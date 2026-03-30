SVETINJE NA NIŠANU TEHERANA: Izrael omogućio hitan pristup Crkvi Svetog groba uprkos iranskim raketnim udarima

Izraelski državni vrh izdao je hitnu naredbu nadležnim organima da se kardinalu Pjerbatisti Picabali, latinskom patrijarhu Jerusalima, omogući potpuni i trenutni pristup Crkvi Svetog groba. Ova odluka doneta je nakon što je, iz bezbednosnih razloga, patrijarhu prvobitno bilo sugerisano da odloži služenje mise zbog neposredne opasnosti od iranskih vazdušnih napada koji su direktno ugrozili najsvetija mesta u Starom gradu.

Tokom proteklih nekoliko dana, Iran je više puta ciljao svetilišta sve tri monoteističke religije u Jerusalimu koristeći balističke projektile. Situacija je eskalirala kada su fragmenti jedne rakete pali svega nekoliko metara od same Crkve Svetog groba, što je izazvalo međunarodnu zabrinutost za očuvanje svetske kulturne i verske baštine. Kako bi sprečio civilne žrtve, Izrael je privremeno zamolio vernike svih konfesija da se suzdrže od poseta hrišćanskim, muslimanskim i jevrejskim svetim mestima dok traje neposredna pretnja iz vazduha.

Ipak, uprkos opravdanom strahu za bezbednost visokih verskih zvaničnika, izraelski premijer je intervenisao čim je saznao da je kardinalu Picabali savetovano da ne održava službu. On je naglasio da, iako su mere opreza neophodne, patrijarh mora imati slobodu da obavlja svoje dužnosti onako kako želi. Ovim potezom Izrael želi da pošalje snažnu poruku o očuvanju verskih sloboda u Jerusalimu, istovremeno ukazujući na to da iranski režim svojim bezobzirnim napadima ne štedi ni najznačajnije simbole vere, čime direktno ugrožava stabilnost i duhovni mir u samom srcu svetog grada.

Autor: D.Bošković