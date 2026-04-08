UAE: Izašli smo kao pobednici iz rata koji smo želeli da izbegnemo

Visoki diplomatski izaslanik Ujedinjenih Arapskih Emirata Anvar Gargaš izjavio je danas da su UAE "trijumfovali u ratu koji su želeli da izbegnu", zahvaljujući snažnoj nacionalnoj odbrani koja je očuvala suverenitet i dostojanstvo zemlje, istovremeno štiteći ključna dostignuća pred "agresijom".

"UAE su izašli kao pobednici iz rata koji smo iskreno želeli da izbegnemo", napisao je Gargaš na mreži Iks.

On je naglasio da su UAE sada spremni da upravljaju složenim regionalnim izazovima sa "većim resursima, dubljim uvidom i čvršćom sposobnošću da utiču na budućnost i oblikuju je".

On je dodao da su snaga, otpornost i postojanost zemlje dodatno ojačale "model preporoda UAE".

Autor: Marija Radić