'CELA CIVILIZACIJA MOŽE NESTATI VEČERAS' Tramp žestoko zagrmeo

Američki predsednik Donald Tramp uputio je svetu i Teheranu najdramatičnije upozorenje do sada, ističući da bi predstojeća noć mogla postati jedna od najvažnijih i najsudbonosnijih prekretnica u dugoj i složenoj istoriji čovečanstva.

U svojoj objavi na mreži Truth Social, Tramp je upozorio da bi „cela jedna civilizacija mogla umreti večeras“ i da se takav ishod nikada više ne bi mogao popraviti. Iako je naglasio da lično ne želi da se takav scenario dogodi, predsednik je ocenio da je on verovatno neizbežan usled isteka roka koji je bio postavljen iranskom radikalnom režimu.

Pored mračnih prognoza, Tramp je u svojoj poruci otvorio vrata i mogućnosti za, kako je rekao, „revolucionarno čudesne“ promene, pod uslovom da dođe do potpune i apsolutne smene režima. On je izrazio nadu da bi prevlast „drugačijih, pametnijih i manje radikalizovanih umova“ mogla doneti mirniji ishod, ali je ostao mističan povodom toga šta će se tačno dogoditi tokom noći. Prema njegovim rečima, svet se nalazi pred trenutkom istine u kojem će se saznati da li će decenije sukoba biti okončane uništenjem ili radikalnom transformacijom.

Predsednik SAD je jasno poručio da će 47 godina duga era „iznude, korupcije i smrti“, koja datira od islamske revolucije 1979. godine, konačno biti završena. On je ovaj trenutak opisao kao kraj jednog istorijskog ciklusa koji je decenijama destabilizovao svet. Uprkos izuzetno oštroj retorici prema teheranskim vlastima, Tramp je svoju objavu završio porukom podrške civilnom stanovništvu, uz reči „Bog blagoslovio veliki narod Irana“, čime je povukao jasnu liniju razgraničenja između tamošnjeg režima i običnih građana.

Čitava svetska javnost, diplomatski krugovi i vojne komande sa strepnjom iščekuju ishod ove noći, svesni da Trampove reči o „kraju civilizacije“ i „smaknuću režima“ nagoveštavaju operacije koje bi mogle iz temelja promeniti geopolitičku kartu Bliskog istoka. Svaka odluka doneta u narednim satima imaće nesagledive posledice po globalnu bezbednost, dok Pentagon i saveznici ostaju u stanju najviše pripravnosti čekajući rasplet situacije koju je američki predsednik definisao kao istorijski obračun.

Autor: Pink.rs