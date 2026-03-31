NEŠTO VAŽNO JE POGOĐENO U IRANU I TRAMP JE TO OBJAVIO! Ogromna eksplozija pretvorila noć u dan u višemilionskom gradu dok pristiže HILJADE KOMANDOSA SAD (VIDEO)

Danas je 32. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, sukobi u regionu nastavljeni nakon pretnje američkog predsednika Donalda Trampa da će "sravniti sa zemljom" iranska energetska postrojenja.

Šef Bele kuće je upozorio Teheran da će mete biti i ostrvo Harg, glavni iranski naftni terminal u Persijskom zalivu, ukoliko "ubrzo" ne bude mirovnog sporazuma.

7:59 - Iranske vlasti usvojile "putarine" kroz Ormuski moreuz i zabranu za SAD, Izrael i njihove saveznike

Odbor za nacionalnu bezbednost iranskog parlamenta odobrio je planove za uvođenje "putarina" na saobraćaj u Ormuskom moreuzu.

BBC prenosi da je to objavila novinska agenciji Fars, povezana sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC).

Navodi se da je član komisije za nacionalnu bezbednost potvrdio odobrenje plana, kojim bi se takođe zabranilo kretanje američkih i izraelskih brodova kroz moreuz.

Dodaje se da bi zabrana važila i za druge zemlje koje su učestvovale u sankcijama protiv Irana.

AFP je izvestio da je novi sistem "putarina" objavljen na iranskoj državnoj televiziji, koja je saopštila da će Teheran to sprovesti u saradnji s Omanom.

Oko 20 odsto svetske sirove nafte u svetu prolazi kroz ključni pomorski put koji se nalazi između Irana i Omana.

Međutim, od početka rata, prolazak brodova je opao za oko 95 odsto.

7:36 - Pristižu hiljade američkih vojnika iz elitne 82. vazdušno-desantne divizije

Hiljade vojnika iz elitne 82. vazdušno-desantne divizije američke vojske počele su da pristižu na Bliski istok, rekla su sinoć dva američka zvaničnika agenciji Rojters, dok predsednik Donald Tramp razmatra sledeće korake u ratu protiv Irana.

Zvaničnici, koji su želeli da ostanu anonimni, nisu precizirali gde se tačno vojnici raspoređuju, ali taj je potez bio očekivan, navodi britanska agencija i podseća da je 18. marta prva izvestila da Trampova administracija razmatra raspoređivanje hiljada dodatnih američkih vojnika na Bliski istok.

Padobranci, s bazom u Fort Bragu u Severnoj Karolini, pridružuju se hiljadama dodatnih mornara, marinaca i snaga za specijalne operacije koji su već upućeni u regiju, navodi Rojters podsećajući da je tokom vikenda na Bliski istok već stiglo oko 2.500 američkih marinaca.

Dodatne kopnene snage uključuju delove komande 82. divizije, logističku i drugu podršku i jednu brigadnu borbenu grupu.

Odluka o slanju jedinica američke vojske u Iran još nije doneta, ali će one ojačati sposobnosti za potencijalne buduće operacije u regiji, rekao je Rojtersu jedan od izvora.

Donald Trump je danas izjavio da su Sjedinjene Države u pregovorima s "razumnijim režimom" kako bi se okončao rat u Iranu, ali je ponovio upozorenje Teheranu da otvori Ormuski moreuz ili u suprotnom reskira američke napade na naftna polja i elektrane.

7:32 - Na jugu Libana poginula četiri izraelska vojnika

Izraelska vojska saopštila je rano jutros da je identifikovala trojicu vojnika iz izviđačke brigade koji su poginuli u ponedeljak i dodala da je još jedan pripadnik oružanih snaga poginuo, ali da se njegovo ime još ne zna.

- Takođe, jedan vojnik je teško ranjen, a jedan rezervista lakše u tom incidentu - dodala je vojska u saopštenju na društvenim mrežama.

Deset izraelskih vojnika poginulo je od 2. marta, od kada je Liban na meti izraelskih napada.

Izrael tvrdi da napada uporišta pokreta Hezbolah koji ima podršku Irana.

Ti napadi su deo šire krize na Bliskom istoku koja je počela 28. februara kad su američke i izraelske snage počele vazdušne napade na Iran, koji je odgovorio napadima na lokacije sa američkim prisustvom u regionu.

7:28 - Tramp objavio snimak napada na Isfahan

Američki predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži X snimak napada na lokaciju u iranskoj pokrajini Isfahan.

Tramp nije ništa naveo kao opis snimka, a prema nepotvrđenim navodima u medijima, vazdušni udari izvedeni su američkim bombarderima B-2 koji su bacili bombe "razbijače bunkera" koje prodiru duboko u zemlju i tek potom eksplodiraju.

Grad Isfahan ima oko 2,3 miliona ljudi, a u njemu se nalazi vojna baza Badr brigada.

7:24 - Eksplozije od ranog jutra u Teheranu

Nekoliko eksplozija odjeknulo je rano jutros u Teheranu, javili su iranski mediji i dodali da u delovimu glavnog grada nema struje.

Agencija Tasnim prenela je vest o eksplozijama koje su se čule na istoku i zapadu Teherana, kao i o prekidima u snabdevanju strujom na istoku.

Tasnim dodaje da je u napadu pogođena podstanica u jednoj elektrani.

Izraelska vojska je tokom prethodne noći pozvala stanovnike Teherana da ostanu u kućama, jer će izvesti napad na "vojnu infrastrukturu".

Autor: A.A.