EVROPSKA UNIJA PRODUŽILA OKVIR SANKCIJA U VEZI SA STANJEM U BIH! Ostavljena mogućnost uvođenja ciljanih sankcija do 2027

Savet Evropske unije je danas doneo odluku da do 31. marta 2027. godine produži "okvir za sankcije" u vezi sa stanjem u Bosni i Hercegovini.

"Okvir za sankcije" znači da EU ostavlja otvorenom mogućnost da uvede ciljane sankcije pojedincima ili entitetima za koje proceni da podrivaju suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine.

Savet EU je odluku o uvođenju "okvira za sankcije" u vezi s Bosnom i Hercegovinom doneo još 2011. godine i redovno ga produžava.

U saopštenju Saveta EU sankcije mogu biti uvedene i onima koji ugrožavaju Dejtonski sporazum ili narušavaju bezbednosnu situaciju u zemlji.

Savet može razmotriti sva sredstva u slučaju da se pogorša stanje

Sankcije mogu da obuhvate zamrzavanje imovine, zabranu stavljanja sredstava na raspolaganje i zabranu putovanja u EU za fizička lica.

U saopštenju se navodi da za sada nijednom pojedincu ili entitetu nisu uvedene sankcije po tom okviru EU.

"Savet prati zbivanja u Bosni i Hercegovini i može razmotriti korišćenje svih sredstava koja su na raspolaganju u slučaju da se pogorša stanje u toj zemlji. Savet ponavlja svoju nedvosmislenu posvećenost perspektivi Bosne i Hercegovine za članstvo u EU kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje", piše u saopštenju Saveta EU.

Bosna i Hercegovina je 2016. godine podnela zahtev za prijem u EU, a status kandidata je dobila krajem 2022. godine.

Autor: S.M.