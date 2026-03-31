Pojavilo se PISMO, Noelija (25) htela da odustane od eutanazije: Ovo je bila NJENA PORUKA

Nakon godina nezamislive patnje i borbe sa teškim traumama, mlada Špankinja Noelija Kastiljo Ramos (25) preminula je u utorak postupkom eutanazije, a sada se pojavilo pismo koje je na ovu tragediju bacilo još mračniju senku.

Sada već pokojna Noelija Kastiljo Ramos uputila je pre dve godine potresno pismo direktoru bolničkog centra "Sant Kamil" u Sant Pere de Ribesu.

Noelija je zamolila nadležne da postupak eutanazije, koji je prvobitno bio zakazan za 2. avgust 2024. godine, odlože za šest meseci.

Kao razlog navela je stanje trenutne zbunjenosti, ističući da je odluka doneta isključivo na njenu inicijativu jer je želela da njena namera o okončanju života dodatno "sazri".

Noelija je, međutim, kasnije u 2025. godini izjavila da je potpisala "nesvesno", u stanju pospanosti i pod pritiskom dve osobe iz verske zajednice koje su joj ga diktirale. Zatim je ponovila spremnost da krene dalje sa postupkom eutanazije koji je sve do pre neki dan odložen zbog pravne bitke njenog oca, koju je izgubio 26. marta ove godine kada je izvršena eutanazija nad njegovom ćerkom.

Pismo je sada objavila Noelijina advokatica Polonije Kasteljanos, koja je govorila o pritisku na Noeliju da ne odustane od eutanazije zbog doniranja organa.

Godine pakla: Žrtva silovanja i nezamislivog nasilja

Podsetimo, životni put ove dvadesetpetogodišnjakinje bio je obeležen tragedijama.

Noelija je bila žrtva višestrukog silovanja, nakon čega ga skokom sa petog sprata pokušala samoubistvo i ostala paraplegičar.

Nastupile su još teže psihičke traume, što ju je na kraju i navelo na odluku da zatraži potpomognutu smrt.

Autor: S.M.