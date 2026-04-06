Šok punuda iz Pariza: Prodaje se deo Ajfelovog tornja po brutalnoj ceni, to je tek početak

Anonimni vlasnik odlučio je da svoj deo spiralnih stepenica u dužini od 2,6 metara proda na aukciji, a sličan komad je 2016. prodat za za neverovatnih 523.800 evra.

Zaboravite na magnete za frižider i majice sa natpisom "Paris". Za one sa dubokim džepom i viškom prostora u dnevnoj sobi, 21. maja se otvara prilika koja se ne propušta, aukcija originalnog dela Ajfelovog tornja.

Reč je o autentičnom segmentu spiralnog stepeništa koje je nekada spajalo drugi i treći sprat tornja, upravo onaj deo koji je vodio do privatne kancelarije Gustava Ajfela.

Kako je stepenište završilo na aukciji?

Kada je toranj građen za Svetsku izložbu 1889. godine, liftovi su bili budućnost, a stepenice surova realnost.

Tek 1983. godine, zbog modernizacije i ugradnje novih liftova, čuveno spiralno stepenište je uklonjeno.

Isečeno je u 24 dela - nekoliko je završilo u muzejima (Orsay, La Villette), jedan je ostao na prvom spratu tornja, dok je ostatak prodat na aukcijama i rasejan širom sveta, od Diznilenda do privatnih kolekcija u Japanu, prenosi Time Out.

Sada jedan anonimni vlasnik, koji je svoj deo od 2,6 metara čuvao pune četiri decenije, odlučio je da se rastane od svog gvozdenog suvenira.

Gvozdeni suvenir stvar prestiža

Aukcijska kuća Artcurial procenjuje da će ovaj komad dostići cenu od najmanje 50.000 EUR, ali istorija nas uči da kolekcionari ne pitaju za cenu kada je reč o simbolu Francuske.

Primera radi, 2013. godine segment sa 19 stepenika prodat je za preko 212.000 EUR.

Rekord je postignut 2016. godine, kada je nakon brutalnog "rata ponudama" sličan deo tornja prodat za neverovatnih 523.800 EUR.

Ovakve aukcije pokazuju stabilnost tržišta istorijskih memorabilija. Za investitore, ovo nije samo gomila gvožđa iz 19. veka, već "asset" čija vrednost raste sa svakom decenijom.

Posedovati deo najposećenije svetske atrakcije stvar je prestiža koji nadrasta klasične investicije u umetnine ili nekretnine.

Dakle, ako imate viška pola miliona evra i plafon viši od tri metra, zabeležite 21. maj u kalendaru.

Autor: S.M.