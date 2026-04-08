Skuplje gorivo menja navike vozača u ovoj EU zemlji: Dižu nogu sa gasa - Radari miruju, kazni znatno manje

Visoke cene benzina i dizela zakočile su nemačke vozače. Na autoputevima se vozi znatno sporije, mnogi se drže brzine od 120 km/h, a rezultat toga je i ređe "blicanje" policijskih radara.

- Broj onih koji jure se osetno smanjio. Većina vozača vozi sporije, ustalili su se na brzini od 110 do 120 km/h - rekao je Patrik Martin, šef policijske uprave savezne pokrajine Tiringije, na upit BILD-a.

Martin, koji svakodnevno putuje 60 kilometara autoputem na posao, primetio je da su posebno usporili radnici koji putuju na posao. Iznimka su tek službena vozila: "To su ljudi kojima šef plaća gorivo. Kod njih se ne oseća nikakva promena."

Radari miruju: Pad prekršaja i do 60 odsto

Defanzivna vožnja rezultirala je manjim brojem kazni za prebrzu vožnju. Nadzor saobraćaja u okrugu Herford u Severnoj Rajni-Vestfaliji prošlog meseca zabeležio je 3.580 prekršaja, dok je u martu prošle godine taj broj bio 5.139.

Čak i u gradovima vozači "dižu nogu s gasa": broj onih koje je radar uhvatio u gradu pao je za više od 60 odsto. Načelnik okruga, Patrik Albreht, rekao je za BILD: "Rat u Iranu i povezani troškovi goriva mogli bi biti faktori koji igraju ulogu, iako se to ne može sa sigurnošću tvrditi." Službene brojke za sve savezne autoputeve još se očekuju.

Činjenica je da potrošnja goriva raste disproporcionalno sa brzinom. Ako automobil pri brzini od 120 km/h troši između 5 i 7 litara, pri 160 km/h ta brojka skače na 10 litara. Kod nekih modela potrošnja se povećava za više od 50 odsto.

Autor: D.Bošković