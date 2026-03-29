CRVENI ALARM U ŠPANIJI! Vetar obarao drveća i nosio krovove (VIDEO)

Olujni vetar danas je pogodio Kataloniju i očekuje se da će u narednim satima biti još jači, dovodeći do rušenja krovova, povreda i velikih poremećaja u saobraćaju, saopštila je lokalna civilna zaštita.

Španska meteorološka agencija Aemet izdala je crveni alarm za oblasti Đirone i Barselone, dok je Katalonska civilna zaštita poslala hitna upozorenja stanovnicima šest regiona, savetujući da izbegavaju kretanje i aktivnosti na otvorenom.

Vetar je obarao krovove i drveće, povrede je zadobilo šest osoba, uključujući dvoje dece. Među njima su muškarac u kampu Kastel-Platja d’Arou, dve žene u Blanesu i Kalonđe, i tri osobe u kampu Sant Llorenç de Montgai u Leridi. Svi povređeni zbrinuti su u bolnici u Ljeidi.

Avís per vent: més de 500 avisos als Bombers fins a les 13.00.



D'aquests, 381 provenen de les comarques de Girona https://t.co/UR32IkIDzS pic.twitter.com/JCbydrYqhP — 3CatInfo (@3CatInfo) 29. март 2026.

Saobraćaj je ozbiljno pogođen: šest lokalnih puteva u Đironi je zatvoreno, a zbog snega određene deonice su nepristupačne za kamione. Železnički saobraćaj između Vik–Ripol i Figueres–Portbou obustavljen je, saopštila je kompanija Renfe.

Meteorolozi upozoravaju da talasi na severnoj obali mogu premašiti 2,5 metara, dok se u Pirinejima očekuje do 30 centimetara snega, što u kombinaciji sa vetrom može izazvati mećave.

Ovo je drugi snažan olujni vetar u poslednjih 15 dana, koji ponovo pogađa ista područja. Gradska uprava Đirone aktivirala je plan vanrednih situacija: parkovi i vrtovi su zatvoreni, a sve aktivnosti na otvorenom otkazane.



Autor: Jovana Nerić