vanredno stanje zbog energetske krize. Cene nafte divljaju, a svet strahuje od potpunog ekonomskog sloma.

PANIKA U RIJADU: SAUDIJSKA ARABIJA PODIGLA "GVOZDENU KUPOLU"!

Iako su četiri rakete završile u pustinji i moru, detonacije iznad saudijske prestonice izazvale su opštu paniku. Stanovnici javljaju da su se zgrade tresle, a saudijske vlasti su odmah proglasile zonu zabrane letova iznad čitavog regiona, strahujući od novog talasa iranskih projektila "Fatah".

AMERIKA OTKRILA KADA SE RAT ZAVRŠAVA?

Američki državni sekretar Marko Rubio, govoreći na marginama samita G7, iznenadio je javnost izjavom da SAD ne planiraju "beskonačni rat". Prema njegovim rečima, cilj je potpuno onesposobljavanje iranske nuklearne pretnje u roku od narednih nekoliko nedelja, nakon čega bi moglo doći do pregovora o novom poretku na Bliskom istoku.

SVET NA IVICI BANKROTA: IRAN UVODI "POREZ NA PROLAZ" U JUANIMA!

Pored blokade brodova, Teheran je povukao radikalan potez – svaki brod koji želi da prođe kroz Ormuski prolaz moraće da plati taksu u kineskim juanima, čime se direktno udara na moć američkog dolara. G7 je ovaj potez nazvao "ekonomskim terorizmom".

IDF POTVRDIO: GAĐALI SMO IRANSKI NUKLEARNI PROGRAM!

Izraelske odbrambene snage (IDF) zvanično su potvrdile da su njihovi ciljevi bili objekti za proizvodnju radioaktivnog materijala širom Irana. "IDF neće dozvoliti iranskom režimu razvoj nuklearnog programa koji predstavlja egzistencijalnu pretnju za ceo svet", stoji u dramatičnom saopštenju na mreži X.

POGOĐENO POSTROJENJE ZA "ŽUTI KOLAČ" U JAZDU!

Iranska agencija Fars javlja da je meta napada bilo ključno postrojenje u Ardakanu, gde se proizvodi "žuti kolač" (koncentrovani prah uranijuma). Prema prvim informacijama, iako je šteta velika, zvaničnici tvrde da nije došlo do curenja radioaktivnog materijala van objekta.

BREAKING 🔴

Israel has struck Iran’s Khondab (Arak) Heavy Water Nuclear Complex, a key site linked to Tehran’s nuclear program.#Iran #Khondab

The facility—capable of producing plutonium for potential nuclear weapons—was reportedly hit in a precision strike targeting the reactor… pic.twitter.com/VzdxJrVWrK — Global Pulse (@movielover93582) 27. март 2026.

NAPAD NA KOMPLEKS TEŠKE VODE U HONDABU!

Agencija IRNA prenosi da su američko-izraelske snage žestoko udarile na nuklearni kompleks u Hondabu, na severozapadu zemlje. Zvaničnici provincije Markazi potvrđuju da je kompleks bio direktna meta, ali tvrde da u ovom udaru nema žrtava.

IRAN DANAS ŠALJE ODGOVOR TRAMPU?

Diplomatski krugovi bruje – Teheran bi do kraja dana mogao da dostavi svoj kontrapredlog na Trampovu ponudu za primirje. Iako zvanični Teheran negira pregovore, visoki zvaničnici Bele kuće dobili su signale da iranska strana sprema dokument koji bi mogao da odredi sudbinu sukoba pre isteka ultimatuma 6. aprila.

SAJBER RAT: HAKERI PROVALILI U PRIVATNI MEJL ŠEFA FBI!

Hakerska grupa „Handala“, povezana sa iranskim obaveštajnim službama, objavila je dokaze o upadu u privatnu e-poštu direktora FBI-ja Kaša Patela. Objavljene su privatne fotografije i dokumenti, a američko Ministarstvo pravde potvrdilo je autentičnost materijala. „Patel je sada samo još jedno ime na listi naših žrtava“, poručili su hakeri.

BREAKING: Cyber criminals linked to Iran breached FBI Director Kash Patel's personal email account, sources say. https://t.co/RuGuB8nXq1 — CBS News (@CBSNews) 27. март 2026.

ŠOKANTNO PRIZNANJE IZ SAD: UNIŠTENA TEK TREĆINA IRANSKIH RAKETA?

Iako je Donald Tramp juče tvrdio da Iran ima „vrlo malo preostalih raketa“, obaveštajni izvori Rojtersa tvrde suprotno. Procenjuje se da je uništena tek trećina arsenala, dok je ostatak skriven u neprobojnim podzemnim tunelima i bunkerima, spreman za novu fazu rata.

HITNA EVAKUACIJA: IZRAEL IZDAO UPOZORENJE PRED NAPAD NA ARAK!

Izraelska vojska (IDF) objavila je hitno upozorenje na persijskom jeziku stanovnicima grada Araka. „Odmah napustite severozapadni deo grada i industrijsku zonu Heirabad. IDF kreće u uništavanje vojne infrastrukture režima u narednim satima“, navodi se u dramatičnom proglasu.

ZLOSUTNO ZNAMENJE: GROM DIREKTNO UDARIO U BURDŽ KALIFU!

Dok rat bukti, priroda šalje jezive scene iz Dubaija. Snimljen je trenutak kada grom direktno udara u najvišu zgradu na svetu, Burdž Kalifu, dok se nebo nad Zalivom otvorilo u nezapamćenom nevremenu. Mnogi ovo tumače kao mračan simbol eskalacije koja sledi.

This footage of the Burj Khalifa being struck by lightning last night has been shared far and wide.



The 828-metre-tall structure was engineered with a conductive steel structure, and it directs high-voltage electrical currents harmlessly into the ground. It's not the first time… pic.twitter.com/Q3BaVQggBo — The National (@TheNationalNews) 27. март 2026.

IRAN PORUČUJE: „AMERIKANCI SE KRIJU PO PARKIKOVIMA I HOTELIMA!“

Predsednik iranskog parlamenta Ghalibaf ismejao je prisustvo SAD na Bliskom istoku, tvrdeći da su američki vojnici toliko uplašeni da se više ne kriju u bazama, već po civilnim hotelima i parkovima. Ponovljena je pretnja da će svaki takav objekat postati legitimna meta.

Više od 1.900 mrtvih i najmanje 20.000 ranjenih u Iranu

Više od 1.900 ljudi je ubijeno, a najmanje 20.000 ranjeno u Iranu od početka američkih i izraelskih napada.

Podaci su izneli Marija Martinez iz Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.

Dodala je da Iransko društvo Crvenog polumeseca ostaje jedina humanitarna organizacija koja deluje širom zemlje tokom eskalacije sukoba.

Izrael Kac preti Iranu: Platićete visoku cenu za napade!

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je da će Izrael pojačati svoje napade i ciljati širi spektar lokacija u Iranu, optužujući Teheran da usmerava rakete na izraelske civile.

Kac je rekao vojnim zvaničnicima da će se izraelski vojni napadi na Iran „intenzivirati i proširiti na dodatne ciljeve i područja koja pomažu režimu u izgradnji i korišćenju oružja protiv izraelskih civila“.

Izrael tvrdi da je pogođen „glavni“ iranski lokalitet za proizvodnju morskih mina i raketa

Izrael saopštava da je pogodio iransko "glavno postrojenje" za proizvodnju raketa i morskih mina.

Izraelske odbrambene snage tvrde da je lokacija u Jazdu, u centralnom Iranu, korišćena za razvoj, sklapanje i skladištenje raketa namenjenih pomorskim ciljevima.

Nije jasno da li je Iran rasporedio svoje morske mine, ali one nose ogroman potencijal da oštete komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu, a samim tim i svetsku ekonomiju.

IRCG vratio tri broda koja su pokušala da prođu kroz Ormuski moreuz

Iranski Islamski revolucionarni gardijski korpus (IRGC) tvrdi da je jutros vratio tri broda koja su pokušavala da prođu kroz Ormuski moreuz.

"Tri kontejnerska broda različitih nacionalnosti pokušala su da se upute ka određenom koridoru za ovlašćena plovila. Vraćeni su nakon upozorenja mornarice IRGC-a“ navodi se u saopštenju za odnose s javnošću IRGC-a.

U saopštenju se takođe navodi da je „Ormuski moreuz zatvoren i da će svaki tranzit kroz njega biti dočekan čvrstim odgovorom“.

"Prolazak bilo kog plovila do i iz luka koje pripadaju saveznicima i pristalicama SAD i Izraela, do bilo koje destinacije i preko bilo kog koridora, je zabranjen", navodi se.

Presretnute balističke rakete lansirane prema Rijadu

Šest balističkih raketa lansirano je prema području Rijada, gde se nalazi prestonica Saudijske Arabije, saopštilo je saudijsko ministarstvo odbrane.

Dve balističke rakete su presretnute, a četiri su pale u Arapskom zalivu i nenaseljenim područjima, navodi se.

Iranska vojska: Hoteli koji su domaćini američkim trupama postaju legitimna meta

Iranska vojska je upozorila da će ciljati hotele na Bliskom istoku koji su domaćini američkim trupama u njihovom sukobu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, izveštava Al Džazira.

- U trenutku kada američke snage uđu u hotel, iz naše perspektive taj hotel postaje američki - rekao je portparol oružanih snaga Abolfazl Šekarči državnoj televiziji.

- Da li treba samo da stojimo po strani i pustimo da nas Amerikanci napadnu? Kada uzvratimo, prirodno je da ćemo udariti tamo gde su oni - zaključio je Šekarči.

Kuvajt prijavio nove napade na luke

Kuvajt je prijavio dodatne napade na svoje luke, nekoliko sati nakon što je saopštio da je njegova glavna komercijalna luka napadnuta dronovima.

Luka Mubarak Al-Kabir pogođena je "dvostrukim napadom" neprijateljskih dronova i krstarećih raketa", saopštilo je Ministarstvo javnih radova Kuvajta.

Navodi se da je pričinjena "materijalna šteta2, ali da nije bilo žrtava.

Kuvajt je ranije saopštio da je napadnuta njegova glavna komercijalna luka u Šuvajku.

Šef UN za ljudska prava osudio napad na iransku školu

ISRAEL TARGETS SCHOOL, KlLLS 36



Iran's IRNA news agency reports 36 female students were kiIIed in a joint Israeli-US strike in Hormozgan southern Iran.



Israel ALWAYS does this. They ALWAYS kiII civiIians. Iran doesn’t. Yet Israel acts like the victim.pic.twitter.com/EpQhgDZeMI — ADAM (@AdameMedia) 28. фебруар 2026.

Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Turk osvrnuo se na napad na iransku žensku školu 28. februara, u kojem je poginulo više od 170 ljudi, uglavnom učenica.

Govoreći pred Savetom UN za ljudska prava, Turk je rekao da je „bombardovanje osnovne škole Šadžare Tajebeh u Minabu izazvalo dubok užas“.

- Od onih koji su izvršili napad očekuje se da ga brzo, nepristrasno, transparentno i temeljno istraže - rekao je u Ženevi.

- Visoki američki zvaničnici su rekli da je napad pod istragom. Pozivam da se taj proces završi što je pre moguće i da se njegovi nalazi objave javno. Mora postojati pravda za strašnu štetu koja je načinjena - rekao je Turk.

IRGC poziva civile da napuste američke baze

Iranska revolucionarna garda pozvala je civile u regionu da napuste područja gde su raspoređene američke snage, rekavši da su „obavezni“ da napadnu američke vojnike „gde god ih pronađu“.

- Snažno preporučujemo da odmah napustite područja gde su raspoređene američke snage kako biste izbegli žrtve - saopštila je kancelarija za odnose s javnošću IRGC-a, koju je prenela novinska agencija Tasnim.

Iran: 250 učenika i nastavnika poginulo u napadima

U napadima SAD i Izraela na Iran do sada je poginulo ukupno 250 nastavnika, učenika i studenata, rekao je šef centra za odnose s javnošću iranskog Ministarstva prosvete.

U napadima je takođe oštećeno 723 obrazovna i kulturna objekta, javila je iranska novinska agencija IRNA, pozivajući se na Hoseina Sadegija.

Ukupan broj poginulih u Iranu sada je najmanje 1.937 od početka rata 28. februara, prema rečima zamenika iranskog ministra zdravlja Alija Džafarijana.

Tramp: Odložio sam napade na zahtev Irana, Iranci: Nismo tražili odlaganje

Američki predsednik Donald Tramp ranije je izjavio da će napadi na iranski energetski sektor biti pauzirani 10 dana, do 6. aprila, tvrdeći da je produženje na zahtev Irana, izvestio je "Volstrit džornal".

Međutim, izvori su rekli da Iran nije podneo takav zahtev, prema pisanju novina. Iranski zvaničnici izrazili su interes za razgovore, ali su rekli da rukovodstvo zemlje još nije donelo konačnu odluku.

SAD su predstavile plan od 15 tačaka kojim se nudi ublažavanje sankcija u zamenu za iranske ustupke. Predlog uključuje uslove vezane za iranski nuklearni program, raketne aktivnosti i regionalno delovanje.

Iranski zvaničnici zatražili su od SAD da smanji ono što su opisali kao preterane zahteve. Takođe su odbili da rasprave o raketnim programima učine početnom tačkom i izjavili da ne žele da se obavezuju na trajni prekid obogaćivanja uranijuma.

Izvori su rekli da je verovatnoća prekida vatre i dalje niska. Obe strane su zadržale stavove koje je druga strana smatrala neprihvatljivim.

Izraelska vojska upozorila stanovnike sela na jugu Libana

Izraelska vojska poručila je stanovnicima sela Sadžd na jugu Libana da odmah odu jer će izraelske snage tamo "snažno da deluju".

Stanovnici moraju da napuste selo, koje se nalazi u okrugu Džezine u pokrajini Nabateja, i "pomere se severno od reke Zahrani", objavila je vojska.

Reka Zahrani nalazi se oko 50 kilometara severno od granice juga Libana s Izraelom, a izraelske snage ranije su upozorile sve stanovnike južnog Libana da se povuku severno od te linije.

Savet bezbednosti UN danas o Iranu

Savet bezbednosti UN zakazalo je za petak u 10 sati po njujorškom vremenu, odnosno u 14 sati po GMT-u, zatvorene konsultacije o Iranu.

Prema AP, sastanak je zatražila Rusija zbog američko-izraelskih napada na civilnu infrastrukturu u toj zemlji, rekla su dvojica diplomatskih izvora iz UN.

Sjedinjene Države, koje trenutno predsedavaju SB, zakazale su sastanak.

Potraga za preživelima u Teheranu posle izraelskog napada

Iranski spasioci i vatrogasci pokušavaju da pronađu ljude "zarobljene u ruševinama" nakon vazdušnih napada na Teheran i da istovremeno intervenišu i u Komu, gde je, prema ranijim izveštajima, poginulo šest ljudi.

Rojters i drugi mediji poslednjih dana objavljuju snimke i izveštaje o potragama za preživelima u srušenim zgradama u Teheranu i Komu.

Tramp: CIA mi je rekla da je iranski vrhovni vođa gej

Predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je da je primio izveštaj Centralne obaveštajne agencije (CIA) u kojem se navodi da je novi iranskih vrhovni vođa Modžtaba Hamnei homoseksualac.

"Njujork post" je 16. marta prvi objavio tu informaciju, navodeći kako CIA veruje da je njegov ubijeni otac Ali Hamnei smatrao da ga sinova homoseksualnost čini neprikladnim naslednikom na mestu vrhovnog vođe.

Prema navodima "Njujork posta", Donalda Trampa je zabavila procena CIA da je mlađi Hamnei bio u dugotrajnoj vezi sa svojim učiteljem iz detinjstva.

Na pitanje u intervjuu za "Foks njuz" da li mu je CIA zaista rekla da je Hamnei gej, Donald Tramp je odgovorio: "Rekli su to. Mislim da to govori mnogo ljudi, što ga stavlja u loš položaj u toj zemlji."

Donald Tramp je potom brzo skrenuo pažnju na kritiku feminističkih i kvir grupa koje podržavaju Palestince.

- Moram da se pomalo nasmejem kad vidim ljude koji pokušavaju da brane palestinski režim u ime žena, žena za Palestinu. Ali oni ubijaju žene ako ne nose određenu odeću preko celog lica - rekao je Donald Tramp.

- Kad vidim "Gejevi za Palestinu", a oni ubijaju gejeve, pitam se ko su ti "Gejevi za Palestinu" - dodao je.

Cene nafte pale nakon Trampovog odlaganja ultimatuma

Gađane kuće u iranskom Komu, poginulo najmanje šestoro ljudi

Najmanje šest ljudi poginulo je nakon vazdušnog udara na tri stambene kuće u iranskom gradu Komu, prema izveštajima lokalnih medija i iranskih zvaničnika. Iranska agencija Fars, pozivajući se na zamenika guvernera pokrajine, navodi da je broj ranjenih za sada nepoznat.

Six killed in US-Israeli air attack on residential area in Iran’s Qom: Report https://t.co/xfd7RUQuH4 via @AJEnglish



Collateral damage, as accepted. — colin diplock (@DiplockColin) 27. март 2026.

Autor: D.Bošković