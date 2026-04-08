'MORAŠ DA PRIČAŠ BRŽE' Novinarka rešetala Trampa pitanjima: On prekinuo intervju

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein ||

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Liban nije obuhvaćen dvonedeljnim sporazumom o primirju između Izraela i drugih strana, ističući da je sukob sa Libanom zaseban slučaj. Novinarka Liz Lenders ga je potom pitala da li žali zbog objave na platformi Truth Social, što je izazvalo snažnu reakciju Trampa.

Novinarka "PBS NewsHoura" je na platformi Iks napisala da ga je pitala da li je video napade na Liban.

- Da, oni nisu bili uključeni u dogovor - rekao je Tramp. Dodao je da je razlog tome Hezbolah i poručio da će se i to pitanje rešiti.

- Zbog Hezbolaha. Nisu bili uključeni u dogovor. I to će se rešiti. Sve je u redu - rekao je.

"Moraš da pričaš brže"

Novinarka je zatim pitala da li mu smeta što Izraelci nastavljaju napade na njih, na šta je Tramp odgovorio:

- To je deo dogovora, svi to znaju. To je zaseban sukob. U redu? Moraš da pričaš brže - naveo je.

Potom ga je pitala da li žali zbog objave na Truth Socialu o uništenju jedne civilizacije i napomenula da je ta izjava izazvala snažne reakcije demokrata.

Tramp je tada spustio slušalicu, napisala je Lenders.

Dogovor o prekidu vatre

Podsećamo, rat između Irana, Amerike i Izraela ušao je u 40. dan. Predsednik SAD Donald Tramp jutros je, sat pre isteka roka koji je dao Iranu za otvaranje Ormuskog moreuza, saopštio da se Iranom dogovorio o dvonedeljnom prekidu vatre.

