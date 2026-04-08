DRASTIČAN PAD CENA NAFTE: Barel pao ispod 100 dolara nakon Trampovog dogovora sa Iranom

Svetska tržišta reagovala na primirje: Nafta pojeftinila za više od 15 odsto, berze i bitkoin u snažnom porastu.

Cene nafte na svetskim tržištima doživele su danas oštar pad, spustivši se ispod granice od 100 dolara po barelu, odmah nakon objave američkog predsednika Donalda Trampa da je postignut dogovor o dvonedeljnom primirju sa Iranom.

Ovaj diplomatski zaokret trenutno je stabilizovao tržišta i uklonio strah od dugotrajne energetske krize.

Pad cena veći od 13 odsto

Investitori su na vest o prekidu vatre reagovali rasprodajom naftnih fjučersa:

Brent nafta: Cena je pala za 14,51 dolar (13,3%) na 94,76 dolara po barelu.

WTI nafta: Američka nafta zabeležila je još veći pad od 17,16 dolara (15,2%) i sada iznosi 95,79 dolara.

Globalni oporavak berzi

Dok cene energenata padaju, poverenje u svetsku ekonomiju raste. Indeksi na vodećim svetskim berzama beleže značajne dobitke:

Wall Street: Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq su u zelenom, sa rastom od preko dva odsto.

Azijska tržišta: Japanski Nikkei i južnokorejski Kospi takođe beleže snažan skok vrednosti.

Rast kriptovaluta

Pozitivne vesti sa Bliskog istoka prelile su se i na tržište digitalne imovine. Bitkoin je ojačao za 3,4 odsto i njegova vrednost trenutno iznosi 71.664 dolara.

Analitičari ocenjuju da je dvonedeljno primirje ključni faktor koji je omogućio "hlađenje" tržišta, a dalji kretanje cena zavisiće od toga da li će ovaj privremeni dogovor prerasti u trajniji sporazum.

Autor: D.S.