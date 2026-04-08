OPERACIJA 'RIKA LAVA': IDF zadao odlučujući udarac iranskom režimu uz poruku da kampanja još uvek nije gotova

Izraelske odbrambene snage (IDF) zvanično su proglasile pokretanje i uspešno sprovođenje strateške operacije pod nazivom „Rika lava“, čiji je primarni cilj zadavanje razornih udaraca iranskom režimu i dugoročna eliminacija svih egzistencijalnih pretnji usmerenih protiv države Izrael.

Vojni vrh u Tel Avivu naglašava da je ova kampanja bila suštinski važna za opstanak zemlje, fokusirajući se na potpuno neutralisanje izvora terora i vojnih pretnji koje dolaze iz Teherana.

Tokom intenzivnih dejstava, izraelska vojska je nanela teške gubitke svim sistemima i kapacitetima iranskog režima, uključujući fizičku eliminaciju najvišeg rukovodstva i teško oštećenje komandnih i kontrolnih centara. Poseban fokus operacije bio je na uništenju vojne industrije i kompleksnih sistema balističkih raketa, dok su najznačajniji strateški efekti postignuti preciznim udarima na iranski nuklearni program. Izraelska armija je tokom ove kampanje uspešno upravljala složenim operacijama na više frontova istovremeno, dostižući sve zacrtane ciljeve koji su u mnogim ključnim segmentima čak i prevazišli inicijalna očekivanja vojnog vrha.

Iako su postignuti ogromni uspesi, zvaničnici IDF-a jasno poručuju da ova kampanja još uvek nije privedena svom kraju. Izraelska vojska ostaje u stanju pune pripravnosti, budna i spremna da reaguje u svakom trenutku, baš kao što je to bio slučaj tokom svih dana trajanja operacije. Naglašeno je da će vojska zadržati maksimalan nivo opreza, kako u odbrambenim tako i u ofanzivnim aktivnostima, ne ostavljajući prostor za bilo kakvo opuštanje dok se ne osigura potpuna bezbednost.

Izrael je odlučan u nameri da deluje protiv svakog pokušaja ugrožavanja ili narušavanja bezbednosti svojih građana, bez obzira na to odakle pretnja dolazi. Ovakav stav potvrđuje da će se vojna sila koristiti protiv svake nove provokacije, čime se postavlja trajni štit oko nacionalnih interesa. Buduće operacije će, prema najavama, biti usmerene na održavanje postignute prednosti i sprečavanje iranskog režima da obnovi svoje destruktivne kapacitete koji bi mogli ponovo postati pretnja miru u regionu.

Autor: Pink.rs