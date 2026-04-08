Kancelarija za medije vlade u Gazi: Od početka rata u Gazi ubijeno 262 novinara

Kancelarija za medije vlade u Gazi saopštila je danas da je ubistvom dopisnika Al Džazire Mohameda Višaha broj ubijenih novinara otkako je počeo rat u Gazi porastao na 262.

Kancelarija je u saopštenju osudila ubistva i "sistematsko targetiranje, ubijanje i likvidaciju palestinskih novinara, koje vrše izraelski okupatori", prenosi Al Džazira.

"Smatramo izraelsku okupaciju, administraciju Sjedinjenih Američkih Država i zemlje saučesnice u zločinu genocida, poput Velike Britanije, Nemačke i Francuske, u potpunosti odgovornima za počinjenje ovih gnusnih i brutalnih zločina", navodi se u saopštenju.

Primirje između palestinskd militantnd grupd Hamas, koja upravlja Gazom od 2007. godine i Izraela stupilo na snagu u oktobru prošle godine, ali se strane međusobno optužuju za kršenje primirja.

Ministarstvo zdravlja Gaze saopštilo je da je od početka primirja u izraelskim napadima stradalo najmanje 700 ljudi, dok Izrael navodi da su četiri vojnika ubili militanti u Gazi u istom periodu.

Autor: D.Bošković