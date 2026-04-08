Kancelarija za medije vlade u Gazi: Od početka rata u Gazi ubijeno 262 novinara

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Jehad Alshrafi ||

Kancelarija za medije vlade u Gazi saopštila je danas da je ubistvom dopisnika Al Džazire Mohameda Višaha broj ubijenih novinara otkako je počeo rat u Gazi porastao na 262.

Kancelarija je u saopštenju osudila ubistva i "sistematsko targetiranje, ubijanje i likvidaciju palestinskih novinara, koje vrše izraelski okupatori", prenosi Al Džazira.

"Smatramo izraelsku okupaciju, administraciju Sjedinjenih Američkih Država i zemlje saučesnice u zločinu genocida, poput Velike Britanije, Nemačke i Francuske, u potpunosti odgovornima za počinjenje ovih gnusnih i brutalnih zločina", navodi se u saopštenju.

Primirje između palestinskd militantnd grupd Hamas, koja upravlja Gazom od 2007. godine i Izraela stupilo na snagu u oktobru prošle godine, ali se strane međusobno optužuju za kršenje primirja.

Ministarstvo zdravlja Gaze saopštilo je da je od početka primirja u izraelskim napadima stradalo najmanje 700 ljudi, dok Izrael navodi da su četiri vojnika ubili militanti u Gazi u istom periodu.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Svet

Hamas saopštio da je ubijeno najmanje 70 ljudi u Gazi dok su čekali isporuku pomoći

Svet

Ministarstvo zdravlja u Gazi: Od početka rata ubijeno 25.295 Palestinaca, ranjeno 63.000

Svet

PRONAĐENO TELO VOĐE HAMASA U TUNELU U GAZI?! Ciljana je bolnica, čeka se oglašavanje Izraela

Svet

PREKID VATRE SVE BLIŽI UPRKOS NAPADIMA U GAZI: U jednom danu stradalo 72 Palestinaca, izraelski ministar ide u Vašington kod Trampa

Svet

Pokolj u Gazi: Mrtvi na sve strane

Svet

Hamas: Sporazum o prekidu vatre u Gazi na ivici da bude postignut