ŠOK U VAŠINGTONU: Šumer nazvao Trampa 'vojnim kretenom', Amerika u gorem stanju nego ikad

Vođa manjine u Senatu Čak Šumer, demokrata, nazvao je predsednika SAD Donalda Trampa "vojnim kretenom" tvrdeći da je nacija sada "u gorem položaju" u poređenju sa vremenom kada je vrhovni komandant prvi put pokrenuo ratne napore u Iranu.

"Tramp je vojni kreten. Njegov rat, sa cenom od 44 milijarde dolara i gasom od preko 4 dolara, učinio nas je danas gorima nego što smo bili kada ga je započeo", tvrdio je Šumer u objavi i dodao:

"A ako ponovo pokrene ovaj rat, bićemo u još gorem stanju. Moramo usvojiti našu Rezoluciju o ratnim ovlašćenjima kako bismo zauvek okončali ovaj rat", dodao je senator.

Podsetimo, nakon što je u utorak ujutru upozorio da će čitava "civilizacija večeras umreti i da se nikada više neće vratiti", Tramp je kasnije u utorak uveče objavio da je postignut dvonedeljni sporazum o prekidu vatre sa Iranom. Najavljen je nastavak pregovora u Pakistanu i moguće smirivanje napetosti na Bliskom istoku.

