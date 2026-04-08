Skandal u Ukrajini: Počasna konzulka potpuno gola na drvetu

Počasni konzulat Ukrajine u Dominikanskoj Republici je otvoren 21. marta, a za počasnog konzula imenovana je Viktorija Jakimova (37).

Imenovanje je izazvalo debatu, jer je Jakimova ranije radila kao foto-model, na šta je ona uzvratila "da ne krije svoju prošlost" i da "ima pravo da promeni svoj karijerni put".

Dodala je i da "zahvaljujući otvaranju konzulata, Ukrajinci u Dominikanskoj Republici imaju priliku da dobiju važne konsultacije i pomoć".

Istakla je i da njen rad finansira njena porodica, kao i suprug s kojim je provela 13 godina, "ali koji nažalost više nije sa nama".

Jakimova je poreklom iz Odese, i kako su mnogi svetski mediji preneli, studirala je na Državnom ekonomskom univerzitetu u Odesi.

Osim svoje diplomatske uloge, Jakimova radi u kompaniji koja razvija softver za logističke kompanije. Trenutno živi u La Romani.

Međutim, proteklih dana Jakimova se našla u centru skandala - u javnost su isplivale njene gole i fotografije u toplesu.

I dok društevene mreže "gore, jedni je osuđuju zbog golotinje, drugi je brane.

"Prvi put se 'ne stidimo našeg konzula'", bio je jedan u nizu sarkastičnih komentara o "icu države" i "napretku u diplomatskoj službi".


"Ove fotografije nisu dovoljan dokaz da ova počasna konzulka ne može biti efikasna", istakao je bivši ministar spoljnih poslova Pavlo Klimkin.

"Verujem da svako ima pravo na svoj put i svoje odluke. Ovo je deo mog života i moje priče. Iskreno, ne vidim svrhu u skrivanju ili brisanju bilo čega - ovo je moje iskustvo, moj rad i moj izbor", zaključila je Jakimova.

POVEZANE VESTI

Domaći

Zavirite u luks vilu na Dominikani: Mile Kitić i Marta pukli 300.000 evra na ovu oazu mira, pogled kao iz snova (FOTO)

Svet

UMRO PARTIJARH FILARET: Poslednje dane proveo u bolnici

Domaći

'SVAKO IMA PRAVO DA RADI ŠTA HOĆE, A ONO ŠTO NE ZNA - TO GA I NE BOLI' Marta Savić otvorila dušu o braku, karijeri, biznisu...

Društvo

Mongolija ostaje čvrst saveznik Srbije! Vladimir Stolović imenovan za počasnog konzula ove zemlje

Svet

PODIGLA JE NA NOGE CELU AMERIKU: Otkriven uzrok misteriozne smrti mlade i potpuno zdrave žene

Hronika

UKORIČENA SVESKA, U NJOJ ZARTAN CILJ - 10 MILIONA DOLARA! Otkriveni novi dokazi o švercu kokaina u koji je umešan srpski narko-bos kog traži i Tramp!