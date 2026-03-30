RAT NA BLISKOM ISTOKU: Tramp pričao o pregovorima, a Kuvajt opet meta napada

Rat na Bliskom istoku ušao je u 31. dan.. Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da je Iran pristao na "većinu" od 15 tačaka zahteva SAD za okončanje rata.

Tramp je dodao da još uvek razmatra da li da zauzme ključno čvorište za gorivo, ostrvo Harg, i tvrdio da je došlo do promene režima u Iranu. Iran najavio da će američkim marincima "prirediti pakao" u slučaju iskrcavanja. Pakistan najavio pregovore SAD i Irana "narednih dana". Huti, pobunjenici iz Jemena koje podržava Iran, obećali su da će u "narednim danima" izvesti nove napade na Izrael, nakon što su juče preuzeli odgovornost za raketni napad.

Oman je osudio napade na svojoj teritoriji, ali je dodao da "istražuje izvore i motive i da nijedna strana nije preuzela odgovornost". Iran pogodio izraelsko hemijsko postrojenje, moguće izlivanje opasnih materija.

08:27 Kuvajt presreo pet dronova nakon ranijeg napada na elektranu

Kuvajtska nacionalna garda saopštila je da je presrela pet dronova. Saopštenje dolazi nakon vesti da je poginuo radnik iz Indije u iranskom napadu na postrojenje za električnu energiju i desalinizaciju u Kuvajtu (pogledaj post u 4:31h).

Juče su kuvajtske oružane snage saopštile da je 10 njihovih pripadnika povređeno u iranskim napadima na vojne kampove, a skladište u vlasništvu privatne logističke kompanije takođe je bilo meta, u raketnim i dronovskim napadima tokom prethodna 24 sata.

07:42 Iran opet ima struje

Iranska vlada saopštila je da je elektroenergetska mreža zemlje stabilna nakon što su napadi na energetsku infrastrukturu zemlje izazvali nestanak struje u delovima provincija Teheran i Albroz.U poruci koju su državne novinske kuće objavile na Telegramu, zvaničnik je rekao da su problemi rešeni.

Mostafa Radžabi Mašadi, zamenik ministra energetike, rekao je sinoć na državnoj televiziji da su "šrapneli pogodili jedan od električnih stubova na ulazu u grad Karadž, grad blizu Teherana".

07:08 IAEA: Iransko postrojenje za proizvodnju teške vode više nije u funkciji

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da iransko postrojenje za proizvodnju teške vode u Kondabu, nakon izraelskih napada, više nije u funkciji.

Nuklearna agencija Ujedinjenih nacija je saopštila da je potvrdila "tešku štetu" na tom postrojenju, koristeći "nezavisnu analizu satelitskih snimaka i saznanja o postrojenju", prenosi danas Skaj njuz.

Based on independent analysis of satellite imagery and knowledge of the installation, the IAEA has confirmed the heavy water production plant at Khondab, which Iran reported had been attacked on 27 March, has sustained severe damaged and is no longer operational. The installation… pic.twitter.com/omnomOmsNQ — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) 29. март 2026.

IAEA je u objavi na platformi Iks navela da postrojenje ne sadrži deklarisani nuklearni materijal.

Za razliku od obične vode, čija je hemijska formula H2O, teška voda ima formulu D2O i može da se koristi kao moderator u nuklearnim reaktorima. Teheran je ranije saopštio da je postrojenje za proizvodnju teške vode u Kondabu bilo meta napada u petak.

06:55 Upozorenje SAD: Amerikanci odmah da napuste Irak!

Sjedinjene Američke Države su sinoć upozorile svoje građane da odmah napuste Irak zbog povećanog bezbednosnog rizika, uključujući moguće napade Irana i proiranskih militantnih grupa na ciljeve povezane sa SAD, među kojima su i američki univerziteti u Bagdadu i ostatku zemlje.

Kako se navodi u saopštenju američke ambasade u Iraku, proiranske grupe već su izvele brojne napade na američke državljane i ciljeve povezane sa SAD širom Iraka, uključujući i region Iračkog Kurdistana, kao i na iračke institucije i civilne objekte.

Američka misija u Iraku, ističe se u saopštenju, ostaje otvorena i radi u režimu ograničenog prisustva kako bi pomogla američkim državljanima, ali se građanima savetuje da ne dolaze u ambasadu u Bagdadu niti u generalni konzulat u Erbilu zbog stalne pretnje od raketa, dronova i projektila u iračkom vazdušnom prostoru.

Stepen upozorenja za Irak ostaje na najvišem, četvrtom nivou - "ne putujte", a američkim državljanima se nalaže da ni iz kog razloga ne putuju u Irak i da odmah napuste tu zemlju ukoliko se u njoj nalaze. Američkim građanima koji odluče da ostanu u Iraku poručeno je da to čine uz visok bezbednosni rizik. Vlasti SAD navode da pažljivo prate situaciju i da će nastaviti da informišu građane o mogućnostima za napuštanje zemlje.

Ističe se da Iran i proiranske militantne grupe predstavljaju sve veću pretnju javnoj bezbednosti u Iraku i da bi mogli da nastave napade na ciljeve povezane sa SAD, uključujući diplomatska predstavništva, univerzitete, kompanije, energetsku infrastrukturu i druge objekte, ali i na institucije iračke države i civilnu infrastrukturu.

06:33 Tramp hoće iranski uranijum

Američki predsednik razmatra vojnu operaciju sa ciljem vađenja 450 kilograma uranijuma iz Irana, izveštava WallStreet Journal.

"Operacija bi verovatno stacionirala američke snage u zemlju na izvestan broj dana ili duže", prema pisanju žurnala, koji poziva na neimenovane bezbednosne zvaničnike.

Tramp još uvek nije doneo odluku, ali "ostaje generalno otvoren za tu ideju", prema rečima zvaničnika, jer bi to moglo pomoći u ostvarivanju njegovog centralnog cilja da spreči Iran da ikada napravi nuklearno oružje“.

New York Times izveštava da bi trupe raspoređene u regionu mogle biti korišćene u misiji usmerenoj na visoko obogaćeni uranijum Irana u nuklearnom postrojenju Isfahan, ali da bi mogle biti korišćene i za zauzimanje ostrva Harg ili zaštitu Ormuskog moreuza.

06:16 Šefovi diplomatija napustili Pakistan

Ministri spoljnih poslova Turske, Saudijske Arabije i Egipta napustili su Islamabad kasno u nedelju uveče nakon razgovora usmerenih na okončanje rata u regionu.

Turski ministar Hakan Fidan viđen je kako stiže u vazduhoplovnu bazu Nur Kan, nakon što je prisustvovao sastanku koji je organizovao Pakistan radi razmatranja napretka u dovođenju SAD i Irana za pregovarački sto za mirovne pregovore.

Saudijski ministar Fajsal bin Farhan Al Saud takođe je viđen u vazduhoplovnoj bazi.

Pakistansko ministarstvo spoljnih poslova takođe je podelilo video snimak egipatskog dr Badra Abdelatija kako stiže na međunarodni aerodrom Islamabad u glavnom gradu.

Pakistanski ministar spoljnih poslova Ishak Dar rekao je ranije u nedelju da će Islamabad uskoro biti domaćin razgovora između SAD i Irana. Nije precizirao da li će razgovori biti direktni ili indirektni i nije bilo neposrednog odgovora od SAD ili Irana.

Pakistan se pojavio kao posrednik, pošto neguje relativno dobre veze i sa Vašingtonom i sa Teheranom.

06:14 Iran pokrenuo kontraudar

Nedugo nakon što je Izrael saopštio da je pokrenuo talas napada na Iran, čule su se sirene širom Izraela, a građanima je izdato naređenje da se povuku u skloništa.

05:52 Izrael pokrenuo nove udare na Teheran

Izraelska vojska je saopštila da je pokrenula talas novih udara na iransku prestonicu Teheran.

05:05 Otvorio se novi front u ovoj državi: Sada sve može da eskalira!

Nakon mesec dana pretnji, jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, konačno su se u subotu uključili u sukob na Bliskom istoku, ispalivši dve rakete prema Izraelu. Takođe, poslednjih dana su takođe upozorili da bi mogli da zatvore ključni plovni put na južnom ulazu u Crveno more – što povećava mogućnost još većih poremećaja u globalnom brodarstvu i snabdevanju naftom.

Da li će Huti proširiti svoje napade na Saudijsku Arabiju ili obustaviti plovidbu na Crvenom moru ostaje nejasno, ali bi to označilo dramatičnu eskalaciju rata koji traje mesec dana.

04:49 Tramp: Želim iransku naftu!

Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da bi SAD trebalo da "preuzmu naftu u Iranu" i da razmatraju zauzimanje strateškog naftnog čvorišta zemlje, ostrva Harg.

To je jedna u nizu značajnih izjava koje je američki predsednik dao u opširnom intervjuu za Financial Times.

"Da budem iskren sa vama, moja omiljena stvar je da preuzmem naftu u Iranu. Ali neki glupi ljudi u SAD kažu: 'Zašto to radite?' Ali to su glupi ljudi", rekao je Tramp.

Takav potez bi gotovo sigurno morao da uključi zauzimanje ostrva Harg - odakle se izvozi većina iranske nafte.

Predsednik nije isključio mogućnost da to učini, dodajući da ostrvo mogao "lako da zauzme".

"Možda ćemo zauzeti ostrvo Harg, možda nećemo. Imamo mnogo opcija. To bi takođe značilo da moramo da budemo tamo na ostrvu Harg neko vreme. Ne mislim da imaju nikakvu odbranu. Mogli bismo ga vrlo lako zauzeti", rekao je Tramp.

04:37 Tramp: Uništene mnoge mete u Iranu

Američki predsednik Donald Tramp tvrdi u objavi na Truth Social da je američka vojska u Iranu tokom proteklog dana " mnoge dugo tražene mete".

"Veliki dan u Iranu. Mnogo dugo traženih meta je uništila naša VELIKA VOJSKA, najbolja i najsmrtonosnija na svetu. Bog vas sve blagoslovio!", navodi se u Trampovoj objavi.

4:34 Tramp rekao da je Iran "većinski" prihvatio plan od 15 tačaka

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je u nedelju da je Iran pristao na "većinu" zahteva sa liste od 15 tačaka koje su SAD prenele, preko Pakistana, za okončanje rata.

Na pitanje da li je Iran odgovorio na te tačke, predsednik je novinarima u avionu Air Force One rekao: "Odobrili su nam većinu tačaka. Zašto ne bi? Slažu se sa nama oko plana. Tražili smo 15 stvari, a uglavnom ćemo tražiti još nekoliko stvari"

Teheran nije odmah prihvatio plan od 15 tačaka prošle nedelje. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči je ranije potvrdio da su poruke razmenjene preko posrednika, ali je signalizirao skepticizam prema stavu Vašingtona.

Tramp je takođe rekao da je Iran dao američku naftu koja će biti isporučena sutra kako bi "dokazao da su ozbiljni". Tramp je rekao da kada je prošle nedelje govorio o tome da Iran daje SAD "poklon“, da je to bilo "10 ogromnih brodova nafte".

"A danas su nam dali još jedan poklon. Dali su nam 20 brodova punih nafte koja počinje da se isporučuje sutra", rekao je.

Predsednik SAD je rekao da se vode "dobri sastanci" i direktno i indirektno, i "mislim da dobijamo mnogo veoma važnih poena“.

04:31 Ima mrtvih u napadu na elektranu u Kuvajtu

Radnik iz Indije je ubijen u Kuvajtu u ponedeljak nakon što je servisna zgrada u postrojenju za proizvodnju energije i vode oštećena u iranskom napadu.

Kako je izvestila kuvajtska novinska agencija, pozivajući se na ministarstvo energetike, tehnički i timovi za hitne intervencije odmah su "otklonili posledice incidenta".

Autor: Marija Radić