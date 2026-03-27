'Za slučaj da se pojave neprijatelji' Lukašenko poklonio pušku Kim Džong Unu, potpisan i sporazum o prijateljstvu

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko poklonio je severnokorejskom lideru Kim Džong Unu pušku tokom posete Pjongjangu, gde su dvojica lidera potpisala sporazum o prijateljstvu.

Dvojica lidera, koji su među ključnim saveznicima Rusije u ratu u Ukrajini, dogovorili su jačanje saradnje i zajednički otpor pritiscima Zapada.

Lukašenko se našalio rekavši Kimu da mu je poklonio automatsku pušku "za slučaj da se pojave neprijatelji", navodi se u snimku koji su objavili beloruski državni mediji.

Zauzvrat, Kim Džong Un je Lukašenku poklonio mač i vazu sa njegovim portretom.

"Mogu ti reći kao prijatelju, kao čoveku koji je već video sve na ovom svetu: tvoju zemlju čeka velika budućnost sa ovim vrednim i disciplinovanim narodom", rekao je Lukašenko.

Dodao je da, u trenutku kada se "norme međunarodnog prava otvoreno ignorišu i krše od strane moćnih", države moraju sarađivati u "zaštiti svog suvereniteta i unapređenju dobrobiti svojih građana".

Lukašenko je sporazum o prijateljstvu opisao kao ključan, dok je Kim Džong Un ocenio da će on "dodatno garantovati stabilan razvoj bilateralnih odnosa".

Dvojica lidera su se takođe složila da sarađuju u oblastima od poljoprivrede i informacija do javnog zdravlja.

Saradnja u senci rata i sankcija

Severna Koreja i Belorusija nalaze se pod sankcijama Zapada zbog navodnih kršenja ljudskih prava i podrške Rusiji u ratu u Ukrajini, dok se Pjongjang suočava i sa dodatnim merama zbog svog nuklearnog programa.

JUST IN: 🇧🇾🇰🇵 Belarus President Lukashenko gifts Kim Jong Un an automatic rifle during his visit North Korea. pic.twitter.com/DQVxnqERTD — BRICS News (@BRICSinfo) 26. март 2026.

Navodi se da je Severna Koreja slala vojnike u rusku vojnu kampanju, a zapadni zvaničnici su prošle godine procenili da je oko 1.000 severnokorejskih vojnika poginulo u prvim mesecima rata.

U poruci upućenoj Vladimiru Putinu ove nedelje, Kim je poručio da će "Pjongjang uvek biti uz Moskvu".

Ukrajina je optužila Rusiju da koristi teritoriju Belorusije kao bazu za napade na ciljeve u Ukrajini.

Autor: S.M.