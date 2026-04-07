TRAMP: AMERIČKI NAROD BI DA SE VRATIMO KUĆI IZ IRANA! 'Voleo bi da uzme naftu' jer bi 'zaradili mnogo novca', ali... NEOČEKIVANE REČI iz Bele kuće (FOTO)

Danas je 39. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, pojačane pretnje američkog predsednika Donalda Trampa Teheranu pred istek ultimatuma za deblokadu Ormuskog moreuza koji ističe večeras u 20 sati po vremenu u Vašingtonu (dva sata iza ponoći u sredu u Srbiji).

Iran je zvanično odbacio predloženi prekid vatre s Amerikom i izložio sopstvene zahteve.

Tramp tokom uskršnjeg događaja priznao da bi američki narod "voleo da nas vidi kako se vraćamo kući" iz Irana

Tramp je juče, pored govora u Beloj kući, učestvovao i u tradicionalnom kotrljanju uskršnjih jaja u predsedničkoj rezidenciji, pri čemu je izrekao stvari koje su naizgled u suprotnosti sa pretnjama uništenjem Irana.

- Voleo bih da uzmem naftu jer je tu da se preuzme. Nažalost, američki narod bi voleo da nas vidi kako se vraćamo kući. Zaradili bismo mnogo novca - kazao je Tramp.

Izveštaj Jahu fajnensa koji je bio na tom događaju navodi da je američki predsednik više puta priznao da možda nema političke volje za takav potez, koji bi verovatno zahtevao kopnenu operaciju u Iranu.

- Jednostavno ne mislim da bi narod SAD to zaista razumeo. Ja sam pre svega biznismen - rekao je Tramp, podsećajući na operaciju u Venecueli u kojoj su SAD uzele deo prihoda od nafte te latinoameričke zemlje.

Šta je Tramp sve rekao sinoć?

Najvažniji delovi Trampovog obraćanja na sinoćnjoj konferenciji za novinare u Beloj kući, na kojoj je zapretio da će se rešiti Irana "za jednu noć".

Predsednik SAD je rekao da je potreban sporazum koji je za njega "prihvatljiv" pre isteka roka koji je postavio Teheranu, kao i da će deo sporazuma uključivati "slobodan promet nafte".

Tramp je poručio da, kada rok istekne, Iran će biti vraćen u "kameno doba" i "neće imati mostove" i "neće imati elektrane".

On je izrazio optimizam da "razumni" lideri u Iranu pregovaraju sa "dobrim namerama", ali da je ishod i dalje neizvestan.

Na pitanje o uticaju američkih vazdušnih udara na civilnu infrastrukturu u Iranu, Tramp je rekao da bi Iranci bili "spremni da pate kako bi imali slobodu".

On je kazao je da je veoma razočaran zemljama NATO, posebno Velikom Britanijom, pošto su američki saveznici odbili njegov zahtev da se pridruže misiji u Iranu.

Tramp je, govoreći o misiji spasavanja dva američka pilota borbenog aviona, nakon što je njihova letelica oborena u Iranu prošlog petka, rekao da nisu svi u vojsci uvereni u takve napore velikih razmera – ali da on "smatra da se isplatilo".



Iran pogodio naftnu infrastrukturu Saudijske Arabije, veliki požari u El Džubajlu

Iranske balističke rakete i dronovi-kamikaze pogodili su grad El Džubajl u Saudijskoj Arabiji, prenose mediji.

Posle udara izbili su veliki požari na pogođenim objektima, dok se razmere štete i dalje procenjuju.

El Džubajl je jedan od ključnih centara petrohemijske industrije Saudijske Arabije, pa ovaj napad predstavlja ozbiljan udar na važnu energetsku infrastrukturu zemlje. 06.33 - Izraelski udar na aerodrom Mehrabad u Teheranu, izbio jak požar

Izraelski udari pogodili su aerodrom Mehrabad u Teheranu, a lokalni mediji javljaju da je posle napada izbio snažan požar na međunarodnom aerodromu.

Prethodno je izraelska vojska saopštila da je izvela seriju vazdušnih udara na iransku infrastrukturu.

Novi napad na aerodrom u iranskoj prestonici dodatno je pojačao tenzije, dok sukob ulazi u još opasniju fazu.

Iranski projektili pogodili naftna polja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Naftno polje Asab u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pogođeno je iranskim projektilima, a satelitski snimci, prema navodima izvora, prikazuju stanje pre i posle udara.

Za sada nema zvaničnih podataka o razmerama oštećenja, ali prvi dostupni snimci ukazuju na posledice napada na energetski objekat.

Udar na Asab dodatno širi krug meta u regionu i pokazuje da su pod pritiskom i ključna naftna postrojenja van neposredne zone fronta.

Iranske rakete i dronovi pogodili su i naftno polje Habšan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Satelitski snimci sa prikazom stanja pre i posle udara, prema dostupnim navodima, potvrđuju da je i ovaj energetski kompleks bio meta napada.

Napad na Habšan dodatno pojačava zabrinutost zbog mogućeg širenja udara na ključnu naftnu infrastrukturu širom Zaliva.

Hezbolah tvrdi da je izveo novi raketni napad na sever Izraela

Hezbolah je saopštio da je u ranim jutarnjim satima ispalio salve raketa na Metulu i Kfar Juval, mesta na severu Izraela.

Ta tvrdnja objavljena je u novoj poruci na društvenim mrežama, dok je izraelska civilna zaštita prethodno upozorila stanovnike tih mesta na opasnost.

Kasnije je saopšteno da je pretnja prošla, ali novi navodni napad dodatno podiže napetost na severnoj granici Izraela.

