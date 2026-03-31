IZ IZRAELA CURE PODACI O NAPADU U IRANU ČIJI JE SNIMAK OBJAVIO TRAMP: Otkriveno šta je izazvalo VATRENU PEČURKU u višemilionskom gradu (VIDEO)

Danas je 32. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, sukobi u regionu nastavljeni nakon pretnje američkog predsednika Donalda Trampa da će "sravniti sa zemljom" iranska energetska postrojenja.

Šef Bele kuće je upozorio Teheran da će mete biti i ostrvo Harg, glavni iranski naftni terminal u Persijskom zalivu, ukoliko "ubrzo" ne bude mirovnog sporazuma.

11:08 Izraelski parlament usvojio zakon kojim se uvodi smrtna kazna za Palestince

Izraelski parlament usvojio je zakon kojim se uvodi smrtna kazna za Palestince osuđene za ubistva Izraelaca iz nacionalnih motiva, uz podršku premijera Benjamina Netanjahua, koji je lično glasao za zakon.

Zakon predviđa vešanje kao podrazumevanu kaznu za takva dela na Zapadnoj obali, dok sudovima ostavlja mogućnost da izraelskim državljanima izreknu i doživotni zatvor.

Propis se neće primenjivati retroaktivno, a trebalo bi da stupi na snagu za 30 dana, dok se izvršenje kazne predviđa u roku od 90 dana od presude.

Ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir, koji je inicirao zakon, ocenio je njegovo usvajanje kao dokaz snage države, poručivši da će „svaki terorista znati da Izrael uzima život onome ko ga oduzme“.

Organizacije za ljudska prava, kao i Ujedinjene nacije, oštro su kritikovale zakon, navodeći da je diskriminatoran i da uvodi nejednak pravni tretman.

11:01 Kuvajtski tanker pogođen kod Dubaija prevozio naftu u Kinu

Brod je prevozio oko 1,2 miliona barela saudijske sirove nafte i 800.000 barela kuvajtske sirove nafte.

10:49 11 poginulih u američko-izraelskom napadu na iranski grad

Državna novinska agencija Tasnim izvestila je da je jedanaest ljudi poginulo u američko-izraelskim vazdušnim napadima na grad Mahalat u centralnom Iranu.

Pozivajući se na zamenika bezbednosnog zvaničnika, agencija navodi da su četiri stambene zgrade potpuno uništene, a da je još 15 ljudi ranjeno u napadu koji se dogodio oko 23 časa po lokalnom vremenu sinoć. Među poginulima je troje dece.

10:48 Eksplozije u Dubaiju!

U poslednjih nekoliko minuta, u Dubaiju su se čule brojne eksplozije.

Vlasti su objavile da njihovi sistemi protivvazdušne odbrane trenutno reaguju na raketnu pretnju.

Now….. The sounds of explosions at Dubai Airport made me see the truth laid bare — this material world is collapsing, and today there is no refuge but God. I will return to my family in June with a heart reborn ..

Kako je napad počeo, svi stanovnici Dubaija, uključujući i novinare, dobili su zvanična obaveštenja na svojim mobilnim telefonima upozorenja da potraže sklonište i ostanu na sigurnom mestu.

Takva obaveštenja, koja se šalju i u drugim državama Zaliva, češće se aktiviraju noću nego tokom dana.

Vlasti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kažu da se većina napada presretne.

10:36 Iran oborio američki dron MQ-9

Iranska protivvazdušna odbrana saopštila je danas da je uspešno presrela i oborila američki dron MQ-9 u blizini Isfahana, javila je iranska agencija Fars.

Prema navodima vojske, ovim se broj dronova koje je uništila iranska protivvazdušna odbrana povećava na 146.

10:33 Marko Rubio kritikovao Španiju zbog odluke da zatvori vazdušni prostor

Američki državni sekretar Marko Rubio kritikovao je Španiju i druge saveznike NATO-a zbog njihove ograničene podrške u ratu sa Iranom, sugerišući da bi Vašington mogao ponovo da proceni savez nakon sukoba.

10:09 Iran pogodio naftni tanker Kuvajta

Iran je pogodio veliki kuvajtski tanker za transport sirove nafte, koji je bio usidren u luci u Dubaiju, prenela je u utorak kuvajtska državna novinska agencija KUNA.

A fully loaded Kuwaiti crude oil tanker caught fire after an attack by Iran off Dubai early on Tuesday, with no injuries reported, according to Kuwaiti and Dubai authorities.



9:51 Balistički raketni napad Irana na Izrael: Jedna osoba lakše povređena, automobili u plamenu

Jedna osoba je lakše povređena, a pričinjena je i materijalna šteta u centralnom Izraelu usled najnovijeg iranskog balističkog raketnog napada, saopštile su spasilačke službe.

Izraelske odbrambene snage kažu da je raketa verovatno nosila kasetnu bojevu glavu, raširivši podmuniciju po širokom području.

Očigledni udari bombi prijavljeni su u Bnei Braku, Ramat Ganu i Petah Tikvi.

Snimci prikazuju nekoliko automobila u plamenu kao rezultat udara.

9:16 CENTCOM objavio da je desantni brod "USS Tripoli" pun marinaca već u Indijskom okeanu, ali ne i koliko je udaljen od Irana

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, objavila je na društvenoj mreži X snimak amifibijskog desantnog broda "USS Tripoli" kako plovi u Indijskom okeanu.

U objavi nije navedeno koliko je ovaj brod od 45.000 tona trenutno udaljen od Irana.

9:00 Izraelski javni servis: U Isfahanu pogođen podzemni kompleks za balističke rakete, bombe "razbijači bunkera" izazvali sekundarne eksplozije

Izraelski javni medijski servis Kan objavio je nove podatke o noćašnjem napadu američke vojske na podzemni kompleks za skladištenje balističkih raketa u Isfahanu, gradu u kojem živi oko 2,3 miliona ljudi.

Navodi se da se na snimku napada vidi vatrena pečurka dok odjekuju sekundarne eksplozije, što bi moglo da ukazuje na to da su američke bombe izazvale detonaciju eksplozivnih materijala u tom kompleksu.

U ranijem unosu u ovom blogu javili smo da je američki predsednik Donald Tramp objavio na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) snimak tog napada u Isfahanu.

Tramp nije ništa naveo kao opis snimka, a prema nepotvrđenim navodima u medijima, vazdušni udari izvedeni su američkim bombarderima B-2 koji su bacili bombe "razbijače bunkera" koje prodiru duboko u zemlju i tek potom eksplodiraju.

8:56 Saudijci oborili deset dronova u nekoliko sati

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije objavilo je jutros na društvenoj mreži X da je u poslednjih nekoliko sati presretnuto i oboreno deset dronova.

8:33 WSJ: Tramp razmatra kraj rata i bez deblokade Ormuskog moreuza

Američki predsednik Donald Tramp je kazao najbližim saradnicima da je spreman da okonča vojnu kampanju protiv Irana čak i ako Ormuski moreuz ostane blokiran za najveći deo brodova koji obično prolaze ovom ključnom pomorskom rutom.

To je objavio Volstrit džurnal (WSJ) koji, pozivajući se na neimenovane zvaničnike Trampove administracije, izveštava da su šef Bele kuće i njegovi pomoćnici procenili da bi misija za otvaranje ključnog pomorskog prolaza prolongirala sukob dalje od planiranog roka trajanja od četiri do šest nedelja.

7:59 - Iranske vlasti usvojile "putarine" kroz Ormuski moreuz i zabranu za SAD, Izrael i njihove saveznike

Odbor za nacionalnu bezbednost iranskog parlamenta odobrio je planove za uvođenje "putarina" na saobraćaj u Ormuskom moreuzu.

BBC prenosi da je to objavila novinska agenciji Fars, povezana sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC).

Navodi se da je član komisije za nacionalnu bezbednost potvrdio odobrenje plana, kojim bi se takođe zabranilo kretanje američkih i izraelskih brodova kroz moreuz.

Dodaje se da bi zabrana važila i za druge zemlje koje su učestvovale u sankcijama protiv Irana.

AFP je izvestio da je novi sistem "putarina" objavljen na iranskoj državnoj televiziji, koja je saopštila da će Teheran to sprovesti u saradnji s Omanom.

Oko 20 odsto svetske sirove nafte u svetu prolazi kroz ključni pomorski put koji se nalazi između Irana i Omana.

Međutim, od početka rata, prolazak brodova je opao za oko 95 odsto.

7:36 - Pristižu hiljade američkih vojnika iz elitne 82. vazdušno-desantne divizije

Hiljade vojnika iz elitne 82. vazdušno-desantne divizije američke vojske počele su da pristižu na Bliski istok, rekla su sinoć dva američka zvaničnika agenciji Rojters, dok predsednik Donald Tramp razmatra sledeće korake u ratu protiv Irana.

Zvaničnici, koji su želeli da ostanu anonimni, nisu precizirali gde se tačno vojnici raspoređuju, ali taj je potez bio očekivan, navodi britanska agencija i podseća da je 18. marta prva izvestila da Trampova administracija razmatra raspoređivanje hiljada dodatnih američkih vojnika na Bliski istok.

Padobranci, s bazom u Fort Bragu u Severnoj Karolini, pridružuju se hiljadama dodatnih mornara, marinaca i snaga za specijalne operacije koji su već upućeni u regiju, navodi Rojters podsećajući da je tokom vikenda na Bliski istok već stiglo oko 2.500 američkih marinaca.

Dodatne kopnene snage uključuju delove komande 82. divizije, logističku i drugu podršku i jednu brigadnu borbenu grupu.

Odluka o slanju jedinica američke vojske u Iran još nije doneta, ali će one ojačati sposobnosti za potencijalne buduće operacije u regiji, rekao je Rojtersu jedan od izvora.

Donald Trump je danas izjavio da su Sjedinjene Države u pregovorima s "razumnijim režimom" kako bi se okončao rat u Iranu, ali je ponovio upozorenje Teheranu da otvori Ormuski moreuz ili u suprotnom reskira američke napade na naftna polja i elektrane.

7:32 - Na jugu Libana poginula četiri izraelska vojnika

Izraelska vojska saopštila je rano jutros da je identifikovala trojicu vojnika iz izviđačke brigade koji su poginuli u ponedeljak i dodala da je još jedan pripadnik oružanih snaga poginuo, ali da se njegovo ime još ne zna.

- Takođe, jedan vojnik je teško ranjen, a jedan rezervista lakše u tom incidentu - dodala je vojska u saopštenju na društvenim mrežama.

Deset izraelskih vojnika poginulo je od 2. marta, od kada je Liban na meti izraelskih napada.

Izrael tvrdi da napada uporišta pokreta Hezbolah koji ima podršku Irana.

Ti napadi su deo šire krize na Bliskom istoku koja je počela 28. februara kad su američke i izraelske snage počele vazdušne napade na Iran, koji je odgovorio napadima na lokacije sa američkim prisustvom u regionu.

7:28 - Tramp objavio snimak napada na Isfahan

Američki predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži X snimak napada na lokaciju u iranskoj pokrajini Isfahan.

Tramp nije ništa naveo kao opis snimka, a prema nepotvrđenim navodima u medijima, vazdušni udari izvedeni su američkim bombarderima B-2 koji su bacili bombe "razbijače bunkera" koje prodiru duboko u zemlju i tek potom eksplodiraju.

Grad Isfahan ima oko 2,3 miliona ljudi, a u njemu se nalazi vojna baza Badr brigada.

7:24 - Eksplozije od ranog jutra u Teheranu

Nekoliko eksplozija odjeknulo je rano jutros u Teheranu, javili su iranski mediji i dodali da u delovimu glavnog grada nema struje.

Agencija Tasnim prenela je vest o eksplozijama koje su se čule na istoku i zapadu Teherana, kao i o prekidima u snabdevanju strujom na istoku.

Tasnim dodaje da je u napadu pogođena podstanica u jednoj elektrani.

Izraelska vojska je tokom prethodne noći pozvala stanovnike Teherana da ostanu u kućama, jer će izvesti napad na "vojnu infrastrukturu".

Autor: A.A.