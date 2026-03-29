PUSTIŠ DRON, IDEŠ U ZATVOR! Turisti u Emiratima masovno završavaju iza rešetaka: ZAKON JE NEUMOLJIV

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima desetine stranih državljana, među kojima i oko 70 Britanaca, privedene su jer su fotografisale ili snimale napade dronovima i raketama. Prema navodima britanskih organizacija i medija, vlasti ovakve postupke tretiraju kao kršenje strogih zakona o sajber-kriminalu i nacionalnoj bezbednosti.

Prema važećim propisima u Emiratima, zabranjeno je objavljivanje i deljenje sadržaja koji bi mogao ugroziti javnu bezbednost. Čak se i samo primanje takvog materijala smatra prekršajem, a kazne mogu dostići i do deset godina zatvora ili visoke novčane kazne.

Hapšenja su usledila nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku, koji je započeo napadima Izraela i SAD na Iran, a potom i iranskim odgovorom na američke baze u regionu. Sa širenjem tenzija, vlasti u Emiratima pooštrile su kontrolu nad informacijama i ponašanjem stanovništva.

Prema podacima organizacija koje prate slučajeve pritvorenih, veliki broj uhapšenih nalazi se u Dubaiju i Abu Dabiju, a uslovi u pritvoru opisuju se kao teški i prenatrpani. Navodi se da neki od njih nemaju adekvatnu pravnu ili konzularnu pomoć.

Predstavnici organizacija za zaštitu ljudskih prava upozoravaju da su među privedenima turisti i radnici koji nisu imali nameru da ugroze bezbednost, već su samo beležili događaje. Ipak, lokalne vlasti, kako se navodi, sprovode strogu politiku nulte tolerancije.

Građani u Emiratima dobijaju i SMS upozorenja na arapskom i engleskom jeziku da je zabranjeno fotografisanje osetljivih lokacija ili deljenje neproverenih informacija. Policija navodno na licu mesta kontroliše telefone, a svi kod kojih se pronađu sporni snimci ili fotografije bivaju privedeni.

Pre početka sukoba u Dubaiju je živelo više od 240.000 Britanaca, ali se procenjuje da se veliki broj vratio u domovinu nakon što su tenzije u regionu porasle i napadi počeli da se približavaju području Ormuskog moreuza.

Autor: Jovana Nerić