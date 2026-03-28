Poslednje reči Noelije Kastiljo (25), Špankinje nad kojom je izvršena eutanazija iako su roditelji bili protiv

Noelija Kastiljo (25) preminula je u četvrtak uz asistirano samoubistvo odnosno eutanaziju, koje je u Španiji dozvoljeno od 2021. godine. Bila je to njena sopstvena, slobodna odluka da umre. Tek 25-godišnja Noelija Kastiljo krenula je na svoj poslednji put onako kako je želela.

U svojoj najlepšoj haljini, našminkana, u četvrtak uveče primila je smrtonosnu injekciju.

U trenutku smrti nije želela da iko bude uz nju, niko više nije smeo da pokušava da je odgovori.

Porodica mlade žene iz Španije gotovo dve godine borila se protiv njene odluke da prihvati aktivnu eutanaziju. Na kraju je i Evropski sud za ljudska prava odbacio žalbu njenog oca. Tako je Noelija Kastiljo još jednom potvrdila svoju želju pre nego što je zauvek zatvorila oči.

„Želim sada da odem“

„Želim sada da odem u miru i okončam svoju patnju“, rekla je 25-godišnjakinja lekaru. Kako prenosi španski kanal „Antena 3“, lekar joj je potom dao lek. Oko 20 časova preminula je u bolnici u Barseloni, što su kasnije potvrdile i nadležne službe.

Pola sata pre toga porodica je bila uz nju. Noelija se oprostila od roditelja, bake i braće i sestara. Rastanak je trajao duže nego što je bilo planirano. Na kraju je zamolila sve da napuste sobu kako bi postupak započeo.

Slučaj koji je podelio zemlju

Dok su lekovi davani u tišini, ispred bolnice su se odvijali protesti. I nakon njene smrti slučaj deli javnost.

Noelija Kastiljo nije bila samo veoma mlada, već i teško psihički traumatizovana. Prema sopstvenim rečima, nakon što je bila žrtva grupnog silovanja odlučila je da okonča život i bacila se sa zgrade. Preživela je, ali je ostala nepokretna i trpela stalne bolove.

„Ne mogu više da se nosim sa svim što me muči u glavi, sa onim što sam doživela“, rekla je u jednom intervjuu.

Političke tenzije

Zbog njenog slučaja došlo je i do burnih rasprava u parlamentu u Madridu, uz teške optužbe i oštre reči, pa se čak govorilo i o „pogubljenju“. Portparolka konzervativne Narodne partije nazvala je ovaj slučaj „apsolutnom tragedijom“.

Eutanazija je u Španiji legalizovana 2021. godine na inicijativu leve vlade. Njeni zagovornici smatraju da ona potvrđuje pravo na samoodređenje, dok protivnici upozoravaju na etičke dileme. U Nemačkoj je aktivna eutanazija zabranjena.

Autor: A.A.