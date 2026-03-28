'Molim te, isprobaj je u krevetu' Jezivi mejlovi otkrili kako je modni agent podvodio manekenke monstrumu Epstinu!

Američki modni agent upoznavao je devojke mlađe od 18 godina sa Džefrijem Epstinom i molio ga da ima seks sa manekenkom koju poznaje, prema imejlovima.

Remzi Elkoli slao je finansijeru stotine mejlova tokom skoro jedne decenije, raspravljajući o ženskim telima i njihovim stavovima prema seksu, i predlagao da on i Epstin mogu da upoznaju više žena ulaganjem u modne i manekenske poslove u Brazilu.

U jednoj prepisci iz 2011. godine, Elkoli je opisao ženu u dvadesetim godinama kao „očajnički željnu novca“ i napisao: "Dragi Džefri, molim te, samo je isprobaj u krevetu."

Elkoli je za BBC izjavio da žali zbog jezika u nekim mejlovima i svoje povezanosti sa Epstinom, tvrdeći da nije bio svestan da je finansijer zlostavljao devojke i devojčice.

On danas sebe opisuje kao antropologa i muzičara, osnivača benda Monotronic, ali je tokom 2010-ih radio kao agent za manekenstvo.

Dosijei koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD ukazuju da je bio u kontaktu sa Epstinom najmanje od 2009. godine pa sve do neposredno pre njegove smrti 2019. godine, a veći deo komunikacije odnosio se na pristup modelima.

Mejlovi dodatno osvetljavaju način na koji je Epstin koristio široku mrežu kontakata u međunarodnoj modnoj industriji za pristup ženama i devojkama. Među žrtvama su bile i manekenke, a FBI procenjuje da bi ukupan broj mogao dostići i 1.000 žena i devojaka.

U porukama se pominju i kontakti iz modne industrije, uključujući brendove poput Viktorijas Sikret i Vere Vang.

U dosijeima se navodi i kontakt sa francuskim agentom za manekenke Žan-Likom Brunelom, koji je kasnije pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u Parizu 2022. godine, dok je bio pod istragom zbog sumnje na silovanje maloletnica i trgovinu ljudima.

Elkoli tvrdi da nije bio deo Epstinovog užeg kruga i da se sa njim sastao svega desetak puta tokom deset godina.

U mejlu iz 2009. godine, poslatom ubrzo nakon Epstinovog izlaska iz zatvora, Elkoli mu piše da ceni njegovo prijateljstvo i da mu predstavljanje manekenki vidi kao "uslugu".

U jednoj od kasnijih poruka, Elkoli ponovo insistira da Epstin ima odnos sa jednom ženom, dok Epstin odgovara kratko: "nula".

Prepiska pokazuje i da je Elkoli bio svestan Epstinove sklonosti ka mlađim ženama, pominjući u jednom mejlu da je "23 godine za njega već mnogo".

Elkoli je takođe predlagao ulaganja u modne projekte u Brazilu, uz napomenu da bi takvi poslovi omogućili "stalni pristup" velikom broju devojaka.

Njihova komunikacija trajala je do 2019. godine, kada je Epstin ponovo uhapšen.

Autor: A.A.