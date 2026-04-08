PENTAGON SAOPŠTIO: OPERACIJA 'EPSKI BES' ZAVRŠENA OSTAJEMO NA OPREZU DA REAGUJEMO

Posle manje od 40 dana nemilosrdnih vojnih akcija, američke združene snage su ispunile sve ciljeve operacije „Epic Fury“ koje je postavio predsednik Donald Tramp. Sinoć su iranski lideri konačno pristali na prekid vatre i saradnju na planu koji uključuje bezuslovno otvaranje Ormuskog prolaza i potpuno napuštanje svih ambicija za razvoj nuklearnog oružja. Ministar spoljnih poslova Irana potvrdio je u zvaničnom saopštenju da Teheran prihvata pregovore sa Sjedinjenim Državama, uz obavezu da tokom naredne dve nedelje osigura bezbedan prolaz za sve brodove kroz moreuz.

Predsednik Tramp je na društvenim mrežama ovaj trenutak opisao kao veliki dan za mir u svetu, predviđajući stabilnu budućnost za Iran i njegove susede uz ocenu da bi ovo moglo postati „zlatno doba“ Bliskog istoka. Borbene operacije, koje su započete 28. februara sa jasnim ciljem uništenja iranskih ofanzivnih projektila, njihove proizvodnje, mornarice i ostale ključne bezbednosne infrastrukture, zvanično su okončane nakon što je Pentagon potvrdio da su svi zadaci izvršeni.

Tokom jutarnjeg brifinga u Pentagonu, sekretar Hegseth je istakao da je američka vojska, u tesnoj saradnji sa izraelskim partnerima, ostvarila svaki pojedinačni cilj tačno prema planu i predviđenom rasporedu. On je naglasio da se iranska mornarica sada nalazi na dnu mora, dok je njihovo vazduhoplovstvo praktično zbrisano, čime su Sjedinjene Države uspostavile apsolutnu kontrolu nad nebom te zemlje. Prema njegovim rečima, iranski raketni program je funkcionalno uništen, uključujući lansere, proizvodne pogone i postojeće zalihe koje su decenijama građene, a sada su potpuno desetkovane.

General vazduhoplovnih snaga Dan Caine, načelnik Združenog generalštaba, precizirao je da je tokom 38 dana borbi pogođeno više od 13.000 ciljeva, pri čemu je uništeno oko 80 odsto iranskih sistema protivvazdušne odbrane i više od 450 skladišta balističkih projektila. Procene ukazuju da je potopljeno preko 90 odsto regularne iranske flote, što iznosi približno 150 brodova na dnu okeana, uz polovinu jurišnih čamaca Revolucionarne garde. Caine je dodao da je odbrambena industrijska baza Irana razedna do temelja, naglasivši da je pogođeno 90 odsto fabrika oružja, uključujući sve pogone za proizvodnju jurišnih dronova „Shahed“ i sistema za njihovo navođenje.

Sa uništenjem preko 20 postrojenja za pomorsku proizvodnju i udarima na 80 odsto nuklearne industrijske baze, sposobnost Irana da ikada postane nuklearna sila je trajno degradirana. Iako je Teheran pristao na primirje, američke snage ostaju u regionu i zadržavaju najviši stepen borbene gotovosti kako bi osigurale sprovođenje dogovora. General Caine je upozorio da je prekid vatre trenutna pauza i da su združene snage spremne da, ukoliko bude potrebno, nastave operacije istom brzinom i preciznošću kojom su delovale proteklih pet nedelja.

Sekretar Hegseth je zaključio da su vojne operacije postavile neophodne uslove za postizanje realnog i trajnog mira, ističući da je sada vreme za diplomatiju. On je poručio da Ministarstvo rata ostaje na straži kako bi osiguralo da Iran ispoštuje svaki uslov, uz napomenu da predsednik Tramp najbolje zna kako da vojni uspeh pretvori u najbolji mogući dogovor za američke interese. Pohvalivši vojnike koji su učestvovali u operaciji, on je istakao da su njihova veština i hrabrost pokazali svetu pravu suštinu Amerike, proglasivši misiju „Epic Fury“ vrhunski obavljenim poslom.