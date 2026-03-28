RANJENO 12 AMERIČKIH VOJNIKA U BAZI PRINC SULTAN! Iran gađao vojnu bazu SAD u Saudijskoj Arabiji, oštećeni i avioni, projektil iz Jemena pogodio Izrael! (VIDEO)

Situacija na Bliskom istoku postaje sve opasnija kako je sukob Izraela i Amerike protiv Irana dodatno eskalirao. Danas je 29. dan rata SAD i Izraela protiv Irana.

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je produžio rok svoje pretnje bombardovanjem iranskih energetskih postrojenja, ovog puta do 6. aprila. Tvrdi da pregovori sa Iranom idu u dobrom smeru, dok Iranci demantuju da uopšte postoje pregovori.

Izrael je nastavio sa snažnim udarima, a Iran sa još jačim odmazdama na američke strateške ciljeve u Persijskom zalivu i u napadima na Izrael. U poslednjem talasu eskalacije, u iranskom udaru na američku bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji ranjeno je 12 vojnika, od kojih dvojica teško.

Izrael nastavlja sa bombardovanjem Libana i Irana, gde je i najveći broj stradalih.

Tokom noći bombardovan Teheran

Kako javljaju izvori BBC-ja, tokom noći u Teheranu, širom grada su izvedeni "snažni udari", a iranski mediji preneli da je protivvazdušna odbrana glavnog grada aktivirana i da su se čule eksplozije.

Projektil lansiran iz Jemena - Huti ulaze u rat!

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su da su detektovale projektil lansiran iz Jemena, što Rojters i AFP navode kao prvi takav napad iz Jemena od početka rata.

- IDF je identifikovao lansiranje projektila iz Jemena prema izraelskoj teritoriji, sistemi PVO deluju kako bi presreli pretnju - objavila je izraelska vojska na Telegramu. Manje od 15 minuta kasnije IDF je objavio da ljudi mogu da napuste skloništa širom zemlje.

To dolazi nakon što je portparol jemenskih Huta, koje podržava Iran, poručio da će se uključiti u rat na Bliskom istoku ako se napadi na Iran nastave.

U objavi na Telegramu, Jahja Sare, portparol jemenskih oružanih snaga, odnosno hutske frakcije jemenske vojske, naveo je da su "prsti na okidaču za direktnu vojnu intervenciju" u sledećim slučajevima:

- ako se bilo koje druge države pridruže SAD i Izraelu protiv Irana

- ako se Crveno more koristi "za sprovođenje neprijateljskih operacija Amerike i Izraela protiv Islamske Republike Iran i protiv bilo koje muslimanske zemlje"

- ako se nastavi "eskalacija" protiv Irana

Petoro ranjenih u Abu Dabiju

Pet osoba ranjeno je zbog krhotina koje su pale nakon presretanja projektila u Abu Dabiju, saopštila je kancelarija za medije tog emirata.

Projektil je presretnut u blizini ekonomske zone Kalifa, pa su izbila dva požara kojima se bave nadležne službe.

Napadnuta američka baza u Saudijskoj Arabiji - ranjeno 12 vojnika, dvoje teže, stradali i avioni

U Iranskom udaru na američku vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji ranjeno je 12 vojnika, od kojih dvojica teško, potvrdila su za "Njujork tajms" dva američka zvaničnika koja nisu ovlašćena da javno govore.

Kombinovani napad projektilima i dronovima predstavlja jedan od najozbiljnijih proboja američke PVO tokom mesec dana dugog rata s Iranom. U napadu su znatno oštećena i najmanje dva aviona za dopunu gorivom u vazduhu tipa KC-135.

#Amerika

#Bliski istok

#Iran

#Izrael

#Jemen

#Rat

#SAD

#Sukob

