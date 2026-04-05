DETALJI NEMOGUĆE MISIJE Spaseni pilot je bio na steni dok su unaokolo padale bombe, CIA je obmanula Irance

Skrivajući se sam u planinskoj pukotini duboko iza neprijateljskih linija, ranjeni američki pilot znao je tačno šta je morao da uradi -a preživi i izbegne da bude zarobljen!

Preko 36 sati je američki oficir zadužen za upravljanje naoružanjem, čiji je avion "F-15 Strike Eagle" srušen iznad Irana, uspevao da izbegne sve bližim iranskim snagama, prenosi CNN iznoseći detalje misije njegovog spasavanja.

U jednom trenutku on je uspeo da se popne na greben na oko 2.100 metara nadmorske visine, dok je kod sebe imao samo pištolj, komunikacijski uređaj i signalni odašiljače.



Upravo je u te visoke planine ubrzo stigla grupa američkih specijalaca. Uz podršku američkih aviona, koji su bombardvanjem čistili područje kako Iranci ne bi mogli da priođu, krenuli su u potragu za pilotom i uspeli su posle žestoke borbe njega, ali i sebe, da izvuku na sigurno.



Stotine vojnika i obaveštajaca

Dvojica američkih zvničnika su otkrila detalje ove izuzetno rizične operacije. U akciji je učestvovalo na stotine pripadnika američke vojske i obaveštajnih službi, uključujući specijalne jedinice koje su sprovele uspešnu misiju spasavanja, ali i operativce CIA, koji su prethodno pokrenuli kampanju obmane kako bi zbunili iranske sbnage.

Operacija je imala i nekoliko nepredviđenih obrata, među kojima i teško oštećenje dva američka specijalna aviona koje su SAD morale da unište na tlu kako ne bi pale u ruke Irancima.

"IMAMO GA!, napisao je predsednik Donald Tramp na društvenim mrežama nakon što je u subotu iz Bele kuće pratio razvoj događaja. ‘Tokom poslednjih nekoliko sati američka vojska izvela je jednu od najodvažnijih operacija potrage i spasavanja u istoriji SAD‘.

— East Idaho News (@EastIDNews) 05. април 2026.

Sakriven u pukotini stene

Potraga za pilotom i njegovo izvlačenje ubrzo su postali apsolutni prioritet administracije nakon što je borbeni avion oboren u petak. Pilot je pronađen vrlo brzo, ali Bela kuća i Pentagon odbijali su potvrditi njegovo spasavanje dok je paralelno trajala duža i zahtevnija potraga za drugim članom posade.

Obojica su se katapultirala iz aviona nakon što je pogođen, ali lokacija oficira za naoružanje ostala nepoznata. Nakon što se pri katapultiranju povredio, sakrio se u pukotini stene kako bi izbegao otkrivanje, tim više što su iranske vlasti raspisale nagradu za njegovo hvatanje. Uspeo je da stupi u kontakt s vojskom, ali komunikacija je bila povremena kako bi izbegao lociranje od strane neprijateljskih snaga.

U Vašingonu je Tramp petak proveo u Zapadnom krilu Bele kuće, dok je primao najnovije informacije o operaciji. Rušenje F-15, kao i sposobnost Irana da pogodi još jedan avon "A-10 Warthog", kao i američki helikopter uključen u potragu i spasavanje, doveli su u pitanje tvrdnje njegove administracije o potpunoj vazdušnoj nadmoći nad Iranom.

Tramp je u subotu odustao od odlaska na golf, ostao je u Beloj kući dok su se pravili planovi za operaciju ulaska u Iran i izvlačenje oborenog vazduhoplovca.

Dok su vojni planeri ubrzano slagali operaciju, paralelno je delovala i CIA. Američki obaveštajci širili su informacije unutar Irana da su oba člana posade već spasena, nastojeći time da zbune pripadnike Iranske revolucionarne garde (IRGC) koji su i sami intenzivno tragali za nestalim.

Izrael je u međuvremenu odložio deo planiranih napada na Iran kako ne bi ometao operaciju potrage i spasavanja, potvrdio je jedan izraelski zvaničnik za CNN, dok su, prema drugim izvorima, ponudili i obaveštajnu podršku.

Uništili avione na zemlji

Upravo je CIA na kraju uspela precizno da locira nestalog pilota i tu informaciju prosledi vojsci.

"Ovaj hrabri ratnik nalazio se iza neprijateljskih linija, u opasnim planinama Irana, dok su ga neprijatelji lovili i svakim satom bili sve bliže, ali nikada nije bio potpuno sam", napisao je Tramp.

Dok su se američke specijalne snage približavale planinskom području gde se nestali skrivao, američki avioni izvodili su udare kako bi sprečili iranske snage da prve dođu do njega. Tramp je operaciju pratio iz Situacione sobe.

Na udaljenoj uzletno-sletnoj stazi u Iranu dva transportna aviona za specijalne operacije tipa MC-130J čekala su kako bi preuzela komandose i spasenog pilota te ih izvukla iz Irana. Ali tokom operacije oba su oštećena. Vojska je stoga odlučila da pošalje nove avione, a oštećene uništi na licu mesta kako ne bi pali u ruke Iranu.

Autor: S.M.