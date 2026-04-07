KRAJ AGONIJE: Oslobođena američka novinarka Šeli Kitlson koja je oteta u Iraku

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

Iračka militantna grupa Hatab Hezbolah oslobodila je američku novinarku Šeli Kitlson, koja je karajem marta oteta u Bagdadu.

Irački zvaničnici kažu da je ona oslobođena u zamenu za oslobađanje članova milicije.

Iračka oružana grupa Kataib Hezbolah, koja je povezana sa Iranom, ranije je najavila da će oteta novinarka biti oslobođena, preneo je Reuters, pozivajući se na dobro obaveštene izvore.

Kako su navele iračke vlasti ona će morati odmah da napusti Irak.

Autor: Iva Besarabić

