AKTUELNO

Svet

'Za slučaj da se pojave neprijatelji' Lukašenko poklonio pušku Kim Džong Unu, potpisan i sporazum o prijateljstvu

Izvor: Pink.rs/Mondo.rs, Foto: Tanjug AP/Belarus' Presidential Press ||

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko poklonio je severnokorejskom lideru Kim Džong Unu pušku tokom posete Pjongjangu, gde su dvojica lidera potpisala sporazum o prijateljstvu.

Dvojica lidera, koji su među ključnim saveznicima Rusije u ratu u Ukrajini, dogovorili su jačanje saradnje i zajednički otpor pritiscima Zapada.

Lukašenko se našalio rekavši Kimu da mu je poklonio automatsku pušku "za slučaj da se pojave neprijatelji", navodi se u snimku koji su objavili beloruski državni mediji.

Zauzvrat, Kim Džong Un je Lukašenku poklonio mač i vazu sa njegovim portretom.

Foto: Tanjug AP/Belarus' Presidential Press

"Mogu ti reći kao prijatelju, kao čoveku koji je već video sve na ovom svetu: tvoju zemlju čeka velika budućnost sa ovim vrednim i disciplinovanim narodom", rekao je Lukašenko.

Dodao je da, u trenutku kada se "norme međunarodnog prava otvoreno ignorišu i krše od strane moćnih", države moraju sarađivati u "zaštiti svog suvereniteta i unapređenju dobrobiti svojih građana".

Lukašenko je sporazum o prijateljstvu opisao kao ključan, dok je Kim Džong Un ocenio da će on "dodatno garantovati stabilan razvoj bilateralnih odnosa".

Foto: Tanjug AP/Belarus' Presidential Press

Dvojica lidera su se takođe složila da sarađuju u oblastima od poljoprivrede i informacija do javnog zdravlja.

Saradnja u senci rata i sankcija

Severna Koreja i Belorusija nalaze se pod sankcijama Zapada zbog navodnih kršenja ljudskih prava i podrške Rusiji u ratu u Ukrajini, dok se Pjongjang suočava i sa dodatnim merama zbog svog nuklearnog programa.

Navodi se da je Severna Koreja slala vojnike u rusku vojnu kampanju, a zapadni zvaničnici su prošle godine procenili da je oko 1.000 severnokorejskih vojnika poginulo u prvim mesecima rata.

U poruci upućenoj Vladimiru Putinu ove nedelje, Kim je poručio da će "Pjongjang uvek biti uz Moskvu".

Foto: Tanjug AP/Belarus' Presidential Press

Ukrajina je optužila Rusiju da koristi teritoriju Belorusije kao bazu za napade na ciljeve u Ukrajini.

Autor: S.M.

#Kim Džong-Un

#Poklon

#Puška

#lukašenko

#prijateljstvo

POVEZANE VESTI

Svet

'JASAN DOKAZ POSEBNIH PRIJATELJSKIH ODNOSA' Putin poklonio automobil Kim Džong Unu

Politika

PAKT PROTIV ZAPADA - Pao dogovor dve NUKLEARNE SILE?! Radun za Pink o Putinovoj poseti Kim Džong Unu: Zapad se plaši da će im Rusija isporučiti RAKETE

Svet

KINA STALA NA STRANU SEVERNE KOREJE Oglasio se Si Đinping: Spremni smo

Svet

Lavrov preneo Putinovu poruku Kim Džong Unu: Poznati detalji prepiske

Extra

Čišćenje prostorija iza Kim Džong Una sprovode bezbednosne službe: Oglasio se ekspert i otkrio OVO

Svet

Kim Džong Un prisustvovao ceremoniji dodele raketnih bacača uoči partijskog kongresa