IRAN ZAPRETIO SAD I IZRAELU: Odgovorićemo ako se agresije na Liban nastave

Iranksa Revolucionarna garda (IRCG) upozorila je danas da će odgovoriti ako se napadi Izraela na Liban nastave, javili su državni mediji.

U saopštenju se ističe da će IRCG pružiti "odgovor koji izaziva žaljenje" ako se napadi na Liban odmah ne prekinu.

- Oštro upozoravamo Sjedinjene Države koje krše zakletvu i njihovog cionističkog partnera u pokolju. Ako se agresije na dragi Liban ne okončaju odmah, ispunićemo svoju dužnost i pružiti odgovor koji izaziva žaljenje zlonamernim agresorima u regionu - piše u saopštenju, prenosi Bi-bi-si.

Istovremeno, neimenovani zvaničnika IRCG-a je rekao sa "svaki napad na ponosni Hezbolah predstavlja napad na Iran".

U današnjim izraelskim napadima širom Libana poginule su najmanje 254 osobe, dok je 1.165 ljudi ranjeno. Izraelska vojska izvela je jutros najjači talas vazdušnih napada na jug Libana gađajući 100 ciljeva u roku od 10 minuta, saopštile su Izraelske odbrambene snage (IDF).

Prema navodima IDF, mete napada u Bejrutu, dolini Bekaa i na jugu Libana obuhvatale su komandne centre Hezbolaha i drugu vojnu infrastrukturu.

Autor: Iva Besarabić