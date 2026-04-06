ERDOGAN O SUKOBU NA BLISKOM ISTOKU: Izrael nastavlja da podriva sve napore za okončanje rata

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: TV Pink Printscreen ||

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da rat koji je počeo 28. februara na Bliskom istoku i dalje odnosi živote, uprkos diplomatskim naporima i optužio Izrael da podriva sve inicijative koje su usmerene na okončanje sukoba.

Erdogan je kazao da Izrael dokazuje ''da se hrani tenzijama'' tako što drži zatvorenu džamiju Al Aksa u Jerusalimu, progoni palestinske zatvorenike tako što uvodi smrtnu kaznu i pojačava napetosti u Libanu i Siriji, prenosi Anadolija.

On je naglasio da nedavni razvoj događaja u regionu ističe važnost turskog procesa "Turska bez terora", koji je pokrenut kako bi se ojačalo unutrašnje jedinstvo i solidarnost.

- U vreme kada se pokušava graditi zid između Turaka, Kurda, Arapa i Persijanaca, mi možemo neutralizovati ove zavere našom vizijom Turske bez terora i regiona bez terora - istakao je Erdogan.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su Iran 28. februara, nakon što pregovori o iranskom nuklearnom programu nisu doveli do sporazuma, a Iran je istog dana odgovorio vazdušnim udarima na Izrael i na više zemalja na Bliskom istoku, uz obrazloženje da se tamo nalaze američke baze, podseća Tanjug.

Autor: Iva Besarabić

