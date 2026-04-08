NAJVEĆE CURENJE PODATAKA U ISTORIJI KINE: Kineski 'Sajber Černobilj' iili sumrak apsolutne kontrole podataka?

U svetu visoke tehnologije i geopolitičkog nadmetanja, podaci su postali moderni ekvivalent nuklearnog arsenala, a njihova zaštita temelj nacionalne suverenosti. Vest koja ovih dana potresa globalnu bezbednosnu zajednicu – o navodnom izvlačenju deset petabajta podataka iz Nacionalnog superkompjuterskog centra u Tjandžinu – ne predstavlja samo običan hakerski napad, već potencijalni „Sajber Černobilj“ kineskog naučno-odbrambenog ekosistema. Ukoliko se ispostavi da je grupa „Flaming China“ zaista mesecima neopaženo operisala unutar digitalnog jezgra koje opslužuje kineske vazduhoplovne i raketne programe, onda prisustvujemo najvećem proboju obaveštajne barijere u modernoj istoriji.

Sama zapremina od deset petabajta, iako je mnogi stručnjaci uzimaju sa dozom opravdanog profesionalnog skepticizma zbog logističkih izazova takvog transfera, nosi zastrašujuću simboliku. Nacionalni centar u Tjandžinu nije obična baza podataka; to je mozak koji procesira simulacije nuklearne fuzije, nacrte balističkih raketa i najosetljivija istraživanja u domenu bioinformatike. Ako su dokumenti označeni kao državna tajna, uključujući šeme bombi i vazduhoplovna istraživanja giganata poput AVIC-a i COMAC-a, zaista završili na crnom tržištu, Kina se suočava sa decenijskom regresijom u svojoj trci za tehnološku prevlast.

Ovaj incident otvara suštinsko pitanje o ranjivosti centralizovanih sistema koji obrađuju kritične podatke. Paradoks je očigledan: što je sistem moćniji i centralizovaniji, to je njegova penetracija razornija. Analitičari koji su imali uvid u uzorke podataka, poput video simulacija „bunker-buster“ projektila, potvrđuju da sadržaj odražava upravo ono što bi se očekivalo od centra ovakvog ranga. Ovde više nije reč samo o krađi intelektualne svojine, već o dubokom uvidu u samu vojnu doktrinu i tehničke limite kineske odbrane, što protivniku omogućava kreiranje asimetričnih odgovora pre nego što prototipovi uopšte napuste laboratorije.

Zabrinjavajuća je i činjenica da su napadači navodno mesecima bili unutar sistema, koristeći kriptovalute kao sredstvo za trgovinu ukradenim tajnama, što ukazuje na potpuni kolaps detekcije i unutrašnje kontrole. Dok Peking za sada održava zid ćutanja, digitalni tragovi na mračnom vebu sugerišu da se integritet kineskog odbrambenog ekosistema nalazi pred najtežim ispitom do sada. Ovaj slučaj mora poslužiti kao opomena svim državnim akterima da digitalne tvrđave, bez obzira na njihovu procesorsku moć, često stoje na veoma krhkim nogama ukoliko se zanemari dinamika hibridnih pretnji i stalna evolucija sajber špijunaže.