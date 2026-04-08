Uživo! Dogovoren prekid vatre na Bliskom istoku: Svet pozdravlja mir, prvi brodovi prošli kroz Ormuski moreuz

Dogovoren prekid vatre na dve nedelje, ali su rakete letele širom Bliskog istoka satima nakon dogovora. Satima nakon dogovora o prekidu vatre, upozorenja na raketne napade nastavila su se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru i Izraelu.

Predsednik SAD Donald Tramp odlučio da ne ispuni pretnje manje od dva sata pre roka koji je dao Teheranu da kapitulira ili će, kako je rekao, "cela civilizacija umreti".

Tramp je rekao da odlaže najavljene napade na iranske mostove, elektrane i druge civilne ciljeve, pod uslovom da Iran pristane na dvonedeljni prekid vatre i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana saopštio je da je uslovno prihvatio dvonedeljni prekid vatre ako napadi na Iran budu obustavljeni.

Izrael pozdravio dogovor, ali naveo da Liban nije uključen u isti. Ministar spoljnih poslova Irana rekao je da će prolaz kroz Ormuski moreuz biti dozvoljen naredne dve nedelje pod upravom iranske vojske.

13:38 Hezbolah tvrdi da je na pragu istorijske pobede,civili de se ne vraćaju na jug Libana

Militantna libanska grupa Hezbolah saopštila je danas da je na pragu velike istorijske pobede i pozvala libanske civile da se ne vraćaju u delove Libana iz kojih je izraelska vojska naredila evakuaciju, pre zvanične konačne objave primirja u Libanu.

"Danas stojimo na pragu velike istorijske pobede, koja će biti ostvarena zahvaljujući žrtvama boraca, krvi mučenika i vašoj neuporedivoj postojanosti i strpljenju", navodi Hezbolah u svom prvom saopštenju od proglašenja primirja u Iranu, prenosi Tajms of Izrael.

Ova militantna grupa je pozvala u saopštenju stanovništvo da u ovim odlučujućim trenucima bude strpljivo i da ne ide u sela, gradove i pogođena područja na jugu, u dolini Beka i u južnim predgrađima Bejruta pre zvanične i konačne objave primirja u Libanu.

13:25 Prva dva broda prošla kroz Ormuski moreuz

Dva broda su prošla kroz Ormuski moreuz nakon što je Iran pristao da ponovo otvori taj strateški važan plovni put kao deo sporazuma o primirju, objavila je danas MarineTraffic organizacija koja pruža informacije o kretanju brodova i trenutnoj lokaciji brodova u lukama i pristaništima.

Kako je objavljeno na mreži Iks, prvi su kroz moreuz prošli grčki i liberijski brod.

"Grčki teretni brod NJ Earth prošao je kroz moreuz u 08.44 UTC, dok je Daytona Beach, pod liberijskom zastavom , prošao ranije u 06.59 UTC, ubrzo nakon što je napustio Bandar Abas u 05.28 UTC", navodi se u objavi.

13:16 Erdogan pozdravio primirje u ratu u Iranu, pozvao na potpunu primenu na terenu

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan pozdravio je danas primirje proglašeno u ratu u Iranu i pozvao na njegovu potpunu primenu na terenu.

Istovremeno Erdogan je upozorio da ne sme da bude nikakvih provokacija ili akata sabotaže, kao i da se nada da će primirje opstati i da bi region mogao da se vrati miru nakon što je od kraja februara bio izložen sukobima i nestabilnošću, prenosi Rojters.

On je dodao da će Turska nastaviti da podržava napore ka trajnom miru.

13:11 Bloomberg: U Persijskom zalivu i dalje zarobljeno 800 tankera

Brodske kompanije u Evropi, Aziji i Bliskom istoku pokušavaju da shvate uslove primirja postignutog između SAD i Irana, a svoje brodove su stavili u stanje pripravnosti piše Bloomberg i dodaje da je više od 800 tankera i dalje "zarobljeno" u Persijskom zalivu, budući da je Ormuski moreuz pod strogom iranskom kontrolom od kraja februara zatvoren za nesmetanu komercijalnu plovidbu.

Iran tvrdi da je pristao na dve nedelje sigurnog prolaza u koordinaciji sa svojim oružanim snagama i unutar "tehničkih ograničenja", dok je predsednik SAD Donald Tramp najavio "potpuno, neposredno i bezbedno otvaranje".

Portparol kompanije AP Moler-Mersk A/S rekao je da primirje može da stvori tranzitne mogućnosti, ali još ne pruža potpunu pomorsku bezbednost i vlasnici brodova moraju da shvate sve potencijalne uslove koji su s tim povezani.

Brodovlasnici žure da shvate detalje primirja koje bi moglo privremeno da deblokira moreuz i, barem u teoriji, omogući izlaz za više od 800 plovila zarobljenih u Persijskom zalivu.

Brodovi koji prevoze energense čine veliki deo flote koja je zaglavljena u zalivu, pokazuju podaci obavještajne firme Kpler - trenutno je tu 426 tankera koji prevoze sirovu naftu i čista goriva, plus 34 broda za tečni naftni gas i 19 brodova za tečni prirodni gas, a ostatak prevozi suvu robu, poput poljoprivrednih ili metalnih proizvoda, ili kontejnera.

Taj vitalni plovni put je praktično zatvoren otkako su američki i izraelski napadi krajem februara naveli Iran da pojača kontrolu, što je izazvalo neviđeni krizu u snabdevanju energijom.

Ipak, ključni detalji sporazuma ostaju neizvesni.

Tokijska kompanija Nipon Jusen Kabušiki Kaiša, ujedno i jedna od najvećih svetskih brodarskih kompanija, saopštila je da pažljivo prati situaciju.

Bloomberg navodi da su brodovi svih vrsta viđeni jutros grupisane sa obe strane Ormuza, oko Dubaija u Persijskom zalivu i Hor Fakana u Omanskom zalivu.

U proteklih šest nedelja, saobraćaj kroz jednu od najprometnijih energetskih magistrala na svetu znatno se smanjio u odnosu na oko 135 plovila koja su pre sukoba prolazila kroz moreuz.

Vanredna profesorka na Institutu za odbranu i bezbednost Univerziteta Zapadne Australije Dženifer Parker rekla je da globalni brodski tokovi ne mogu ponovo da se pokrenu u roku od 24 sata.

"Vlasnici tankera, osiguravajuća društva i posade moraju da veruju da se rizik zapravo smanjio, a ne samo zaustavio", ocenila je ona.

Šef Odeljenja za pomorske poslove u Aziji u osiguravajućoj kući Vilis Tauers, Luis Hart rekao je da su planovi za prekid vatre neophodan korak, ali samo početni.

"Čak i u okviru dve nedelje očekujemo da će se aktivnosti ponovo pokrenuti na odmeren način, a ne odjednom", rekao je on.

Bivši savetnik američke obaveštajne službe majkl Predžent rekao je da je dobro videti da tržište reaguje onako kako reaguje, ali da je danas tek prvi dan privremenog primirja.

"Verovatno ćemo videti režim kako kontroliše ko se kreće, ko je za šta optužen, a kome je to uskraćeno", rekao je on.

13:08 Dže Di Vens: Ako Iranci budu pregovarali u dobroj veri, može biti postignut sporazum o miru

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da, ako Iranci budu pregovarali sa SAD "u dobroj veri", sporazum o okončanju sukoba može da bude postignut, a postignuto primirje je ocenio kao "krhko".

"Predsednik Sjedinjenih Američkih Država mi je rekao, kao i celom pregovaračkom timu - idite i radite u dobroj veri kako biste postigli sporazum. To nam je rekao da uradimo. Ako su Iranci spremni u dobroj veri da sarađuju sa nama, mislim da možemo da postignemo sporazum. On (Tramp) je nestrpljiv. Nestrpljiv je da postigne napredak.", rekao je Vens tokom posete Mađarskoj, preneo je Rojters.

On je situaciju opisao kao "krhko primirje".

Vens je precizirao da "ako" Iran pregovara "u dobroj veri", dogovor će biti postignut.

"Ali to je veliko 'ako', i na kraju krajeva, na Irancima je kako će pregovarati. Nadam se da će doneti pravu odluku", rekao je Vens.

Vens je rekao da su SAD bile razočarane Evropskom unijom po pitanju Ukrajine, ali da su i mađarski premijer Viktor Orban i italijanska premijerka Đorđa Meloni pomogli Trampovoj administraciji po tom pitanju.

"Volimo Evropu i njene kulture, Sjedinjene Američke Države su u krajnjoj liniji 'ćerka nacija' evropskog kontinenta, ali smo razočarani većim delom evropskog političkog rukovodstva, koje izgleda nije istinski zainteresovano za rešavanje rata u Ukrajini", rekao je Vens na Kolegijumu Matijas Korvinus (MCC).

On je naglasio da su SAD imale pomoć od nekih partnera poput italijanske premijerke Đorđe Meloni, koja je bila "od velike pomoći", kao i neke evropske prestonice.

"Ali najkorisniji je bio Viktor Orban, jer nas je podstakao da razumemo obe strane", zaključio je Vens.

12:28 Oglasila se i Rusija

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija pozdravlja odluku Sjedinjenih Američkih Država i Irana da ne idu putem vojne eskalacije.

"Želim da vas podsetim da smo od samog početka govorili o potrebi da se ova eskalacija brzo prebaci u mirni tok, da se sve brzo prebaci na kolosek političkih i diplomatskih kontakata i pregovora", rekao je portparol predsednika Rusije.

Peskov je dodao da se Rusija nada da će u narednim danima doći do direktnih kontakata između iranske i američke delegacije, što će omogućiti nastavak mirnih razgovora, i da će svaka strana moći da brani svoje interese ne oružanom intervencijom, već za pregovaračkim stolom.

12:21 Iran tvrdi da јe rafineriјa na ostrvu Lavan napadnuta nakon proglašenja prekida vatre

Rafineriјa nafte na iranskom ostrvu Lavan navodno je napadnuta u sredu, nekoliko sati nakon što јe obјavljeno primirјe u ratu, јavila јe iranska državna televiziјa.

U izveštaјu se navodi da se napad dogodio u 10 časova.

Dodaјe se da vatrogasci rade na obuzdavanju požara, ali da niko niјe povređen.

Niјe rečeno ko јe pokrenuo napad.

12:13 glasio se predsednik Irana

Iranski predsednik Masud Pezeškijan prvi put se oglasio povodom sporazuma o prekidu vatre između SAD i Irana.

"Prekid vatre, uz prihvatanje opštih principa koje je Iran zahtevao, plod je krvi našeg velikog mučeničkog vođe Hamneija i rezultat prisustva celog naroda na sceni", objavio je Pezeškijan na mreži X.

11:57 Napad dronovima u Kuvajtu

Kuvaјtska voјska saopštila јe da јe odgovorila na "opsežan talas" napada dronova usmerenih na naftna i energetska postroјenja uprkos obјavi o prekidu vatre.

Voјska јe saopštila da јe od srede, 8 sati uјutru, angažovala 31 dron koјi јe ciljao okrug bogat naftom.

Napadi su prouzrokovali značaјnu štetu na naftnim i električnim postroјenjima i postroјenjima za desalinizaciјu vode.

11:55 Ujedinjeni Arapski Emirati presreli iransku raketu

Uјedinjeni Arapski Emirati saopštili su u sredu popodne da njihova protivvazdušna odbrana gađa dolazeću iransku raketnu vatru.

UAE nisu precizirali gde se napad dogodio.

Obјava јe usledila nekoliko sati nakon što su Iran, SAD i Izrael postigli dvonedeljni prekid vatre u ratu.

11:43 IDF ponovo poziva na evakuaciju južnog Libana i Dahije u Bejrutu

Izraelske odbrambene snage (IDF) ponovo su danas pozvale na masovnu evakuaciju stanovništva u južnom Libanu, navodeći da se operacije protiv Hezbolaha nastavljaju uprkos primirju u Iranu.

"Kampanja u Libanu se nastavlja, a primirje ne uključuje Liban. Radi vaše bezbednosti, još jednom vas pozivamo da odmah evakuišete svoje domove i preselite se severno od reke Zahrani", naveo je na mreži Iks portparol IDF-a pukovnik Avičaj Adrai, preneo je Tajms of Izrael.

11:39 Iran traži da sporazum sa SAD potvrdi Savet bezbednosti UN

Konačni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država mora da bude potvrđen obavezujućom rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, prenela je iranska agencija Tasnim.

Prema navodima agencije, plan od 10 tačaka koji je predložio Iran, a koji će predstavljati osnovu budućih pregovora sa američkom stranom nakon povlačenja predsednika Donalda Trampa, predviđa da svi eventualni sporazumi budu odobreni obavezujućom rezolucijom Saveta bezbednosti UN.

Usvajanje takve rezolucije pretvorilo bi sporazum u obavezujuće međunarodno pravo i, kako se navodi, predstavljalo bi značajnu diplomatsku pobedu za iranski narod.

Iranski general-major Mohsen Rezaei rekao je da oružane snage ostaju u stanju "pune pripravnosti" dok ne budu potpuno sigurne da su interesi zemlje zaštićeni.

"Oružane snage su na obaraču dok ne budu potpuno uverene u obezbeđivanje interesa zemlje", poručio je Rezaei.

11:22 Zelenski: Dogovor o primirju u Iranu je ispravna odluka koja vodi ka okončanju rata

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozdravio je danas dogovor o prekidu vatre u Iranu, ističući da je to ispravna odluka koja vodi ka okončanju rata.

"To znači spasavanje života, odustajanje od uništavanja gradova i sela i omogućavanje normalnog rada elektrana i druge infrastrukture, i time obezbeđuje vreme i uslove neophodne da diplomatija da rezultate", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, Ukrajina je uvek pozivala na prekid vatre u ratu koji Rusija vodi u Evropi protiv njegove države i njegovog naroda, i dodao da Kijev podržava prekid vatre na Bliskom istoku i u Zalivu koji otvara put diplomatskim naporima. Zelenski je Moskvi poručio da je Kijev spreman da odgovori istom merom ako Rusi obustave svoje napade.

"Svima je očigledno da prekid vatre može stvoriti prave preduslove za sporazume. Razne zemlje su bile uključene u proces pregovora i važno je što su Sjedinjene Države preduzele ovaj diplomatski korak", naveo je on.

Kako je dodao, poslednjih nedelja Ukrajina je pomagala u zaštiti života na Bliskom istoku i u Persijskom zalivu, a ukrajinski stručni vojni timovi će nastaviti da rade u regionu kako bi pomogli u daljem razvoju bezbednosnih kapaciteta.

10:55 Irak ponovo otvara aerodrome i vazdušni prostor

Šef iračke Uprave za civilno vazduhoplovstvo, Bankin Rekani, rekao јe da su aerodromi i vazdušni prostor zemlje ponovo otvoreni nakon primirјa između SAD, Izraela i Irana.

On јe to obјavio nekoliko sati nakon što јe stupio na snagu dvonedeljni prekid nepriјateljstava, uz posredovanje Pakistana.

Vazdušni prostor i letovi širom regiona su poremećeni ratom. Međunarodni aerodromi u Bagdadu i Irbilu su zatvoreni, a potonji se suočio sa pretnjama i napadima.

10:34 Turska pozdravila privremeni prekid vatre proglašen u ratu u Iranu

Turska je danas saopštila da pozdravlja privremeni prekid vatre proglašen u ratu u Iranu i da se nada da će sve strane poštovati postignuti sporazum.

"Put ka trajnom miru moguć je samo kroz dijalog, diplomatiju i međusobno poverenje. Nastavićemo da pružamo svu moguću podršku za uspešan završetak pregovora koji će se održati u Islamabadu", navedeno je u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Turske, prenosi NTV.

Ministarstvo spoljnih poslova je, takođe, čestitalo Pakistanu na ulozi koju je odigrao u mirovnom procesu i poželelo nastavak svih inicijativa koje doprinose miru.

10:28 Oglasila se Kina

Kina јe pozdravila primirјe dogovoreno između Irana i Sјedinjenih Država, ali niјe potvrdila nikakve direktne razgovore sa Iranom koјi bi mogli dovesti do prihvatanja sporazuma.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning takođe јe pozdravio napore Pakistana i drugih, dodaјući bez preciziranja da јe Kina "uložila sopstvene napore".

"Zalagali smo se za mirovne pregovore i prekid vatre", rekao јe Mao u Pekingu.

On je dodao da će kineske vlasti "nastaviti da igraјu konstruktivnu ulogu u pravcu mira".

10:22 Analitičari objasnili kako će rat u Iranu promeniti Bliski istok

Nakon 40 dana uzajamnih napada, danas je konačno postignuto dvonedeljno primirje na Bliskom istoku.

Novinari portala The Conversation razgovarali su sa pet analitičara za međunarodnu politiku i Bliski istok kako bi objasnili koje su najvažnije promene, koje će se dogoditi u ovom regionu kada se rat završi.

10:18 Makron: Prekid vatre "veoma dobra stvar", Liban mora da bude obuhvaćen primirjem

Predsednik Francuske Emanuel Makron ocenio je da je dvonedeljno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana "veoma dobra stvar" i izrazio očekivanje da će se u narednim danima i nedeljama prekid vatre poštovati kako bi se omogućili pregovori o trajnom rešenju nuklearnih, balističkih i regionalnih pitanja.

Makron je na početku sastanka Saveta odbrane održanog u Jelisejskoj palati posebno istakao kritičnu situaciju u Libanu, gde su napadi prestali poslednjih sati, ali je upozorio da prekid vatre mora "u potpunosti da obuhvati Liban", preneo je portal "BFM TV".

Francuski predsednik je naveo da oko 15 zemalja, pod vođstvom Francuske, radi na ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske sirove nafte i tečnog prirodnog gasa.

10:12 IDF: Nastavljamo kopnene operacije protiv Hezbolaha u Libanu

Izraelska voјska јe u sredu saopštila da nastavlja borbe i kopnene operaciјe“ u ratu protiv libanske miliciјe Hezbolah.

Voјska јe izdala saopštenje u koјem priznaјe da se rat nastavlja, čak i nakon što јe posrednik Pakistan rekao da će Izrael obustaviti napade kao deo dvonedeljnog primirјa u ratu u Iranu.

Izrael јe odvoјeno priznao napade na Iran do primirјa.

Izraelski premiјer Benјamin Netanјahu јe raniјe izјavio da će Izrael poštovati iranski sporazum o prekidu vatre dok nastavlja borbu protiv Hezbolaha.

Izraelska voјska јe rekla ljudima u Libanu јužno od reke Zahrani da se evakuišu ka severu, a preko milion ljudi јe pobeglo. Desetine automobila su viđene kako se kreću ka јugu u zoru nakon što јe obјavljeno primirјe.

10:00 Sančez pozdravio primirje: Sada je vreme za diplomatiju, ne podržavamo one koji pale

Premijer Španije Pedro Sančez pozdravio je danas postizanje dvonedeljnog primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, postignuto uz posredstvo Pakistana i poručio da je sada vreme za diplomatiju, pravo i mir.

On je na društvenoj mreži Iks napisao da su primirja uvek dobra vest.

"Pogotovo ako vode pravednom i trajnom miru. Španija neće podržati 'one koji potpaljuju svet samo zato što se pojave s kantom' kako bi pokušali da reše sukob nakon toga. Ono što je sada potrebno su diplomatija, međunarodno pravo i MIR", napisao je Sančez.

09:08 Kako je Hamnei postigao dvonedeljno primirje sa Trampom?

Prema izvorima upoznatim sa pregovorima, vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei dao je instrukcije svojim pregovaračima da postignu dogovor sa SAD, prvi put od početka sukoba, što je dovelo do dvonedeljnog primirja i ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, objavio je Aksios.

Kako je navedeno, dok je američki predsednik Donald Tramp javno pretio potpunim uništenjem Irana, iza kulisa je vođena intenzivna diplomatska aktivnost.

09:02 Kalas: Prekid vatre prilika za diplomatiju i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza

Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas ocenila je danas da je sporazum o prekidu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana "korak nazad od ivice propasti" nakon nedelja eskalacije.

Kalas je na X naveo, dogovor stvara šansu za smanjenje pretnji, zaustavljanje raketnih napada, obnavljanje brodarstva i otvaranje prostora za diplomatski rad ka trajnom rešenju sukoba.

Posebno je naglasila da Ormuski moreuz mora ponovo da bde otvoren za prolaz.

Kalas je tokom razgovora sa pakistanskim ministrom spoljnih poslova Mišakom Darom zahvalila Pakistanu što je posredovao u postizanju ovog početnog dogovora.

08:43 Merc: Nemačka pozdravlja dvonedeljni prekid vatre između SAD i Irana

Nemački kancelar Fridrih Merc izrazio je danas podršku dvonedeljnom primirju dogovorenom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, naglašavajući značaj diplomatije i regionalne stabilnosti.

"Konačno, neke dobre vesti i iz politike! Pozdravljam odluku zaraćenih strana o prekidu vatre u iransko-iračkom ratu. Naša zahvalnost, i zahvalnost naroda celog regiona, ide svima koji su podržali ovaj sporazum - posebno Pakistanu. Ovo mora da bude odlučujući prvi korak na putu ka trajnom smirivanju, jer bi posledice nastavka rata bile nesagledive. Nemačka će podržati ovaj put diplomatije koliko god može", naveo je on na mreži Iks.

Merc je istakao da bi taj važan sporazum trebalo da bude odlučujući prvi korak ka trajnom smirivanju sukoba.

"Cilj mora da bude pregovaranje o trajnom okončanju rata u narednim danima putem diplomatskih kanala", naveo je kancelar.

08:34 Starmer pozdravio prekid vatre u Iranu

Britanski premiјer Kir Starmer putuјe u sredu u Zaliv kako bi podržao nedavno obјavljeno primirјe i šire napore za okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana.

"Prekid vatre doneće trenutak olakšanja regionu i svetu, ali mora se pretvoriti u traјni sporazum, rekao јe Starmer u saopštenju.

Velika Britaniјa јe bila uključena u međunarodne napore za obnavljanje slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu, budući da јe prošle nedelje bila domaćin međunarodnih diplomatskih i voјnih sastanaka kako bi se radilo na postkonfliktnom planu bezbednosti za taј ključni plovni put.

08:26 Drastično pale cene nafte

Primirje i vest iz Irana da će se ponovo otvoriti ključni Ormuški moreuz, kroz koji prolazi petina svetskog tečnog prirodnog gasa i sirove nafte dramatično su uticali na svetska tržišta.

Cena nafte je značajno pala, za više od 13,5 odsto, na 94 dolara po barelu za Brent, referentnu vrstu nafte, piše SkyNews.

Proizvodnja je značajno usporena u glavnim državama proizvođačima nafte na Bliskom istoku i trebaće vremena da se ponovo pokrene, pa će problemi u snabdevanju i dalje postojati.

08:21 Zemlje širom sveta slave prekid vatre

Mnoge zemlje sveta danas su pozdravile privremeni dvonedeljni prekid vatre između SAD i Irana, a među prvima su reagovali Južna Koreja, Novi Zeland, Irak, Australija, Japan i Pakistan, izjavili su međunarodni izvori.

Ministarstvo spoljnih poslova Južne Koreje izrazilo je nadu da će "pregovori biti uspešno završeni" i da će "mir i stabilnost na Bliskom istoku uskoro biti obnovljeni", uz želje za "slobodnom i bezbednom plovidbom svih brodova kroz Ormuski moreuz", preneo je "Gardijan".

8:10 Nafta odmah otišla ispod 95 dolara za barel

Cene nafte padaju nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio prekid vatre s Iranom.

Barel sirove nafte tipa Brent, koja je referentna za ceo svet, jeftiniji je za oko 13,6 odsto i sada košta 94,5 dolara.

Cena nafte kojom se trguje na američkoj berzi pala je za oko 14,3 odsto na 96,8 dolara.

7:47 Tramp: Iranski uranijum savršeno zbrinut, čujem da je i Kina ubeđivala Teheran

Američki predsednik Donald Tramp je nakon objave prekida vatre s Iranom kazao za AFP da nema sumnje da su SAD izvojevale "totalnu i potpunu pobedu" ovim sporazumom.

On je rekao je da će iranski obogaćeni uranijum biti "savršeno zbrinut" u okviru sporazuma.

- U suprotnom se ne bih nagodio - rekao je Tramp, ne navodeći nikakve detalje o tome šta će se desiti s uranijumom.

Tramp je upitan da li bi se vratio svojim prvobitnim pretnjama da će uništiti iranske elektrane i mostove ako sporazum propadne.

- Moraćete da vidite - odgovorio je on.

Predsednik SAD, koji bi trebalo da putuje u Kinu narednog meseca kako bi se sastao sa kineskim kolegom Si Đinpingom, upitan je i da li je Peking bio uključen u navođenje svog ključnog saveznika Teherana da pregovara o prekidu vatre.

- Čujem da jeste - naveo je Tramp.

7:45 Nastavljeni raketni napadi uprkos prekidu vatre

Raketni napadi na Izrael i više zemalja Persijskog zaliva registrovani su rano jutros, svega nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio dogovor o dvonedeljnom primirju sa Iranom, javljaju svetske agencije.

U Izraelu i nekoliko zalivskih država oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost.

Oružane snage Kuvajta i Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštile su da rade na presretanju nadolazećih projektila i dronova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina potvrdilo je aktiviranje sirena i pozvalo stanovništvo da potraži skloništa.

Upozorenje na moguću opasnost izdao je i sistem civilne zaštite Saudijske Arabije za područje Al-Kara.

Izraelska vojska saopštila je da je identifikovala više talasa projektila lansiranih iz Irana i da preduzima mere za njihovo presretanje.

Prema podacima hitne službe Magen David Adom, timovi su na terenu na više lokacija u centralnom delu Izraela gde su zabeleženi udari.

Istovremeno, izraelski vojni portparol potvrdio je za CNN da Izrael nastavlja sa udarima na ciljeve u Iranu.

Ta izjava je u suprotnosti sa ranijim saopštenjem visokih zvaničnika Bele kuće, prema kojem se Izrael složio sa prekidom vatre i obustavom bombardovanja tokom dvonedeljnog primirja.

07:21 Rusija i Kina uložile veto na rezoluciju SB UN o otvaranju Ormuskog moreuza

Rusija i Kina uložile su u utorak veto na rezoluciju Saveta bezbednosti UN o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, nakon što je tekst rezolucije više puta prilagođavan kako bi se te dve zemlje potencijalno uzdržale od ulaganja veta, preneo je CBS.

Za usvajanje rezolucije glasalo je 11 zemalja, Kolumbija i Pakistan bili su protiv, a Rusija i Kina upotrebile su pravo na veto, ali, kako navodi CBS, nije sigurno da bi rezolucija imala uticaja na razvoj situacije u slučaju da je bila usvojena.

U prvobitnom tekstu rezolucije koji je predložio Bahrein, predviđeno je da zemlje mogu da upotrebe "sva neophodna sredstva", uključujući vojne akcije, kako bi se povratio tranzit plovila kroz Ormuski moreuz, nakon čega su se Rusija, Kina i Francuska, koje imaju pravo veta u SB UN, usprotivile kako bi se iz teksta rezolucije izbacila bilo kakva upotreba vojne sile.

Tekst rezolucije više puta je menjan kako bi se i njene odredbe ograničile samo na Ormuski moreuz, odnosno kako se ne bi odnosile na susedne vode.

U tekstu rezolucije na koju su juče Kina i Rusija uložile veto navodi se da se "zemlje zainteresovane za komerijalno korišćenje pomorskih ruta u Ormuskom moreuzu pozivaju da koordinišu napore odbrambene prirode i srazmerne okolnostima, kako bi doprinele obezbeđivanju bezbednosti i sigurnosti plovidbe kroz Ormuski moreuz".

06:58 Indonezija pozdravila prekid vatre u Iranu

Indoneziјa pozdravlja prekid vatre u ratu sa Iranom i poziva sve strane da poštuјu suverenitet, teritoriјalni integritet i diplomatiјu, rekla јe Ivon Mevenkang, portparolka Ministarstva spoljnih poslova.

06:33 Sirene se oglasile u Bahreinu

Bahrein јe u sredu uјutru oglasio sirene za raketnu uzbunu, nekoliko sati nakon što su SAD i Iran saopštili da su postigli dvonedeljni prekid vatre u ratu za pregovore.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina obјavilo јe upozorenje.

Iz primirјa niјe bilo odmah јasno kada će ono početi.

Iran јe nakon obјave ispalio rakete na države Persiјskog zaliva i Izrael.

06:12 Ponovo se oglasio Tramp

Američki predsednik Donald Tramp ponovo se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth social nakon što je postignuto dvonedeljno primirje na Bliskom istoku.

"Veliki dan za svetski mir! Iran želi da se to desi, dosta im je! Isto tako, i svi ostali! Sjedinjene Američke Države će pomoći u vezi sa povećanjem saobraćaja u Ormuskom moreuzu. Biće mnogo pozitivnih akcija! Zaradiće se veliki novac. Iran može da započne proces rekonstrukcije. Punićemo se zalihama svih vrsta i samo ćemo se "motati" kako bismo bili sigurni da sve ide dobro. Uveren sam da hoće. Baš kao što doživljavamo u SAD, ovo bi moglo biti zlatno doba Bliskog istoka!!!", napisao je Tramp.

06:01 Ključni most između Saudijske Arabije i Bahreina ponovo otvoren

Nasip kralja Fahda, ključni most koјi povezuјe Saudiјsku Arabiјu i ostrvsko kraljevstvo Bahrein, ponovo јe otvoren u sredu uјutru nakon višesatnog zatvaranja zbog moguće vatre iz Irana.

Uprava za nasip kralja Fahda јe u svom saopštenju na X saopštila da јe saobraćaј vozila nastavljen.

05:55 Stižu prve reakcije iz UN

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš oglasio se nakon što su SAD i Iran pristale na dvonedeljno primirje.

On je pozvao sve strane da se pridržavaјu uslova primirјa kako bi se otvorio put ka traјnom i sveobuhvatnom miru u regionu.

"Gutereš takođe poziva strane da se pridržavaјu svoјih obaveza prema međunarodnom pravu, rekao јe portparol Stefan Dižarik u saopštenju kasno u utorak.

On je dodao da međunarodno pravo zahteva zaštitu civila i civilne infrastrukture.

05:36 Islamski otpor u Iraku saopštio јe da će obustaviti operaciјe na dve nedelje

Islamski otpor u Iraku, krovna grupa iračkih miliciјa koјe podržava Iran, saopštila јe u sredu uјutru da će obustaviti svoјe operaciјe u Iraku i regionu na dve nedelje.

Obјava јe usledila nekoliko sati nakon što su se SAD i Iran dogovorili o dvonedeljnom prekidu vatre.

Miliciјe koјe podržava Iran u Iraku preuzele su odgovornost za desetine napada na američke baze i druge obјekte u zemlji u znak solidarnosti sa Teheranom od početka rata.

05:24 Problemi sa naftom neće biti rešeni preko noći

Raspetljavanje najvećeg poremećaja u istoriji tržišta nafte neće se dogoditi brzo ni lako, a to znači kontinuirano visoke cene i oskudicu u glavnim zemljama uvoznicama.

Najvažnije što treba pratiti nakon sporazuma o prekidu vatre između SAD i Irana jeste da li on vlasnicima tankera daje dovoljno sigurnosti da započnu obnavljanje velikog prometa nafte, naftnih derivata i druge robe kroz Ormuski moreuz, piše Axios.

"Mere izgradnje poverenja u narednim danima biće ključne za obnavljanje isporuka", rekao je Džo Brusuelas, glavni ekonomista u firmi za finansijske usluge i konsultantske usluge RSM US.

On napominje da će osiguranje za tankere morati da bud ponovo uspostavljeno, a to znači utvrđivanje specifičnih uslova koje Iran može da nametne, a koji su trenutno nejasni.

Podsetimo, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je u saopštenju da će bezbedan prolaz tokom naredne dve nedelje "biti moguć koordinacijom sa iranskim oružanim snagama i uz dužno razmatranje tehničkih ograničenja".

05:01 Izrael se oglasio

Nekoliko sati nakon objave američkog predsednika Donalda Trampa, kancelarija premijera Izraela Benjamina Netanjahua izdala je saopštenje u kojem pozdravlja prekid vatre između SAD i Irana, ističući da se on ne odnosi na Liban, uprkos tvrdnjama pakistanskih posrednika o suprotnom.

"Izrael podržava odluku predsednika Trampa da obustavi napade na Iran na dve nedelje, pod uslovom da Iran odmah otvori moreuz i obustavi sve napade na SAD, Izrael i zemlje u regionu", navodi se u saopštenju premijerskog kabineta objavljenom samo na engleskom jeziku.

04:53 Tramp se oglasio nakon dogovorenog prekida vatre

Američki predsednik Donald Tramp rekao je za AFP da će iranski uranijum biti "savršeno rešen" u okviru dvonedeljnog sporazuma o prekidu vatre sa Teheranom.

"To će biti savršeno rešeno ili ne bih pristao na dogovor", rekao je Tramp u telefonskom intervjuu kada su ga pitali šta će se desiti sa obogaćenim iranskim uranijumom.

Dodaje da su Sjedinjene Države izvojevale "potpunu i apsolutnu pobedu. 100%. Nema sumnje u to".

04:32 Bela kuća proglasila pobedu

Bela kuća je proglasila pobedu nakon objave o prekidu vatre sa Iranom, iako Izrael još nije dao zvaničan odgovor.

"Ovo je pobeda za Sjedinjene Države koju su predsednik Tramp i naša neverovatna vojska omogućili", rekla je portparolka Bele kuće Karolina Livit u objavi na društvenim mrežama, dodajući da je "on doneo ponovno otvaranje Ormuskog moreuza".

Livit napominje da je predsednik od početka rekao da će Operacija Epski bes biti operacija od četiri do šest nedelja, dodajući da su SAD "postigle i premašile naše osnovne vojne ciljeve za 38 dana".

Očekuje se da će američki ministar odbrane Pit Hegset i general Den Kejn, predsednik Združenog generalštaba, govoriti u sredu ujutru, rekla je Livit.

"Uspeh naše vojske stvorio je maksimalnu prednost, omogućavajući predsedniku Trampu i timu da se uključe u teške pregovore koji su sada stvorili otvor za diplomatsko rešenje i dugoročni mir", napisala je Livit.

04:22 Zastave SAD i Izraela zapaljene u Teheranu

Provladini demonstranti na ulicama iranske prestonice u sredu ujutru, nakon što je objavljen prekid vatre, uzvikivali su: "Smrt Americi, smrt Izraelu!!

Organizatori su u jednom trenutku pokušali da smire demonstrante, ali su oni nastavili da skandiraju, paleći američke i izraelske zastave na ulici.

To pokazuje kontinuirani bes tvrdokornih pristalica, koji su se pripremali za ono što su mnogi pretpostavljali da će biti apokaliptična bitka sa SAD.

04:18 Mirovni plan u 10 tačaka: Šta to Iran traži i šta u planu "bode oči"?

Iran će, prema državnim medijima, prihvatiti kraj rata tek kada detalji budu finalizovani u skladu sa mirovnim planom od 10 tačaka koji su, kako se navodi, dostavili SAD preko pakistanskih posrednika.

Spisak od 10 tačaka koji su objavili državni mediji uključuje niz uslova koje su SAD ranije odbijale.

04:03Uslovi za primirje različiti u zavisnosti od jezika?

Iran je, navodno, u persijskoj verziji svog plana prekida vatre od 10 tačaka uključio frazu "prihvatanje obogaćivanja" za svoj nuklearni program, nešto što je nedostajalo u engleskim verzijama koje su iranski diplomati podelili sa novinarima, javlja AP.

Nije bilo odmah jasno zašto taj termin nedostaje.

Međutim, Tramp je rekao da je potpuno okončanje iranskog nuklearnog programa ključna tačka rata.

Tramp je, nakon što je Iran objavio svoj plan od 10 tačaka, opisao ga kao prevarantski, bez detaljnijeg objašnjenja.

03:55 Od "smrti civilizacije" do prekida vatre: Šta se dešavalo u haotičnih 10 sati?

Donald Tramp, predsednik SAD, je na mreži Truth Social objavio da je pristao na dvonedeljni prekid vatre sa Iranom. Njegov post objavljen je u 00.32 po srpskom vremenu u sredu.

Njegova pretnja da će "cela civilizacija umreti" ako Teheran ne otvori ponovo Ormuski moreuz, takođe objavljena na njegovoj društvenoj mreži, stigla je dan ranije, u utorak u 14.06 po našem vremenu...

Autor: Marija Radić