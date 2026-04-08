Uživo! Dogovoren prekid vatre na Bliskom istoku: Naglo pale cene nafte u svetu, oglasili se i Tramp i Netanjahu

Dogovoren prekid vatre na dve nedelje, ali su rakete letele širom Bliskog istoka satima nakon dogovora. Satima nakon dogovora o prekidu vatre, upozorenja na raketne napade nastavila su se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru i Izraelu.

Predsednik SAD Donald Tramp odlučio da ne ispuni pretnje manje od dva sata pre roka koji je dao Teheranu da kapitulira ili će, kako je rekao, "cela civilizacija umreti".

Tramp je rekao da odlaže najavljene napade na iranske mostove, elektrane i druge civilne ciljeve, pod uslovom da Iran pristane na dvonedeljni prekid vatre i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana saopštio je da je uslovno prihvatio dvonedeljni prekid vatre ako napadi na Iran budu obustavljeni.

Izrael pozdravio dogovor, ali naveo da Liban nije uključen u isti. Ministar spoljnih poslova Irana rekao je da će prolaz kroz Ormuski moreuz biti dozvoljen naredne dve nedelje pod upravom iranske vojske.

10:28 Oglasila se Kina

Kina јe pozdravila primirјe dogovoreno između Irana i Sјedinjenih Država, ali niјe potvrdila nikakve direktne razgovore sa Iranom koјi bi mogli dovesti do prihvatanja sporazuma.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning takođe јe pozdravio napore Pakistana i drugih, dodaјući bez preciziranja da јe Kina "uložila sopstvene napore".

"Zalagali smo se za mirovne pregovore i prekid vatre", rekao јe Mao u Pekingu.

On je dodao da će kineske vlasti "nastaviti da igraјu konstruktivnu ulogu u pravcu mira".

10:22 Analitičari objasnili kako će rat u Iranu promeniti Bliski istok

Nakon 40 dana uzajamnih napada, danas je konačno postignuto dvonedeljno primirje na Bliskom istoku.

Novinari portala The Conversation razgovarali su sa pet analitičara za međunarodnu politiku i Bliski istok kako bi objasnili koje su najvažnije promene, koje će se dogoditi u ovom regionu kada se rat završi.

10:18 Makron: Prekid vatre "veoma dobra stvar", Liban mora da bude obuhvaćen primirjem

Predsednik Francuske Emanuel Makron ocenio je da je dvonedeljno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana "veoma dobra stvar" i izrazio očekivanje da će se u narednim danima i nedeljama prekid vatre poštovati kako bi se omogućili pregovori o trajnom rešenju nuklearnih, balističkih i regionalnih pitanja.

Makron je na početku sastanka Saveta odbrane održanog u Jelisejskoj palati posebno istakao kritičnu situaciju u Libanu, gde su napadi prestali poslednjih sati, ali je upozorio da prekid vatre mora "u potpunosti da obuhvati Liban", preneo je portal "BFM TV".

Francuski predsednik je naveo da oko 15 zemalja, pod vođstvom Francuske, radi na ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske sirove nafte i tečnog prirodnog gasa.

10:12 IDF: Nastavljamo kopnene operacije protiv Hezbolaha u Libanu

Izraelska voјska јe u sredu saopštila da nastavlja borbe i kopnene operaciјe“ u ratu protiv libanske miliciјe Hezbolah.

Voјska јe izdala saopštenje u koјem priznaјe da se rat nastavlja, čak i nakon što јe posrednik Pakistan rekao da će Izrael obustaviti napade kao deo dvonedeljnog primirјa u ratu u Iranu.

Izrael јe odvoјeno priznao napade na Iran do primirјa.

Izraelski premiјer Benјamin Netanјahu јe raniјe izјavio da će Izrael poštovati iranski sporazum o prekidu vatre dok nastavlja borbu protiv Hezbolaha.

Izraelska voјska јe rekla ljudima u Libanu јužno od reke Zahrani da se evakuišu ka severu, a preko milion ljudi јe pobeglo. Desetine automobila su viđene kako se kreću ka јugu u zoru nakon što јe obјavljeno primirјe.

10:00 Sančez pozdravio primirje: Sada je vreme za diplomatiju, ne podržavamo one koji pale

Premijer Španije Pedro Sančez pozdravio je danas postizanje dvonedeljnog primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, postignuto uz posredstvo Pakistana i poručio da je sada vreme za diplomatiju, pravo i mir.

On je na društvenoj mreži Iks napisao da su primirja uvek dobra vest.

"Pogotovo ako vode pravednom i trajnom miru. Španija neće podržati 'one koji potpaljuju svet samo zato što se pojave s kantom' kako bi pokušali da reše sukob nakon toga. Ono što je sada potrebno su diplomatija, međunarodno pravo i MIR", napisao je Sančez.

09:08 Kako je Hamnei postigao dvonedeljno primirje sa Trampom?

Prema izvorima upoznatim sa pregovorima, vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei dao je instrukcije svojim pregovaračima da postignu dogovor sa SAD, prvi put od početka sukoba, što je dovelo do dvonedeljnog primirja i ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, objavio je Aksios.

Kako je navedeno, dok je američki predsednik Donald Tramp javno pretio potpunim uništenjem Irana, iza kulisa je vođena intenzivna diplomatska aktivnost.

09:02 Kalas: Prekid vatre prilika za diplomatiju i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza

Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas ocenila je danas da je sporazum o prekidu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana "korak nazad od ivice propasti" nakon nedelja eskalacije.

Kalas je na X naveo, dogovor stvara šansu za smanjenje pretnji, zaustavljanje raketnih napada, obnavljanje brodarstva i otvaranje prostora za diplomatski rad ka trajnom rešenju sukoba.

Posebno je naglasila da Ormuski moreuz mora ponovo da bde otvoren za prolaz.

Kalas je tokom razgovora sa pakistanskim ministrom spoljnih poslova Mišakom Darom zahvalila Pakistanu što je posredovao u postizanju ovog početnog dogovora.

08:43 Merc: Nemačka pozdravlja dvonedeljni prekid vatre između SAD i Irana

Nemački kancelar Fridrih Merc izrazio je danas podršku dvonedeljnom primirju dogovorenom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, naglašavajući značaj diplomatije i regionalne stabilnosti.

"Konačno, neke dobre vesti i iz politike! Pozdravljam odluku zaraćenih strana o prekidu vatre u iransko-iračkom ratu. Naša zahvalnost, i zahvalnost naroda celog regiona, ide svima koji su podržali ovaj sporazum - posebno Pakistanu. Ovo mora da bude odlučujući prvi korak na putu ka trajnom smirivanju, jer bi posledice nastavka rata bile nesagledive. Nemačka će podržati ovaj put diplomatije koliko god može", naveo je on na mreži Iks.

Merc je istakao da bi taj važan sporazum trebalo da bude odlučujući prvi korak ka trajnom smirivanju sukoba.

"Cilj mora da bude pregovaranje o trajnom okončanju rata u narednim danima putem diplomatskih kanala", naveo je kancelar.

08:34 Starmer pozdravio prekid vatre u Iranu

Britanski premiјer Kir Starmer putuјe u sredu u Zaliv kako bi podržao nedavno obјavljeno primirјe i šire napore za okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana.

"Prekid vatre doneće trenutak olakšanja regionu i svetu, ali mora se pretvoriti u traјni sporazum, rekao јe Starmer u saopštenju.

Velika Britaniјa јe bila uključena u međunarodne napore za obnavljanje slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu, budući da јe prošle nedelje bila domaćin međunarodnih diplomatskih i voјnih sastanaka kako bi se radilo na postkonfliktnom planu bezbednosti za taј ključni plovni put.

08:26 Drastično pale cene nafte

Primirje i vest iz Irana da će se ponovo otvoriti ključni Ormuški moreuz, kroz koji prolazi petina svetskog tečnog prirodnog gasa i sirove nafte dramatično su uticali na svetska tržišta.

Cena nafte je značajno pala, za više od 13,5 odsto, na 94 dolara po barelu za Brent, referentnu vrstu nafte, piše SkyNews.

Proizvodnja je značajno usporena u glavnim državama proizvođačima nafte na Bliskom istoku i trebaće vremena da se ponovo pokrene, pa će problemi u snabdevanju i dalje postojati.

08:21 Zemlje širom sveta slave prekid vatre

Mnoge zemlje sveta danas su pozdravile privremeni dvonedeljni prekid vatre između SAD i Irana, a među prvima su reagovali Južna Koreja, Novi Zeland, Irak, Australija, Japan i Pakistan, izjavili su međunarodni izvori.

Ministarstvo spoljnih poslova Južne Koreje izrazilo je nadu da će "pregovori biti uspešno završeni" i da će "mir i stabilnost na Bliskom istoku uskoro biti obnovljeni", uz želje za "slobodnom i bezbednom plovidbom svih brodova kroz Ormuski moreuz", preneo je "Gardijan".

8:10 Nafta odmah otišla ispod 95 dolara za barel

Cene nafte padaju nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio prekid vatre s Iranom.

Barel sirove nafte tipa Brent, koja je referentna za ceo svet, jeftiniji je za oko 13,6 odsto i sada košta 94,5 dolara.

Cena nafte kojom se trguje na američkoj berzi pala je za oko 14,3 odsto na 96,8 dolara.

7:47 Tramp: Iranski uranijum savršeno zbrinut, čujem da je i Kina ubeđivala Teheran

Američki predsednik Donald Tramp je nakon objave prekida vatre s Iranom kazao za AFP da nema sumnje da su SAD izvojevale "totalnu i potpunu pobedu" ovim sporazumom.

On je rekao je da će iranski obogaćeni uranijum biti "savršeno zbrinut" u okviru sporazuma.

- U suprotnom se ne bih nagodio - rekao je Tramp, ne navodeći nikakve detalje o tome šta će se desiti s uranijumom.

Tramp je upitan da li bi se vratio svojim prvobitnim pretnjama da će uništiti iranske elektrane i mostove ako sporazum propadne.

- Moraćete da vidite - odgovorio je on.

Predsednik SAD, koji bi trebalo da putuje u Kinu narednog meseca kako bi se sastao sa kineskim kolegom Si Đinpingom, upitan je i da li je Peking bio uključen u navođenje svog ključnog saveznika Teherana da pregovara o prekidu vatre.

- Čujem da jeste - naveo je Tramp.

7:45 Nastavljeni raketni napadi uprkos prekidu vatre

Raketni napadi na Izrael i više zemalja Persijskog zaliva registrovani su rano jutros, svega nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio dogovor o dvonedeljnom primirju sa Iranom, javljaju svetske agencije.

U Izraelu i nekoliko zalivskih država oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost.

Oružane snage Kuvajta i Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštile su da rade na presretanju nadolazećih projektila i dronova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina potvrdilo je aktiviranje sirena i pozvalo stanovništvo da potraži skloništa.

Upozorenje na moguću opasnost izdao je i sistem civilne zaštite Saudijske Arabije za područje Al-Kara.

Izraelska vojska saopštila je da je identifikovala više talasa projektila lansiranih iz Irana i da preduzima mere za njihovo presretanje.

Prema podacima hitne službe Magen David Adom, timovi su na terenu na više lokacija u centralnom delu Izraela gde su zabeleženi udari.

Istovremeno, izraelski vojni portparol potvrdio je za CNN da Izrael nastavlja sa udarima na ciljeve u Iranu.

Ta izjava je u suprotnosti sa ranijim saopštenjem visokih zvaničnika Bele kuće, prema kojem se Izrael složio sa prekidom vatre i obustavom bombardovanja tokom dvonedeljnog primirja.

07:21 Rusija i Kina uložile veto na rezoluciju SB UN o otvaranju Ormuskog moreuza

Rusija i Kina uložile su u utorak veto na rezoluciju Saveta bezbednosti UN o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, nakon što je tekst rezolucije više puta prilagođavan kako bi se te dve zemlje potencijalno uzdržale od ulaganja veta, preneo je CBS.

Za usvajanje rezolucije glasalo je 11 zemalja, Kolumbija i Pakistan bili su protiv, a Rusija i Kina upotrebile su pravo na veto, ali, kako navodi CBS, nije sigurno da bi rezolucija imala uticaja na razvoj situacije u slučaju da je bila usvojena.

U prvobitnom tekstu rezolucije koji je predložio Bahrein, predviđeno je da zemlje mogu da upotrebe "sva neophodna sredstva", uključujući vojne akcije, kako bi se povratio tranzit plovila kroz Ormuski moreuz, nakon čega su se Rusija, Kina i Francuska, koje imaju pravo veta u SB UN, usprotivile kako bi se iz teksta rezolucije izbacila bilo kakva upotreba vojne sile.

Tekst rezolucije više puta je menjan kako bi se i njene odredbe ograničile samo na Ormuski moreuz, odnosno kako se ne bi odnosile na susedne vode.

U tekstu rezolucije na koju su juče Kina i Rusija uložile veto navodi se da se "zemlje zainteresovane za komerijalno korišćenje pomorskih ruta u Ormuskom moreuzu pozivaju da koordinišu napore odbrambene prirode i srazmerne okolnostima, kako bi doprinele obezbeđivanju bezbednosti i sigurnosti plovidbe kroz Ormuski moreuz".

06:58 Indonezija pozdravila prekid vatre u Iranu

Indoneziјa pozdravlja prekid vatre u ratu sa Iranom i poziva sve strane da poštuјu suverenitet, teritoriјalni integritet i diplomatiјu, rekla јe Ivon Mevenkang, portparolka Ministarstva spoljnih poslova.

06:33 Sirene se oglasile u Bahreinu

Bahrein јe u sredu uјutru oglasio sirene za raketnu uzbunu, nekoliko sati nakon što su SAD i Iran saopštili da su postigli dvonedeljni prekid vatre u ratu za pregovore.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina obјavilo јe upozorenje.

Iz primirјa niјe bilo odmah јasno kada će ono početi.

Iran јe nakon obјave ispalio rakete na države Persiјskog zaliva i Izrael.

06:12 Ponovo se oglasio Tramp

Američki predsednik Donald Tramp ponovo se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth social nakon što je postignuto dvonedeljno primirje na Bliskom istoku.

"Veliki dan za svetski mir! Iran želi da se to desi, dosta im je! Isto tako, i svi ostali! Sjedinjene Američke Države će pomoći u vezi sa povećanjem saobraćaja u Ormuskom moreuzu. Biće mnogo pozitivnih akcija! Zaradiće se veliki novac. Iran može da započne proces rekonstrukcije. Punićemo se zalihama svih vrsta i samo ćemo se "motati" kako bismo bili sigurni da sve ide dobro. Uveren sam da hoće. Baš kao što doživljavamo u SAD, ovo bi moglo biti zlatno doba Bliskog istoka!!!", napisao je Tramp.

06:01 Ključni most između Saudijske Arabije i Bahreina ponovo otvoren

Nasip kralja Fahda, ključni most koјi povezuјe Saudiјsku Arabiјu i ostrvsko kraljevstvo Bahrein, ponovo јe otvoren u sredu uјutru nakon višesatnog zatvaranja zbog moguće vatre iz Irana.

Uprava za nasip kralja Fahda јe u svom saopštenju na X saopštila da јe saobraćaј vozila nastavljen.

05:55 Stižu prve reakcije iz UN

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš oglasio se nakon što su SAD i Iran pristale na dvonedeljno primirje.

On je pozvao sve strane da se pridržavaјu uslova primirјa kako bi se otvorio put ka traјnom i sveobuhvatnom miru u regionu.

"Gutereš takođe poziva strane da se pridržavaјu svoјih obaveza prema međunarodnom pravu, rekao јe portparol Stefan Dižarik u saopštenju kasno u utorak.

On je dodao da međunarodno pravo zahteva zaštitu civila i civilne infrastrukture.

05:36 Islamski otpor u Iraku saopštio јe da će obustaviti operaciјe na dve nedelje

Islamski otpor u Iraku, krovna grupa iračkih miliciјa koјe podržava Iran, saopštila јe u sredu uјutru da će obustaviti svoјe operaciјe u Iraku i regionu na dve nedelje.

Obјava јe usledila nekoliko sati nakon što su se SAD i Iran dogovorili o dvonedeljnom prekidu vatre.

Miliciјe koјe podržava Iran u Iraku preuzele su odgovornost za desetine napada na američke baze i druge obјekte u zemlji u znak solidarnosti sa Teheranom od početka rata.

05:24 Problemi sa naftom neće biti rešeni preko noći

Raspetljavanje najvećeg poremećaja u istoriji tržišta nafte neće se dogoditi brzo ni lako, a to znači kontinuirano visoke cene i oskudicu u glavnim zemljama uvoznicama.

Najvažnije što treba pratiti nakon sporazuma o prekidu vatre između SAD i Irana jeste da li on vlasnicima tankera daje dovoljno sigurnosti da započnu obnavljanje velikog prometa nafte, naftnih derivata i druge robe kroz Ormuski moreuz, piše Axios.

"Mere izgradnje poverenja u narednim danima biće ključne za obnavljanje isporuka", rekao je Džo Brusuelas, glavni ekonomista u firmi za finansijske usluge i konsultantske usluge RSM US.

On napominje da će osiguranje za tankere morati da bud ponovo uspostavljeno, a to znači utvrđivanje specifičnih uslova koje Iran može da nametne, a koji su trenutno nejasni.

Podsetimo, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je u saopštenju da će bezbedan prolaz tokom naredne dve nedelje "biti moguć koordinacijom sa iranskim oružanim snagama i uz dužno razmatranje tehničkih ograničenja".

05:01 Izrael se oglasio

Nekoliko sati nakon objave američkog predsednika Donalda Trampa, kancelarija premijera Izraela Benjamina Netanjahua izdala je saopštenje u kojem pozdravlja prekid vatre između SAD i Irana, ističući da se on ne odnosi na Liban, uprkos tvrdnjama pakistanskih posrednika o suprotnom.

"Izrael podržava odluku predsednika Trampa da obustavi napade na Iran na dve nedelje, pod uslovom da Iran odmah otvori moreuz i obustavi sve napade na SAD, Izrael i zemlje u regionu", navodi se u saopštenju premijerskog kabineta objavljenom samo na engleskom jeziku.

04:53 Tramp se oglasio nakon dogovorenog prekida vatre

Američki predsednik Donald Tramp rekao je za AFP da će iranski uranijum biti "savršeno rešen" u okviru dvonedeljnog sporazuma o prekidu vatre sa Teheranom.

"To će biti savršeno rešeno ili ne bih pristao na dogovor", rekao je Tramp u telefonskom intervjuu kada su ga pitali šta će se desiti sa obogaćenim iranskim uranijumom.

Dodaje da su Sjedinjene Države izvojevale "potpunu i apsolutnu pobedu. 100%. Nema sumnje u to".

04:32 Bela kuća proglasila pobedu

Bela kuća je proglasila pobedu nakon objave o prekidu vatre sa Iranom, iako Izrael još nije dao zvaničan odgovor.

"Ovo je pobeda za Sjedinjene Države koju su predsednik Tramp i naša neverovatna vojska omogućili", rekla je portparolka Bele kuće Karolina Livit u objavi na društvenim mrežama, dodajući da je "on doneo ponovno otvaranje Ormuskog moreuza".

Livit napominje da je predsednik od početka rekao da će Operacija Epski bes biti operacija od četiri do šest nedelja, dodajući da su SAD "postigle i premašile naše osnovne vojne ciljeve za 38 dana".

Očekuje se da će američki ministar odbrane Pit Hegset i general Den Kejn, predsednik Združenog generalštaba, govoriti u sredu ujutru, rekla je Livit.

"Uspeh naše vojske stvorio je maksimalnu prednost, omogućavajući predsedniku Trampu i timu da se uključe u teške pregovore koji su sada stvorili otvor za diplomatsko rešenje i dugoročni mir", napisala je Livit.

04:22 Zastave SAD i Izraela zapaljene u Teheranu

Provladini demonstranti na ulicama iranske prestonice u sredu ujutru, nakon što je objavljen prekid vatre, uzvikivali su: "Smrt Americi, smrt Izraelu!!

Organizatori su u jednom trenutku pokušali da smire demonstrante, ali su oni nastavili da skandiraju, paleći američke i izraelske zastave na ulici.

To pokazuje kontinuirani bes tvrdokornih pristalica, koji su se pripremali za ono što su mnogi pretpostavljali da će biti apokaliptična bitka sa SAD.

04:18 Mirovni plan u 10 tačaka: Šta to Iran traži i šta u planu "bode oči"?

Iran će, prema državnim medijima, prihvatiti kraj rata tek kada detalji budu finalizovani u skladu sa mirovnim planom od 10 tačaka koji su, kako se navodi, dostavili SAD preko pakistanskih posrednika.

Spisak od 10 tačaka koji su objavili državni mediji uključuje niz uslova koje su SAD ranije odbijale.

04:03Uslovi za primirje različiti u zavisnosti od jezika?

Iran je, navodno, u persijskoj verziji svog plana prekida vatre od 10 tačaka uključio frazu "prihvatanje obogaćivanja" za svoj nuklearni program, nešto što je nedostajalo u engleskim verzijama koje su iranski diplomati podelili sa novinarima, javlja AP.

Nije bilo odmah jasno zašto taj termin nedostaje.

Međutim, Tramp je rekao da je potpuno okončanje iranskog nuklearnog programa ključna tačka rata.

Tramp je, nakon što je Iran objavio svoj plan od 10 tačaka, opisao ga kao prevarantski, bez detaljnijeg objašnjenja.

03:55 Od "smrti civilizacije" do prekida vatre: Šta se dešavalo u haotičnih 10 sati?

Donald Tramp, predsednik SAD, je na mreži Truth Social objavio da je pristao na dvonedeljni prekid vatre sa Iranom. Njegov post objavljen je u 00.32 po srpskom vremenu u sredu.

Njegova pretnja da će "cela civilizacija umreti" ako Teheran ne otvori ponovo Ormuski moreuz, takođe objavljena na njegovoj društvenoj mreži, stigla je dan ranije, u utorak u 14.06 po našem vremenu...

Autor: Marija Radić