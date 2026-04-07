IZNENADA IM POZLILO TOKOM NOĆI: Hospitalizovano 73 studenata iz istog doma - Policija pokrenula HITNU istragu

U muškom studentskom domu "Kerime Sultan" u Čanakaleu u Turskoj došlo je do incidenta u kojem su se studenti masovno razboleli, zbog čega je čak 73 njih hospitalizovano usled simptoma mučnine i povraćanja.

Prema dostupnim informacijama, problemi su počeli sinoć, kada su pojedini studenti koji borave u domu počeli da osećaju zdravstvene tegobe. Kako su se simptomi širili, veliki broj njih zatražio je medicinsku pomoć.

Od ukupno 73 studenta, 66 je primljeno na lečenje u Istraživačku bolnicu u Čanakaleu, dok je preostalih 7 studenata zbrinuto u Državnoj bolnici "Mehmet Akif Ersoj" u istom gradu.

Nadležni navode da je zdravstveno stanje svih hospitalizovanih studenata stabilno i dobro.

Povodom ovog događaja pokrenuta je zvanična istraga, koja ima za cilj da utvrdi uzrok naglog pogoršanja zdravstvenog stanja među studentima.

Policija trenutno ispituje sve okolnosti koje su dovele do ovog incidenta.



